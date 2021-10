Ngắm Genesis GV70 mới - chiếc xe SUV của năm 2022

Genesis GV70 2022 mới trở nên nổi bật hơn so với các đối thủ khác nhờ tiến bộ vượt bậc trong thiết kế, trải nghiệm lái ấn tượng, tính năng tiêu chuẩn hấp dẫn và giá trị mạnh mẽ. Với rất nhiều lựa chọn trong phân khúc SUV hạng sang, khách hàng có thể cảm thấy một chiếc xe sở hữu những tính năng trang bị “thừa thãi”, không thực sự cần thiết với nhu cầu sử dụng của mình. Thế nhưng, chắc chắn mẫu xe SUV Genesis GV70 2022 sẽ khiến người tiêu dùng cân nhắc lại quyết định của mình sau khi có cơ hội được trải nghiệm thực tế. GV70 là một mẫu xe SUV hạng sang xuất sắc toàn diện, đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí do MotorTrend đề ra với một mức giá cực hấp dẫn. Để giành được ngôi vị này, Genesis GV70 đã phải vượt qua 6 tiêu chí đánh giá chính của MotorTrend: Thiết kế, kỹ thuật, tiện ích, an toàn, hiệu quả sử dụng và giá bán. Mẫu SUV hạng sang đến từ thương hiệu Hàn Quốc này sở hữu “thiết kế táo bạo cùng bộ công nghệ và tính năng an toàn mở rộng, đảm bảo mang đến trải nghiệm sử dụng thoải mái nhất mà không làm mất đi cảm giác lái năng động”, Giám đốc điều hành Genesis Motor khu vực Bắc Mỹ, Claudia Marquez chia sẻ. Genesis GV70 sở hữu thiết kế ngoại thất khỏe khoắn với dáng xe chắc chắn, bệ vệ nhưng không kém phần phong cách và thể thao. Đầu xe vẫn là bộ lưới tản nhiệt hình chiếc khiên Crest Grille, đi kèm cụm đèn pha LED hai tầng cùng 4 dải đèn chiếu sáng ban ngày chạy song song. Cụm đèn hậu cũng có thiết kế hai mảng tương tự đầu xe, nhưng được vuốt mỏng hơn nữa đem đến cái nhìn hiện đại hơn. Các chi tiết ngoại thất của Genesis GV70 đậm phong cách và thể thao nhưng không kém phần sang trọng. Ở bên trong, xe được trang bị ghế bọc giả da có tích hợp sưởi và chỉnh điện cho hàng ghế trước, vô lăng bọc da, màn hình 8 inch trong cụm đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí 14,5 inch với chức năng định vị GPS, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc điện thoại thông minh không dây, dàn âm thanh 9 loa,... Xe cũng sở hữu công nghệ nhận dạng dấu vân tay, gương chiếu hậu tự động chống chói với HomeLink và khởi động từ xa. Từng khu vực trong khoang lái đều được trau chuốt tỉ mỉ mang đến một không gian sang trọng cùng trải nghiệm sử dụng tối ưu nhất. Ngay từ phiên bản thấp nhất của Genesis GV70 cũng được trang bị rất nhiều công nghệ và tính năng hỗ trợ người lái dưới dạng tiêu chuẩn. Có thể kể đến như kiểm soát hành trình thông minh với Stop&Go, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, hỗ trợ giữ làn, định tâm làn, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ chùm đèn chiếu sáng cao, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn,... Genesis GV70 được cung cấp với 3 cấu hình động cơ: động cơ tăng tăng áp 4 xy-lanh 2.5L mạnh 300 mã lực / 422 Nm, động cơ V6 3.5L mạnh 375 mã lực / 530 Nm và động cơ dầu tăng áp 4 xy-lanh 2.2L mạnh 207 mã lực / 411 Nm. Tất cả các động cơ của GV70 đều được ghép nối với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với tất cả những lợi thế vượt trội kể trên, giá xe Genesis GV70 có mức bán khởi điểm từ 41.000 USD (khoảng 933 triệu đồng) tại thị trường Mỹ. Mức giá này giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của GV70 trước những đối thủ “sừng sỏ” đến từ Đức, đồng thời trở thành một mẫu SUV thực sự có giá trị đối với người tiêu dùng. Video: Genesis GV70 mới đã giành được giải thưởng SUV của năm 2022 (MotorTrend SUV of the Year 2022).

Genesis GV70 2022 mới trở nên nổi bật hơn so với các đối thủ khác nhờ tiến bộ vượt bậc trong thiết kế, trải nghiệm lái ấn tượng, tính năng tiêu chuẩn hấp dẫn và giá trị mạnh mẽ. Với rất nhiều lựa chọn trong phân khúc SUV hạng sang, khách hàng có thể cảm thấy một chiếc xe sở hữu những tính năng trang bị “thừa thãi”, không thực sự cần thiết với nhu cầu sử dụng của mình. Thế nhưng, chắc chắn mẫu xe SUV Genesis GV70 2022 sẽ khiến người tiêu dùng cân nhắc lại quyết định của mình sau khi có cơ hội được trải nghiệm thực tế. GV70 là một mẫu xe SUV hạng sang xuất sắc toàn diện, đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí do MotorTrend đề ra với một mức giá cực hấp dẫn. Để giành được ngôi vị này, Genesis GV70 đã phải vượt qua 6 tiêu chí đánh giá chính của MotorTrend: Thiết kế, kỹ thuật, tiện ích, an toàn, hiệu quả sử dụng và giá bán. Mẫu SUV hạng sang đến từ thương hiệu Hàn Quốc này sở hữu “thiết kế táo bạo cùng bộ công nghệ và tính năng an toàn mở rộng, đảm bảo mang đến trải nghiệm sử dụng thoải mái nhất mà không làm mất đi cảm giác lái năng động”, Giám đốc điều hành Genesis Motor khu vực Bắc Mỹ, Claudia Marquez chia sẻ. Genesis GV70 sở hữu thiết kế ngoại thất khỏe khoắn với dáng xe chắc chắn, bệ vệ nhưng không kém phần phong cách và thể thao. Đầu xe vẫn là bộ lưới tản nhiệt hình chiếc khiên Crest Grille, đi kèm cụm đèn pha LED hai tầng cùng 4 dải đèn chiếu sáng ban ngày chạy song song. Cụm đèn hậu cũng có thiết kế hai mảng tương tự đầu xe, nhưng được vuốt mỏng hơn nữa đem đến cái nhìn hiện đại hơn. Các chi tiết ngoại thất của Genesis GV70 đậm phong cách và thể thao nhưng không kém phần sang trọng. Ở bên trong, xe được trang bị ghế bọc giả da có tích hợp sưởi và chỉnh điện cho hàng ghế trước, vô lăng bọc da, màn hình 8 inch trong cụm đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí 14,5 inch với chức năng định vị GPS, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc điện thoại thông minh không dây, dàn âm thanh 9 loa,... Xe cũng sở hữu công nghệ nhận dạng dấu vân tay, gương chiếu hậu tự động chống chói với HomeLink và khởi động từ xa. Từng khu vực trong khoang lái đều được trau chuốt tỉ mỉ mang đến một không gian sang trọng cùng trải nghiệm sử dụng tối ưu nhất. Ngay từ phiên bản thấp nhất của Genesis GV70 cũng được trang bị rất nhiều công nghệ và tính năng hỗ trợ người lái dưới dạng tiêu chuẩn. Có thể kể đến như kiểm soát hành trình thông minh với Stop&Go, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, hỗ trợ giữ làn, định tâm làn, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ chùm đèn chiếu sáng cao, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn,... Genesis GV70 được cung cấp với 3 cấu hình động cơ: động cơ tăng tăng áp 4 xy-lanh 2.5L mạnh 300 mã lực / 422 Nm, động cơ V6 3.5L mạnh 375 mã lực / 530 Nm và động cơ dầu tăng áp 4 xy-lanh 2.2L mạnh 207 mã lực / 411 Nm. Tất cả các động cơ của GV70 đều được ghép nối với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với tất cả những lợi thế vượt trội kể trên, giá xe Genesis GV70 có mức bán khởi điểm từ 41.000 USD (khoảng 933 triệu đồng) tại thị trường Mỹ. Mức giá này giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của GV70 trước những đối thủ “sừng sỏ” đến từ Đức, đồng thời trở thành một mẫu SUV thực sự có giá trị đối với người tiêu dùng. Video: Genesis GV70 mới đã giành được giải thưởng SUV của năm 2022 (MotorTrend SUV of the Year 2022).