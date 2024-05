Ngắm Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet mui trần mạnh 443 mã lực

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet mui trần chính là mẫu xe được thiết kế dựa trên phiên bản Coupe với phần mui vải linh hoạt. Phiên bản mạnh mẽ nhất của CLE mui trần được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp kép nhẹ, sản sinh công suất 443 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 600 Nm. Vì là phiên bản AMG nên Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2024 mới được trang bị lưới tản nhiệt nan dọc hầm hố, cản trước thể thao hơn, các phần vè ốp hốc bánh xe rộng hơn cùng hệ thống xả kép. Xe sở hữu phần mui xe bằng vải có thể thu vào bằng điện với các tùy chọn mui màu đen, đỏ hoặc xám, đồng thời viền bao quanh nội thất xe cũng được nẹp chrom sang trọng hơn. Theo tiêu chuẩn, CLE Cabriolet AMG được trang bị bộ mâm xe tiêu chuẩn có kích thước 19 inch nhưng có thể được trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch thể thao hơn. Gói AMG Style tùy chọn bổ sung thêm các chi tiết khí động học như cánh lướt gió và bộ khuếch tán màu đen bóng. Ngoài ra, nếu khách hàng vẫn muốn nâng cấp chiếc xe của mình, họ có thể đặt hàng thêm các gói trang bị AMG Night và Carbon. Bên trong nội thất, xe vẫn được trang bị màn hình hiển thị kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 11,9 inch với chức năng nghiêng điện giúp giảm phản xạ ánh sáng khi hạ mui. Mẫu xe có thể đóng mở mui trong vòng 20 giây và có thể đóng mở khi xe chạy ở tốc độ 60 km/h. Khi đóng mui, xe sẽ có dung tích khoang hành lý lên tới 385 lít và khi mở mui, dung tích khoang hành lý sẽ còn 295 lít. Đối với phiên bản mui trần, Mercedes đã bổ sung thêm bộ điều hướng gió điện Aircap và hệ thống sưởi và thông gió cổ Airscarf. Đồng thời, hệ thống chống lật, trụ cứng, túi khí bổ sung và thân xe được gia cố về mặt kết cấu giúp nâng cao độ an toàn. Khoang nội thất xe cũng được trang bị một lớp phủ đặc biệt trên ghế da giúp phần ghế này không bị quá nóng trong điều kiện thời tiết nóng và hệ thống đèn LED nội thất tùy chọn. CLE 53 Cabriolet sẽ dùng chung hệ truyền động với phiên bản Coupe tương đương. Xe được trang bị khối động cơ xăng sáu xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp kép tạo ra công suất 443 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm và có thể tăng lên 600 Nm khi sử dụng chức năng Overboost. Xe được trang bị thêm một máy phát điện hỗ trợ khởi động 48V giúp tăng thêm 22 mã lực và 205 Nm, nâng cao hơn nữa hiệu suất của xe. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số 9G Speedshift và hệ thống dẫn động 4Matic+ biến thiên hoàn toàn. Các tính năng khác của xe gồm có hệ thống treo AMG Ride Control thích ứng, hệ thống lái AMG Parameter ba giai đoạn, phanh hiệu suất cao và hệ thống đánh lái sau tiêu chuẩn. Xe có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h trong 4,4 giây nhưng có thể giảm xuống 4,2 giây khi sử dụng chức năng Race Start của Gói AMG Dynamic Plus tùy chọn. Tốc độ tối đa vẫn được giới hạn điện tử ở mức 250 km/h và có thể tùy chọn tăng lên 270 km/h. Các thông tin về giá xe Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2024 cũng như thời gian bàn giao sẽ được công bố sau. Giống như các phiên bản nhỏ hơn của CLE Cabriolet, mẫu xe mang nhãn hiệu AMG dự kiến sẽ đắt hơn so với mẫu Coupe tương đương. Trong tương lai, AMG có thể sẽ giới thiệu một mẫu CLE 63 mạnh mẽ hơn nữa, đi kèm với hệ thống plug-in hybrid E Performance. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2024 mui trần.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet mui trần chính là mẫu xe được thiết kế dựa trên phiên bản Coupe với phần mui vải linh hoạt. Phiên bản mạnh mẽ nhất của CLE mui trần được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp kép nhẹ, sản sinh công suất 443 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 600 Nm. Vì là phiên bản AMG nên Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2024 mới được trang bị lưới tản nhiệt nan dọc hầm hố, cản trước thể thao hơn, các phần vè ốp hốc bánh xe rộng hơn cùng hệ thống xả kép. Xe sở hữu phần mui xe bằng vải có thể thu vào bằng điện với các tùy chọn mui màu đen, đỏ hoặc xám, đồng thời viền bao quanh nội thất xe cũng được nẹp chrom sang trọng hơn. Theo tiêu chuẩn, CLE Cabriolet AMG được trang bị bộ mâm xe tiêu chuẩn có kích thước 19 inch nhưng có thể được trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch thể thao hơn. Gói AMG Style tùy chọn bổ sung thêm các chi tiết khí động học như cánh lướt gió và bộ khuếch tán màu đen bóng. Ngoài ra, nếu khách hàng vẫn muốn nâng cấp chiếc xe của mình, họ có thể đặt hàng thêm các gói trang bị AMG Night và Carbon. Bên trong nội thất, xe vẫn được trang bị màn hình hiển thị kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 11,9 inch với chức năng nghiêng điện giúp giảm phản xạ ánh sáng khi hạ mui. Mẫu xe có thể đóng mở mui trong vòng 20 giây và có thể đóng mở khi xe chạy ở tốc độ 60 km/h. Khi đóng mui, xe sẽ có dung tích khoang hành lý lên tới 385 lít và khi mở mui, dung tích khoang hành lý sẽ còn 295 lít. Đối với phiên bản mui trần, Mercedes đã bổ sung thêm bộ điều hướng gió điện Aircap và hệ thống sưởi và thông gió cổ Airscarf. Đồng thời, hệ thống chống lật, trụ cứng, túi khí bổ sung và thân xe được gia cố về mặt kết cấu giúp nâng cao độ an toàn. Khoang nội thất xe cũng được trang bị một lớp phủ đặc biệt trên ghế da giúp phần ghế này không bị quá nóng trong điều kiện thời tiết nóng và hệ thống đèn LED nội thất tùy chọn. CLE 53 Cabriolet sẽ dùng chung hệ truyền động với phiên bản Coupe tương đương. Xe được trang bị khối động cơ xăng sáu xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp kép tạo ra công suất 443 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm và có thể tăng lên 600 Nm khi sử dụng chức năng Overboost. Xe được trang bị thêm một máy phát điện hỗ trợ khởi động 48V giúp tăng thêm 22 mã lực và 205 Nm, nâng cao hơn nữa hiệu suất của xe. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số 9G Speedshift và hệ thống dẫn động 4Matic+ biến thiên hoàn toàn. Các tính năng khác của xe gồm có hệ thống treo AMG Ride Control thích ứng, hệ thống lái AMG Parameter ba giai đoạn, phanh hiệu suất cao và hệ thống đánh lái sau tiêu chuẩn. Xe có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h trong 4,4 giây nhưng có thể giảm xuống 4,2 giây khi sử dụng chức năng Race Start của Gói AMG Dynamic Plus tùy chọn. Tốc độ tối đa vẫn được giới hạn điện tử ở mức 250 km/h và có thể tùy chọn tăng lên 270 km/h. Các thông tin về giá xe Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2024 cũng như thời gian bàn giao sẽ được công bố sau. Giống như các phiên bản nhỏ hơn của CLE Cabriolet, mẫu xe mang nhãn hiệu AMG dự kiến sẽ đắt hơn so với mẫu Coupe tương đương. Trong tương lai, AMG có thể sẽ giới thiệu một mẫu CLE 63 mạnh mẽ hơn nữa, đi kèm với hệ thống plug-in hybrid E Performance. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2024 mui trần.