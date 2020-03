Ngắm McLaren Senna LM “đọ dáng” huyền thoại McLaren F1 LM

Siêu xe McLaren F1 LM được xây dựng dựa trên chiếc F1 GTR và được chế tạo trên khung gầm F1 tiêu chuẩn cùng với những sửa đổi cần thiết để trở thành một chiếc xe hợp pháp trên đường phố. Chiếc xe được bán với 5 chiếc bản thương mại cùng 1 chiếc prototype được lưu giữ tại nhà máy tới tận bây giờ. Chiếc xe này đã được Giám đốc điều hành của thương hiệu McLaren, Ron Dennis hứa thưởng tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton nếu anh giành được hai danh hiệu Giải vô địch Thế giới Công thức Một. Tuy nhiên, Lewis Hamilton đã rời McLaren với danh hiệu vô địch thế giới duy nhất của mình để đến với đội đua Mercedes Formula One vào năm 2013 và chiếc xe vẫn thuộc sở hữu của McLaren tới tận bây giờ. Là một chiếc siêu xe đặc biệt đến từ thương hiệu Anh Quốc, Senna đã và vẫn đang trở thành mẫu xe nhận được phần lớn cảm tình từ giới mê xe. Với số lượng chỉ 499 chiếc được sản xuất, Senna đã sớm được bán hết các suất mua và vẫn đang dần được bàn giao tới tay khách hàng. Một số chiếc Senna tới đây sẽ được ra mắt dựa trên khung gầm của siêu xe McLaren Senna GTR. Cho dù chỉ sản xuất 75 chiếc, tính đến thời điểm hiện tại, McLaren Senna GTR vẫn còn khoảng 20 chiếc “chưa tìm được chủ nhân”. Có lẽ một phần chính vì những chiếc xe này sinh ra không dành cho đường phố nên phần nào sẽ khó khăn hơn trong việc sử dụng. McLaren gần đây đã cho ra mắt hai phiên bản McLaren Senna LM và McLaren Senna Can-Am, được biết đến là những chiếc Senna GTR “phiên bản đường phố”. Đặc biệt hơn, Senna LM được sản xuất với số lượng cực kì giới hạn. Với màu sắc Papaya Spark huyền thoại tương tự nguyên gốc F1 LM, chiếc Senna mang trên mình ngoại hình có phần khác lạ so với những chiếc siêu xe khác. Phần lớn những chi tiết trên xe được trang bị màu cam, ngay cả hốc gió hoặc phần nóc xe cũng được trang bị màu sắc này. So với những chiếc Senna thông thường, cách phối màu này thực sự khác biệt. Đi kèm với đó chính là bộ mâm 5 chấu đơn quen thuộc trên những chiếc xe đua McLaren F1 LM thời đó. Gần đây, hai phiên bản này đã có cơ hội được “góp mặt” cùng nhau trong một bộ ảnh được chụp tại đại bản doanh của thương hiệu này tại Anh Quốc. Với những hình ảnh được chụp bao quát, tổng thể, những người mê xe phần nào có thể thấy được những nét khác biệt trong thiết kế và chế tạo những chiếc McLaren sau 25 năm. Video: Trải nghiệm siêu xe McLaren Senna mới.

Siêu xe McLaren F1 LM được xây dựng dựa trên chiếc F1 GTR và được chế tạo trên khung gầm F1 tiêu chuẩn cùng với những sửa đổi cần thiết để trở thành một chiếc xe hợp pháp trên đường phố. Chiếc xe được bán với 5 chiếc bản thương mại cùng 1 chiếc prototype được lưu giữ tại nhà máy tới tận bây giờ. Chiếc xe này đã được Giám đốc điều hành của thương hiệu McLaren, Ron Dennis hứa thưởng tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton nếu anh giành được hai danh hiệu Giải vô địch Thế giới Công thức Một. Tuy nhiên, Lewis Hamilton đã rời McLaren với danh hiệu vô địch thế giới duy nhất của mình để đến với đội đua Mercedes Formula One vào năm 2013 và chiếc xe vẫn thuộc sở hữu của McLaren tới tận bây giờ. Là một chiếc siêu xe đặc biệt đến từ thương hiệu Anh Quốc, Senna đã và vẫn đang trở thành mẫu xe nhận được phần lớn cảm tình từ giới mê xe. Với số lượng chỉ 499 chiếc được sản xuất, Senna đã sớm được bán hết các suất mua và vẫn đang dần được bàn giao tới tay khách hàng. Một số chiếc Senna tới đây sẽ được ra mắt dựa trên khung gầm của siêu xe McLaren Senna GTR. Cho dù chỉ sản xuất 75 chiếc, tính đến thời điểm hiện tại, McLaren Senna GTR vẫn còn khoảng 20 chiếc “chưa tìm được chủ nhân”. Có lẽ một phần chính vì những chiếc xe này sinh ra không dành cho đường phố nên phần nào sẽ khó khăn hơn trong việc sử dụng. McLaren gần đây đã cho ra mắt hai phiên bản McLaren Senna LM và McLaren Senna Can-Am, được biết đến là những chiếc Senna GTR “phiên bản đường phố”. Đặc biệt hơn, Senna LM được sản xuất với số lượng cực kì giới hạn. Với màu sắc Papaya Spark huyền thoại tương tự nguyên gốc F1 LM, chiếc Senna mang trên mình ngoại hình có phần khác lạ so với những chiếc siêu xe khác. Phần lớn những chi tiết trên xe được trang bị màu cam, ngay cả hốc gió hoặc phần nóc xe cũng được trang bị màu sắc này. So với những chiếc Senna thông thường, cách phối màu này thực sự khác biệt. Đi kèm với đó chính là bộ mâm 5 chấu đơn quen thuộc trên những chiếc xe đua McLaren F1 LM thời đó. Gần đây, hai phiên bản này đã có cơ hội được “góp mặt” cùng nhau trong một bộ ảnh được chụp tại đại bản doanh của thương hiệu này tại Anh Quốc. Với những hình ảnh được chụp bao quát, tổng thể, những người mê xe phần nào có thể thấy được những nét khác biệt trong thiết kế và chế tạo những chiếc McLaren sau 25 năm. Video: Trải nghiệm siêu xe McLaren Senna mới.