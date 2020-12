Genesis GV70 2022 chỉ từ 1 tỷ đồng tại quê nhà Hàn Quốc

Genesis GV70 2021 mới là mẫu xe gầm cao hạng sang mới nhất của Hàn Quốc. Chiếc xe được miêu tả là một sản phẩm có ngoại hình độc đáo, nội thất tiện nghi mà còn mang trong mình khối động cơ V6 mạnh mẽ. Đây chính là "con bài" mà hãng xe Hàn ấp ủ nhầm cạnh tranh Mercedes GLC và BMW X3. Sau khi tiết lộ thông số kỹ thuật và ngoại hình, xe cuối cùng cũng công bố giá bán chính thức ở thị trường Hàn Quốc. Giá xe Genesis GV70 2021 khởi điểm từ 48,8 triệu won ( 1,03 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn 2.5 turbo. Bản cao cấp 3.5 turbo trang bị tận nóc sẽ có giá lên đến 75,5 triệu won (1,6 tỷ đồng). Bản này sẽ bao gồm tất cả các gói tùy chọn thể thao, gói màu sơn mờ ở ngoai thất, cửa sổ trời toàn cảnh, camera, gói âm thanh cao cấp Lexicon... Theo chia sẻ của hãng xe Hàn, Genesis đã áp dụng triết lý thiết kế 'Athletic Elegance' khi tạo ra GV70. Giống như đàn anh GV80, mẫu xe sang Genesis GV70 cũng có lưới tản nhiệt hình kim cương cỡ lớn trung tâm (hãng gọi là "Crest"). Nó làm nổi bật hơn những đường gân nắp ca pô và logo Genesis ở giữa. Tuy nhiên, phần lưới tản nhiệt này nhỏ hơn. Cân bằng cho thiết kế này chính là 2 dải LED song song trên cụm đèn. Ở phía sau, cụm đèn hậu có kiểu dáng tương tự như đèn pha. Xe có hút gió lớn và cản trước hầm hố. Đuôi xe vuốt mềm mại tạo dáng gần như coupe với điểm cuối là cánh gió đuôi. Dàn chân trên GV70 đa dạng từ 18-19 inch (có cả mâm 19-21 inch thể thao) cùng nhiều kiểu thiết kế cho người dùng lựa chọn. Kích thước DxRxC trên GV70 lần lượt là 4715 x 1910 x 1630 mm. Chiều dài trục cơ sở 2875 mm. Các mẫu GV70 ngay từ phiên bản tiêu chuẩn đã sở hữu vô lăng 2 chấu hiện đại và màn hình lật lớn trong nội thất. Một màn hình rộng 12,3 inch ở sau vô lăng, một màn hình rộng 14,5 inch trên mặt tap lô. Xe được bọc da cao cấp và kết hợp những dải kim loại, đen bóng sang trọng. Điểm thu hút ánh nhìn trong không gian cabin này là cụm nút điều khiển nằm giữa xe. Nằm phía dưới nút bấm khởi động/tắt máy là vị trí dấu tròn nhận diện vân tay. Tính năng này cho phép người chủ cá nhân hóa chiếc xe, lưu trữ thông tin một cách riêng tư, không sợ bị ai can thiệp. Đồng thời đây cũng chính là "chìa khóa" để thực hiện việc thanh toán điện tử nhanh chóng, bảo mật. Genesis GV70 cung cấp đến 3 tùy chọn động cơ cho thị trường Mỹ: động cơ xăng tăng áp 2.5L, động cơ xăng tăng áp kép V6 và động cơ dầu 2.2L. Trong đó, động cơ khởi điểm là loại tăng áp 2.5L 4 xy-lanh, cho công suất 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Động cơ tăng áp kép (twin-turbo) V6 3.5L, cho công suất 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. (Động cơ này tương tự như trên dòng GV80). Nó có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,1 giây. Động cơ dầu còn lại là loại 2.2L, cho công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440Nm. Động cơ xăng 2.5 và 3.5 tăng áp đều sử dụng hệ thống phun nhiên liệu kép sử dụng cả kiểu phun nhiên liệu trực tiếp vào buồng đốt và kiểu phun nhiên liệu cổng (Port Fuel Injection), tùy thuộc vào điều kiện lái xe, để mang lại hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu hơn. GV70 cũng cải thiện khả năng tăng tốc bằng cách sử dụng hệ thống làm mát bằng nước. Genesis GV70 được trang bị đa dạng các chế độ lái trong gói Multi Terrain Control, giúp người dùng có thể vượt qua các đoạn đường tuyết, cát và bùn. Xe cũng sở hữu hệ thống treo Preview Electronic Control Suspension. Hệ thống này sẽ ghi nhận thông tin từ camera, vệ tinh để tinh chỉnh hệ thống treo sao cho êm ái và phù hợp với điều kiện đường sá nhất. Yếu tố an toàn luôn là tiêu chí được các hãng xe Hàn quan tâm. Genesis GV70 đương nhiên sở hữu vô số công nghệ an toàn chủ động và bị động bao gồm; Hệ thống phòng chống va chạm phía trước, Cảnh báo và tránh điểm mù, Hỗ trợ giữ tốc độ tối đa, Hệ thống sẽ nhận biết biển báo và thông tin trên đường để giữ tốc độ xe phù hợp cho người lái. Hỗ trợ đỗ xe an toàn và 8 túi khí... Chất lượng không hề thua kém các xe Đức, cộng với một giá bán dễ chịu, Genesis GV70 2021 hứa hẹn sẽ là đối thủ xứng tầm cho những cái tên như BMW X3, Mercedes-Benz GLC và Audi Q5. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Genesis GV70 2021 mới.

Genesis GV70 2021 mới là mẫu xe gầm cao hạng sang mới nhất của Hàn Quốc. Chiếc xe được miêu tả là một sản phẩm có ngoại hình độc đáo, nội thất tiện nghi mà còn mang trong mình khối động cơ V6 mạnh mẽ. Đây chính là "con bài" mà hãng xe Hàn ấp ủ nhầm cạnh tranh Mercedes GLC và BMW X3. Sau khi tiết lộ thông số kỹ thuật và ngoại hình, xe cuối cùng cũng công bố giá bán chính thức ở thị trường Hàn Quốc. Giá xe Genesis GV70 2021 khởi điểm từ 48,8 triệu won ( 1,03 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn 2.5 turbo. Bản cao cấp 3.5 turbo trang bị tận nóc sẽ có giá lên đến 75,5 triệu won (1,6 tỷ đồng). Bản này sẽ bao gồm tất cả các gói tùy chọn thể thao, gói màu sơn mờ ở ngoai thất, cửa sổ trời toàn cảnh, camera, gói âm thanh cao cấp Lexicon... Theo chia sẻ của hãng xe Hàn, Genesis đã áp dụng triết lý thiết kế 'Athletic Elegance' khi tạo ra GV70. Giống như đàn anh GV80, mẫu xe sang Genesis GV70 cũng có lưới tản nhiệt hình kim cương cỡ lớn trung tâm (hãng gọi là "Crest"). Nó làm nổi bật hơn những đường gân nắp ca pô và logo Genesis ở giữa. Tuy nhiên, phần lưới tản nhiệt này nhỏ hơn. Cân bằng cho thiết kế này chính là 2 dải LED song song trên cụm đèn. Ở phía sau, cụm đèn hậu có kiểu dáng tương tự như đèn pha. Xe có hút gió lớn và cản trước hầm hố. Đuôi xe vuốt mềm mại tạo dáng gần như coupe với điểm cuối là cánh gió đuôi. Dàn chân trên GV70 đa dạng từ 18-19 inch (có cả mâm 19-21 inch thể thao) cùng nhiều kiểu thiết kế cho người dùng lựa chọn. Kích thước DxRxC trên GV70 lần lượt là 4715 x 1910 x 1630 mm. Chiều dài trục cơ sở 2875 mm. Các mẫu GV70 ngay từ phiên bản tiêu chuẩn đã sở hữu vô lăng 2 chấu hiện đại và màn hình lật lớn trong nội thất. Một màn hình rộng 12,3 inch ở sau vô lăng, một màn hình rộng 14,5 inch trên mặt tap lô. Xe được bọc da cao cấp và kết hợp những dải kim loại, đen bóng sang trọng. Điểm thu hút ánh nhìn trong không gian cabin này là cụm nút điều khiển nằm giữa xe. Nằm phía dưới nút bấm khởi động/tắt máy là vị trí dấu tròn nhận diện vân tay. Tính năng này cho phép người chủ cá nhân hóa chiếc xe, lưu trữ thông tin một cách riêng tư, không sợ bị ai can thiệp. Đồng thời đây cũng chính là "chìa khóa" để thực hiện việc thanh toán điện tử nhanh chóng, bảo mật. Genesis GV70 cung cấp đến 3 tùy chọn động cơ cho thị trường Mỹ: động cơ xăng tăng áp 2.5L, động cơ xăng tăng áp kép V6 và động cơ dầu 2.2L. Trong đó, động cơ khởi điểm là loại tăng áp 2.5L 4 xy-lanh, cho công suất 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Động cơ tăng áp kép (twin-turbo) V6 3.5L, cho công suất 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. (Động cơ này tương tự như trên dòng GV80). Nó có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,1 giây. Động cơ dầu còn lại là loại 2.2L, cho công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440Nm. Động cơ xăng 2.5 và 3.5 tăng áp đều sử dụng hệ thống phun nhiên liệu kép sử dụng cả kiểu phun nhiên liệu trực tiếp vào buồng đốt và kiểu phun nhiên liệu cổng (Port Fuel Injection), tùy thuộc vào điều kiện lái xe, để mang lại hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu hơn. GV70 cũng cải thiện khả năng tăng tốc bằng cách sử dụng hệ thống làm mát bằng nước. Genesis GV70 được trang bị đa dạng các chế độ lái trong gói Multi Terrain Control, giúp người dùng có thể vượt qua các đoạn đường tuyết, cát và bùn. Xe cũng sở hữu hệ thống treo Preview Electronic Control Suspension. Hệ thống này sẽ ghi nhận thông tin từ camera, vệ tinh để tinh chỉnh hệ thống treo sao cho êm ái và phù hợp với điều kiện đường sá nhất. Yếu tố an toàn luôn là tiêu chí được các hãng xe Hàn quan tâm. Genesis GV70 đương nhiên sở hữu vô số công nghệ an toàn chủ động và bị động bao gồm; Hệ thống phòng chống va chạm phía trước, Cảnh báo và tránh điểm mù, Hỗ trợ giữ tốc độ tối đa, Hệ thống sẽ nhận biết biển báo và thông tin trên đường để giữ tốc độ xe phù hợp cho người lái. Hỗ trợ đỗ xe an toàn và 8 túi khí... Chất lượng không hề thua kém các xe Đức, cộng với một giá bán dễ chịu, Genesis GV70 2021 hứa hẹn sẽ là đối thủ xứng tầm cho những cái tên như BMW X3, Mercedes-Benz GLC và Audi Q5. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Genesis GV70 2021 mới.