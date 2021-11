Neta Pro V 2022 - Mẫu SUV điện "siêu rẻ" chỉ 272 triệu đồng

Năm ngoái, thương hiệu xe điện Trung Quốc Neta đã giới thiệu mẫu SUV bé nhỏ, giá rẻ có tên V tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh. Giờ đây, họ đã chính thức tung ra thị trường nội địa Neta Pro V 2022 mới, sản xuất gồm hai bản là Long Endurance Smart Fun và Long Endurance Smart Enjoy. Giá bán chính thức dao động từ 76.900 – 80.900 nhân dân tệ (tương đương 272 – 286 triệu đồng) sau các khoản ưu đãi. Được thiết kế để thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi, Neta V Pro chạy điện cung cấp tùy chọn 12 màu sắc phong phú với mức phí khoảng 9 triệu đồng. Theo Neta, mẫu SUV thuần điện thông minh mới đã được cập nhật về tính năng thông minh, an toàn, sức mạnh, và dịch vụ, mang đến cho người dùng trải nghiệm di chuyển thông minh toàn diện hơn, độc đáo hơn. Nhờ mô tơ điện 94 mã lực và 150 Nm mô-men xoắn cực đại, mẫu SUV điện của Trung Quốc có thể gia tốc từ 0-50 km/h trong 3,9 giây, trong khi cự li di chuyển là 401 km theo chu kỳ NEDC. Xe được nâng cấp với hệ thống hỗ trợ lái thông minh IntelliSense L2, trang bị chip hiệu suất cao và các lõi cảm biến. Nhờ công nghệ mới này, Neta Pro V có thể có nhận thức môi trường xung quanh và điều kiện đường phố theo thời gian thực, giúp tăng đáng kể sự an toàn cho người lái. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát hành trình tự động (ACC) của xe có thể hoạt động trong khoảng từ 0 - 120km/h, và nó dựa vào một camera, một radar sóng milimet tầm xa, và 12 radar siêu âm, có thể bao quát hơn 20 điều kiện phức tạp như tắc nghẽn, giao lộ đỗ xe, lên dốc, và xuống dốc. Chức năng đỗ xe từ xa chỉ với một nút bấm của Nezha V Pro có thể tự động phát hiện chỗ đỗ xe và đỗ vào đó, giải quyết triệt để những vấn đề của người lái mới như chỗ đỗ khó và không gian thiếu bằng phẳng. Mẫu xe điện giá rẻ này còn được trang bị màn hình điều khiển trung tâm cỡ 14,6 inch nâng cấp với độ phân giải 1920 × 1080 HD, màn hiển thị sáng hơn, kèm tính năng bảo mật thông tin 360 độ. Tính năng này là bước đầu tiên để Neta xây dựng hệ thống bảo vệ an ninh thông minh. Trong tương lai, họ sẽ tiếp tục phát triển trong lĩnh vực bảo mật thông tin, cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện dữ liệu và thông tin của các chiếc xe thông minh. Trong khi tạo ra các sản phẩm thông minh, Neta dường như cũng chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm và sự an toàn khi lái xe của người dùng. Minh chứng là Neta V Pro được trang bị hệ thống H-EPT 3.0 Thermostatic Battery Management với tính năng làm mát chủ động, tăng hiệu quả quản lý nhiệt độ bộ pin để nó có thể hoạt động ở điều kiện tối ưu, kéo dài tuổi thọ, và tăng phạm vi hoạt động, đặc biệt là vào mùa đông.Neta Pro V 2022 giá rẻ mới này cũng được trang bị hệ thống ổn định thân xe ESC, cho phép duy trì sự cân bằng khi vào góc cua nhanh, cải thiện khả năng xử lý và an toàn của xe. Video: Neta Pro V 2022 - Mẫu SUV điện "siêu rẻ" của Trung Quốc.

