Ngắm hình ảnh “bằng xương, bằng thịt” của Kia K8 2022 mới

Theo kế hoạch, thế hệ mới của mẫu sedan cỡ lớn Kia K7 sẽ chính thức ra mắt thị trường Hàn Quốc vào đầu tháng sau dưới cái tên K8. Trước thời điểm này, người ta đã bất ngờ bắt gặp một chiếc Kia K8 2022 mới trong bãi đỗ xe ở Hàn Quốc trong tình trạng không hề ngụy trang. So với K7 cũ, Kia K8 2022 có kích thước tăng đáng kể. Theo đó, mẫu sedan cỡ lớn này có chiều dài 5.015 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm trong khi trọng lượng lại giảm 25 kg so với Kia K7 cũ. Không chỉ tăng kích thước và giảm trọng lượng, mẫu xe sedan Kia K8 2022 còn sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt so với K7. Cụ thể, xe được trang bị lưới tản nhiệt không viền mới và đi kèm mắt lưới hình kim cương lạ mắt. Ngoài ra, mẫu xe này còn có dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ được thiết kế hình kim cương, nằm trên cản trước. Đó là chưa kể đến viền trang trí màu bạc ở hai bên hốc gió trung tâm cũng có họa tiết hình kim cương dập nổi Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy đường dập gân nổi bật, kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu phía sau. Tiếp đến là nẹp mạ crôm kéo từ dưới cửa lên đến đèn hậu và chi tiết trang trí hình vây cá, dập họa tiết kim cương, ở cửa sổ thứ ba. Phía sau, Kia K8 mới được trang bị đèn hậu hình chữ Y nối liền với nhau, ôm lấy chắn bùn và nằm ngay bên dưới cánh gió đuôi. Thêm vào đó là 2 đầu ống xả hình chữ nhật, nối với nhau bằng viền kim loại. Mặt trong của đầu ống xả được dập họa tiết kim cương, tạo sự đồng điệu với đầu xe. Xứng đáng với danh xưng sedan cao cấp, Kia K8 2022 được trang bị nội thất sang trọng không kém gì xe Genesis của tập đoàn Hyundai. Bên trong mẫu sedan tiệm cận xe sang này có màn hình cong cỡ lớn trên mặt táp-lô, được kết hợp giữa màn hình của bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí, đều có kích thước 12,3 inch ở bản cao cấp. Tuy nhiên, ở bản cấp thấp, Kia K8 2022 chỉ có 2 màn hình với kích thước 8 inch. Do đó, trên màn hình cong của xe ở bản cấp thấp sẽ có nhiều chỗ trống không đẹp mắt. Ngoài ra, trong xe còn có mặt táp-lô 2 tầng, vô lăng 3 chấu mới, màn hình cảm ứng chỉnh điều hòa và nút bấm chuyển số. Để mang đến cảm giác cao cấp cho xe, hãng Kia đã dùng gỗ ốp cho nhiều chi tiết nội thất như mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và khu vực bên dưới màn hình. Riêng ghế và mặt cửa được bọc da Nappa, khâu hình quả trám. Trong khi đó, hàng ghế sau sẽ đi kèm tính năng sưởi và làm mát. Theo hãng Kia, mặt táp-lô của xe đã được hạ thấp 20 mm. Thêm vào đó là góc cột A hai bên được tối ưu hóa và kích thước vỏ gương ngoại thất thay đổi, mang đến tầm nhìn tốt hơn cho người lái Kia K8 2022. Dự kiến, Kia K8 2022 tại thị trường Hàn Quốc sẽ có 4 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 198 mã lực. . Thứ hai là động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 3.5L, tạo ra công suất tối đa 300 mã lực. Thứ ba là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp, dung tích 1.6L, có công suất tổng cộng 230 mã lực. Cuối cùng là động cơ dùng nhiên liệu hóa lỏng LPi với dung tích 3.5L và công suất tối đa 240 mã lực. Trừ phiên bản hybrid, mọi động cơ của Kia K8 mới đều đi với hộp số tự động 8 cấp. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, mẫu sedan cỡ lớn này sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.. Hiện giá xe Kia K8 2022 vẫn chưa được công bố. Khi có mặt trên thị trường, xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Grandeur và Toyota Avalon. Video: Chi tiết sedan hạng sang Kia K8 2022 hoàn toàn mới.

