Ngắm Honda Civic Type R LE phiên bản đặc biệt trong sân đua

Honda Civic Type R LE 2021 mới vẫn dùng động cơ tăng áp VTEC 2.0L, sản sinh công suất 315,5 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại dải vòng tua 2.500-4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh trước thông qua hộp số sàn 6 cấp, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây. Mâm xe BBS 20 inch nhẹ hơn mâm của mẫu xe thể thao Honda Civic Type R tiêu chuẩn 20 kg, bọc bên ngoài là bộ lốp Michelin Cup 2. So với một chiếc Civic Type R GT, chiếc xe an toàn này có khối lượng nhẹ hơn khoảng 47 kg, tương đương 1.335 kg. Để có được khối lượng nhẹ, những trang bị như cần gạt nước sau, màn hình giải trí và hệ thống điều hòa bên trong xe đều được loại bỏ. Các vật liệu cách âm cho khoang lái cũng được hạn chế sử dụng. Civic Type R LE có hệ thống treo cứng cáp và phản ứng linh hoạt hơn. Phanh trước sử dụng kẹp phanh 2 mảnh kết hợp với má phanh đặc biệt giúp giảm thiểu hiện tượng mất lực phanh. WTCR không công bố hình ảnh khoang lái của chiếc xe an toàn này. Dựa theo những chiếc xe an toàn của giải đua F1, Civic Type R dùng trong giải WTCR cũng sẽ có thêm bộ điều khiển hệ thống đèn và còi, ngoài ra còn có hệ thống liên lạc với phòng điều hành giải đấu.Honda Civic Type R LE đặc biệt là phiên bản giới hạn nên không dễ để sở hữu được, mẫu xe này chỉ được bán với số lượng 100 chiếc tại Canada hay 600 chiếc tại Mỹ. Đây là phiên bản hướng đến sử dụng trong sân đua nên cảm giác thoải mái khi ngồi bên trong gần như không có, thay vào đó là sự cứng cáp. Xe an toàn có nhiệm vụ kiểm soát và điều tiết tốc độ của những chiếc xe đua khi trên sân có sự cố, công việc cầm lái xe an toàn thường được giao cho các cựu tay đua, đây là những người có kiến thức lẫn kỹ năng chuyên môn trong việc điều khiển xe trên sân đua. HVideo: Chi tiết xe thể thao Honda Civic Type R LE 2021 mới.

