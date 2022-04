Ngắm Mercedes-AMG C43 4Matic 2023, "đe doạ" BMW M3 và Audi RS3

Vào tối ngày 26/4/2022, hãng Mercedes-Benz đã chính thức giới thiệu C-Class thế hệ mới với khách hàng Việt nam. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ này lại được bổ sung phiên bản hiệu suất cao Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 mới. Là đối thủ BMW M3 và Audi RS3. Xe được trang bị động cơ mạnh hơn trước. Mở nắp ca-pô của mẫu xe này, bạn sẽ tìm thấy khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L giống "người anh em" Mercedes-AMG SL 43 2022. Động cơ mới này thay cho máy xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L cũ của Mercedes-AMG C43 4Matic. Động cơ mới của Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 tạo ra công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. So với máy xăng V6 cũ, động cơ này mạnh hơn 40 mã lực. Ngoài ra, Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 còn mạnh hơn 27 mã lực và 20 Nm so với Mercedes-AMG SL 43. Theo hãng xe Đức, đây là động cơ dành cho xe thương mại đầu tiên trên thế giới được áp dụng công nghệ tăng áp của xe đua Công thức 1. Ngoài ra, động cơ còn có sự hỗ trợ của hệ thống mild hybrid 48V, bao gồm máy phát điện - khởi động chạy bằng dây đai, có thể bổ sung 13 mã lực cho xe khi cần. Sức mạnh động cơ C43 4Matic 2023 được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift MCT 9G. Trong khi đó, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic của xe có hơi hướng phân bổ mô-men xoắn về cầu sau nhiều hơn với tỷ lệ 31% trước và 69% sau. Nhờ động cơ mạnh hơn, Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Nếu có thêm gói AMG Driver’s Package tùy chọn, vận tốc tối đa của xe sẽ tăng lên 265 km/h. Chưa hết, Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 còn được trang bị hệ thống treo AMG Ride Control tiêu chuẩn với tay đòn kép trước/sau bằng nhôm, lò xo trụ và hệ thống giảm xóc thích ứng. Thêm vào đó là hệ thống đánh lái cầu sau cũng như hệ thống phanh AMG, bao gồm đĩa phanh trước có đường kính 370 mm, đi kèm cùm phanh 4 piston và đĩa phanh sau 320 mm với cùm phanh 1 piston. Khi ngồi sau vô lăng của Mercedes-AMG C43 4Matic 2023, người điều khiển có thể chọn 1 trong 5 chế độ lái là Slippery, Comfort, Sport, Sport+ và Individual. Ngay cả hệ thống cân bằng điện tử của xe cũng có 3 chế độ, bao gồm Basic, Advanced và Pro. Không chỉ mạnh mẽ hơn, Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 còn có thiết kế ngoại thất thể thao hơn so với các phiên bản khác của dòng C-Class thế hệ mới. Có được điều đó là nhờ lưới tản nhiệt Panamericana với nan dọc vốn chỉ dành cho xe hiệu suất cao của Mercedes-Benz và 4 đầu ống xả hình tròn phía sau. Bên cạnh đó là bộ body kit thể thao, bao gồm cản trước/sau AMG, cánh lướt gió bên sườn và bộ khuếch tán gió đằng sau. Khi mua mẫu xe này, khách hàng có thể chọn vành AMG hợp kim siêu nhẹ 18 inch tiêu chuẩn hoặc vành 19 inch và 20 inch tùy chọn. Bên trong Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 là không gian nội thất được bọc bằng da Artico nhân tạo và nỉ Microcut với những điểm nhấn màu đỏ, "tông xuyệt tông" với dây đai an toàn. Nếu chi thêm tiền, người mua có thể bổ sung da thật và da Nappa cho xe. Tiếp đến là vô lăng AMG Performance, lẫy chuyển số bằng nhôm màu bạc, những chi tiết ốp bằng sợi carbon, bộ bàn đạp thể thao AMG, thảm sàn AMG và ốp bậc cửa phát sáng. Hệ thống thông tin giải trí MBUX của xe cũng có giao diện và những tính năng dành riêng cho xe AMG như phím tắt đến hệ thống chọn chế độ lái AMG Dynamic Select hoặc hệ thống AMG Track Pace để lưu dữ liệu trên đường đua. Hiện giá xe Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 vẫn chưa được công bố. Video: Xem chi tiết Mercedes-AMG C43 4Matic 2023 mới.

