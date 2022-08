Ngắm Honda ZR-V 2023 "bằng xương bằng thịt" - sẽ thay thế CR-V

Vào hồi giữa tháng 7 năm nay, Honda đã bất ngờ tung ra những hình ảnh và thông tin đầu tiên của mẫu xe ZR-V mới dành cho thị trường nội địa Nhật Bản. Theo kế hoạch, đến tháng 11 năm nay, hãng Honda mới chính thức bán Honda ZR-V 2023 mới ra thị trường. Tuy nhiên, vào hôm 13-14/8/2022 vừa qua, hãng Honda đã bất ngờ trưng bày 2 chiếc ZR-V mới tại thành phố Osaka của Nhật Bản. Cụ thể, mẫu xe SUV Honda ZR-V 2023 ở thị trường Nhật Bản được chia thành 2 phiên bản là X và Z. Dù ở phiên bản nào, xe cũng sở hữu thiết kế ngoại thất khác biệt so với Honda ZR-V 2023 ở Trung Quốc và HR-V thế hệ mới tại Mỹ. Cụ thể, Honda ZR-V 2023 dành cho thị trường Nhật Bản được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác nhưng đi kèm nan nằm dọc thay vì mắt lưới hình tổ ong.Cản trước của xe không đi kèm nẹp màu đen bóng xung quanh 2 khe gió như tại thị trường Trung Quốc. Thay vào đó, cản trước của Honda ZR-V 2023 tại Nhật Bản được sơn 1 màu giống với toàn bộ thân xe. Ngay cả hốc bánh, sườn xe và cản sau của Honda ZR-V 2023 tại Nhật Bản cũng không có nẹp màu đen bóng như xe ở Trung Quốc hay Bắc Mỹ.Thay đổi tiếp theo của Honda ZR-V 2023 ở Nhật Bản so với xe dành cho Trung Quốc chính là kích thước. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Honda Civic thế hệ mới, mẫu SUV này sở hữu chiều dài 4.570 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.620 mm, chiều dài cơ sở 2.655 mm và chiều cao gầm 190 mm. So với xe ở Trung Quốc, Honda ZR-V 2023 tại Nhật Bản ngắn hơn 18 mm. Nếu so với Honda HR-V mới, xe dài hơn 220 mm, rộng hơn 50 mm, cao hơn 41 mm và chiều dài cơ sở tăng 45 mm. Nhờ đó, Honda ZR-V 2023 cũng mang đến không gian nội thất 5 chỗ rộng rãi hơn người anh em HR-V. Bên trong xe là không gian nội thất khá giống với Civic. Tuy nhiên, mẫu SUV này lại được trang bị nút bấm chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm thay vì dùng cần số. Trên vô lăng còn có thêm nút bật/tắt tính năng sưởi. Hàng ghế phía sau có đầy đủ cửa gió điều hòa, 2 cổng USB và bệ tì tay trung tâm, tích hợp hộc đựng cốc. Ở bản X, Honda ZR-V 2023 tại Nhật Bản có những trang bị như đèn pha LED toàn phần, đèn báo rẽ LED chiếu sáng tuần tự, vành nhôm 18 inch màu xám và lốp 255/55 R18. Bên trong bản X là nội thất bọc da tổng hợp pha nỉ và màn hình trung tâm 8 inch tiêu chuẩn. Xe cũng đi kèm gói công nghệ an toàn Honda Sensing, bao gồm những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát chân ga khi tiến/lùi, hỗ trợ đánh lái ngăn va chạm với người đi bộ, ngăn lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành... Bên cạnh đó là hệ thống cảnh báo điểm mù, cảm biến đỗ xe và camera đa góc. Khách hàng có thể chi thêm tiền để trang bị màn hình trung tâm 9 inch hoặc 11,4 inch cho xe. Trong khi đó, bản Z được trang bị tốt hơn với đèn pha LED thích ứng, có tính năng chiếu sáng chủ động theo góc đánh lái và vành 18 inch sơn 2 màu thể thao hơn. Chưa hết, bản Z còn có nội thất bọc da thật màu đen hoặc đỏ rượu, hệ thống thông tin giải trí Honda Connect với màn hình cảm ứng 9 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hệ thống âm thanh Bose cao cấp, ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ vị trí, sưởi vô lăng/ghế trước, hệ thống đèn viền nội thất và sạc điện thoại thông minh không dây. Bên dưới nắp ca-pô của Honda ZR-V 2023 ở thị trường Nhật Bản là 2 loại động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động hybrid e:HEV, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, 2 mô-tơ điện và hộp số e-CVT. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và hộp số biến thiên vô cấp CVT. Cả hai động cơ này đều giống với Honda Civic 2022 và có thể kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Hiện giá xe Honda ZR-V 2023 tại thị trường Nhật Bản vẫn chưa được công bố. Honda muốn ZR-V mới cạnh tranh với những đối thủ như Toyota RAV4, Mazda CX-5 và Nissan X-Trail. Có vẻ như Honda ZR-V 2023 sẽ thay "đàn anh" CR-V để ganh đua trong phân khúc SUV hạng C tại thị trường nội địa. Nguyên nhân là do Honda CR-V đã chính thức bị ngừng bán tại thị trường Nhật Bản. Video: Đánh giá chi tiết mẫu xe SUV Honda ZR-V 2023.

