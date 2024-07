Mua Toyota Raize đã qua sử dụng - chốt giá bao nhiêu là hợp lý?

Toyota Raize tại Việt Nam ra mắt vào tháng 11/2021, chính thức phá vỡ thế "độc tôn" của KIA Sonet tại phân khúc A-SUV. Ngay từ khi xuất hiện, Toyota Raize tạo ấn tượng mạnh với người tiêu dùng trong nước và trở thành lựa chọn đáng lưu tâm cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe gầm cao nhỏ gọn trong tầm giá 500 triệu. Trên thị trường xe cũ, nguồn cung Toyota Raize đã qua sử dụng khá dồi dào, kèm với đó là nhiều khoảng giá khác nhau. Những chiếc Toyota Raize đời 2022 được chào bán với giá dao động từ 460-540 triệu đồng, nhiều người tỏ ra bối rối. Không biết nên chốt mua xe Toyota Raize 2022 cũ với mức giá bao nhiêu cho hợp lý.Theo ý kiến từ người dùng, Toyota Raize hiện nay không còn giữ được độ HOT như thời điểm vừa ra mắt do phân khúc có thêm một số lựa chọn mới như Hyundai Venue, Vinfast VF5 bên cạnh KIA Sonet. Thêm nữa, thị trường xe mới ảm đạm, việc các đại lý và hãng xe điều chỉnh giảm giá, tăng ưu đãi cũng làm cho người dùng khó định giá xe cũ. Tài khoản Darkmind245 chia sẻ: "Xe mới tại đại lý đang rao 470 triệu, thêm đăng ký vào thì cũng gần 520 triệu lăn bánh. Xe đi 2 năm rồi thì trả 420 - 440 triệu thôi". Đồng quan điểm, nhiều người định giá xe Toyota Raize 2022 cũ ở mức 420 - 440 triệu đồng. Theo tài khoản Đ.Nguyễn: "Giá xe mới chưa sale tầm 490, cả biển vào tầm 550. sau 2 năm mất giá mỗi năm 9-10%, suy ra giá ra biển trừ đi khoảng 20% tùy thị hiếu và độ hiếm, Raize thì không hiếm và cũng không nhiều người săn, tính ra còn 440 triệu nếu xe đẹp". Như vậy, so với giá chào bán thực tế trên sàn xe cũ, người mua có thể căn cứ vào chất lượng, số km đã đi để thương lượng xe về mức giá phù hợp. Toyota Raize được người sử dụng đánh giá cao về trang bị tiện nghi cũng như tính năng an toàn. Xe trang bị cảnh báo điểm mù, cho phép tài xế nhận diện những nguy hiểm khi xe vận hành trên đường và rơi vào điểm không thể quan sát bằng mắt thường. Tính năng này hữu ích khi di chuyển trong khu đô thị, thành phố lớn. Ngoài ra, xe còn tích hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Đây là tính năng nhận diện phương tiện đang tiến đến gần mình khi xe lùi ra từ vị trí đỗ. Thiết kế trẻ trung, với cách phối màu ấn tượng cũng là điểm giúp Toyota Raize thu hút khách hàng trẻ tuổi. Hệ thống đèn trên xe đều tích hợp công nghệ LED và đèn hậu nổi khối ấn tượng. Điểm cộng của Toyota Raize là khoang nội nằm ở màn hình giải trí đặt nổi ở trung tâm táp-lô và màn hình kỹ thuật số 7 inch hiện đại hơn đối thủ KIA Sonet. Bên cạnh những ưu điểm, Toyota Raize 2022 sở hữu khá nhiều nhược điểm mà người dùng chưa cảm thấy hài lòng như: Động cơ 1.0L Turbo yếu, không mang lại sự sảng khoái cho người đề cao cảm giác lái. Thiếu ga hành trình. Khả năng cách âm của Toyota Raize 2022 còn hạn chế. Video: Đánh giá xe SUV cỡ A - Toyota Raize tại Việt Nam.

