Ngắm dàn xe sang trăm tỷ của đại gia Hà Nội dạo phố cuối tuần

Trong số dàn xe sang trăm tỷ tại Hà Nội cuối tuần qua, đầu tiên là chiếc BMW 840i Coupe độc nhất Việt Nam. Xe sở hữu lớp sơn màu xanh lạ lẫm chưa từng xuất hiện trong nước mang tên Barcelona Blue Metallic. BMW 840i phiên bản Coupe là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao truyền thống và sự sang trọng, hiện đại. 840i Coupe được BMW trang bị động cơ I6 dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Steptronic Sport giúp xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong vòng 4,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. Giá của chiếc 8-Series Coupe được tiết lộ vào khoảng 8 tỷ đồng. Một chiếc SUV siêu sang Range Rover thuộc phiên bản đặc biệt Fifty cũng xuất hiện. Đây là mẫu xe nhằm kỷ niệm 50 năm dòng xe Range Rover xuất hiện trên thế giới và sản xuất giới hạn 1.970 chiếc. Hiện tại Việt Nam chỉ có 2 chiếc thuộc phiên bản này. Được xây dựng trên phiên bản Autobiography sang trọng, Range Rover Fifty có một số điểm nhấn bên ngoài độc quyền trong màu sơn Auric Atlas cũng như thiết kế mâm xe kích thước 22″ độc đáo. Hai chiếc Bentley Bentayga với một chiếc sở hữu biển số khủng của đại gia Ninh Bình cũng xuất hiện, một chiếc thuộc phiên bản Onyx Edition với lớp sơn màu xanh lá làm tông chủ đạo với sự kết hợp của màu kem chạy từ nắp capo ra đến phía sau xe. Bentley Bentayga được trang bị khối động cơ W12, dung tích 6 lít, tăng áp kép, tạo ra 608 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, Bentayga có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 301 km/h. Mức giá xe Bentley Bentayga khi mới về Việt Nam từng có mức hơn 20 tỷ đồng. Dòng xe SUV Bentley Bentayga siêu sang lần đầu tiên trình làng trên thế giới vào tháng 12/2015 và chỉ chưa đầy nửa năm sau đó, đã có chiếc đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đỉnh điểm là 2017 đến 2019, số lượng xe Bentley Bentayga đổ về nước phải trên 35 xe với nhiều bản khác nhau. Mẫu siêu xe duy nhất xuất hiện trong bài viết chính là chiếc Ferrari 812 Superfast thuộc sở hữu của một tay chơi Hà Thành. Đây là 1 trong 2 chiếc 812 Superfast được đưa về Việt Nam và cả hai chiếc hiện đều đang “định cư” tại Hà Nội. Xe sở hữu khối động cơ V12 hút khí tự nhiên, có dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 789 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 718 Nm. Nhờ hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu sau, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây và có tốc độ tối đa chạm ngưỡng 340 km/h. Kế tiếp là một chiếc Porsche Cayenne thuộc phiên bản Turbo có giá bán hơn 11 tỷ đồng. Xe sở hữu lớp sơn màu xanh dương cùng bộ mâm 22 inch Sport Classic sơn cùng màu ngoại thất. Phiên bản Turbo trang bị nhiều chi tiết khác biệt so với bản tiêu chuẩn có thể kể tới như hệ thống ống xả kép hình thang, logo Turbo gắn tại tựa đầu ghế. Cayenne Turbo trang bị khối động cơ tăng áp kép V8 4.0L hoàn toàn mới. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 550 mã lực, mô men xoắn cực đại 770 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 286 km/h. Cuối cùng là mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Badge được khá nhiều tay chơi ưa chuộng với trên dưới 15 chiếc đang có mặt trong nước. Trên phiên bản Black Badge, những chiếc Cullinan sẽ sở hữu loat chi tiết được mạ Chrome đen như hệ thống lưới tản nhiệt dạng thác nước, logo “Góa phụ bay” Spirit of Ecstasy và cả các chi tiết khác như viền cửa của xe. Cullinan Black Badge vẫn được trang bị khối động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít của Cullinan với công suất cực đại 600 mã lực, cao hơn 29 mã lực so với Cullinan tiêu chuẩn và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm. Sức mạnh này được kiểm soát và truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số Bespoke ZF 8 cấp. Mức giá xe Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Badge từng được các đại lý tư nhân chào bán tới hơn 40 tỷ đồng (chưa tính ra biển số trắng). Video: Choáng với dàn xe tại Showroom 100 tỷ bán xe sang tại Hà Nội.

Trong số dàn xe sang trăm tỷ tại Hà Nội cuối tuần qua, đầu tiên là chiếc BMW 840i Coupe độc nhất Việt Nam. Xe sở hữu lớp sơn màu xanh lạ lẫm chưa từng xuất hiện trong nước mang tên Barcelona Blue Metallic. BMW 840i phiên bản Coupe là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao truyền thống và sự sang trọng, hiện đại. 840i Coupe được BMW trang bị động cơ I6 dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Steptronic Sport giúp xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong vòng 4,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. Giá của chiếc 8-Series Coupe được tiết lộ vào khoảng 8 tỷ đồng. Một chiếc SUV siêu sang Range Rover thuộc phiên bản đặc biệt Fifty cũng xuất hiện. Đây là mẫu xe nhằm kỷ niệm 50 năm dòng xe Range Rover xuất hiện trên thế giới và sản xuất giới hạn 1.970 chiếc. Hiện tại Việt Nam chỉ có 2 chiếc thuộc phiên bản này. Được xây dựng trên phiên bản Autobiography sang trọng, Range Rover Fifty có một số điểm nhấn bên ngoài độc quyền trong màu sơn Auric Atlas cũng như thiết kế mâm xe kích thước 22″ độc đáo. Hai chiếc Bentley Bentayga với một chiếc sở hữu biển số khủng của đại gia Ninh Bình cũng xuất hiện, một chiếc thuộc phiên bản Onyx Edition với lớp sơn màu xanh lá làm tông chủ đạo với sự kết hợp của màu kem chạy từ nắp capo ra đến phía sau xe. Bentley Bentayga được trang bị khối động cơ W12, dung tích 6 lít, tăng áp kép, tạo ra 608 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, Bentayga có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 301 km/h. Mức giá xe Bentley Bentayga khi mới về Việt Nam từng có mức hơn 20 tỷ đồng. Dòng xe SUV Bentley Bentayga siêu sang lần đầu tiên trình làng trên thế giới vào tháng 12/2015 và chỉ chưa đầy nửa năm sau đó, đã có chiếc đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đỉnh điểm là 2017 đến 2019, số lượng xe Bentley Bentayga đổ về nước phải trên 35 xe với nhiều bản khác nhau. Mẫu siêu xe duy nhất xuất hiện trong bài viết chính là chiếc Ferrari 812 Superfast thuộc sở hữu của một tay chơi Hà Thành. Đây là 1 trong 2 chiếc 812 Superfast được đưa về Việt Nam và cả hai chiếc hiện đều đang “định cư” tại Hà Nội. Xe sở hữu khối động cơ V12 hút khí tự nhiên, có dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 789 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 718 Nm. Nhờ hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu sau, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây và có tốc độ tối đa chạm ngưỡng 340 km/h. Kế tiếp là một chiếc Porsche Cayenne thuộc phiên bản Turbo có giá bán hơn 11 tỷ đồng. Xe sở hữu lớp sơn màu xanh dương cùng bộ mâm 22 inch Sport Classic sơn cùng màu ngoại thất. Phiên bản Turbo trang bị nhiều chi tiết khác biệt so với bản tiêu chuẩn có thể kể tới như hệ thống ống xả kép hình thang, logo Turbo gắn tại tựa đầu ghế. Cayenne Turbo trang bị khối động cơ tăng áp kép V8 4.0L hoàn toàn mới. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 550 mã lực, mô men xoắn cực đại 770 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 286 km/h. Cuối cùng là mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Badge được khá nhiều tay chơi ưa chuộng với trên dưới 15 chiếc đang có mặt trong nước. Trên phiên bản Black Badge, những chiếc Cullinan sẽ sở hữu loat chi tiết được mạ Chrome đen như hệ thống lưới tản nhiệt dạng thác nước, logo “Góa phụ bay” Spirit of Ecstasy và cả các chi tiết khác như viền cửa của xe. Cullinan Black Badge vẫn được trang bị khối động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít của Cullinan với công suất cực đại 600 mã lực, cao hơn 29 mã lực so với Cullinan tiêu chuẩn và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm. Sức mạnh này được kiểm soát và truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số Bespoke ZF 8 cấp. Mức giá xe Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Badge từng được các đại lý tư nhân chào bán tới hơn 40 tỷ đồng (chưa tính ra biển số trắng). Video: Choáng với dàn xe tại Showroom 100 tỷ bán xe sang tại Hà Nội.