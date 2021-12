Mitsubishi Xpander và Cross đặc biệt, từ 630 triệu tại Việt Nam

Tiếp nối thành công của Mitsubishi Xpander bản kỷ niệm cột mốc doanh số 50.000 xe sau 3 năm ra mắt thị trường Việt, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tiếp tục giới thiệu Mitsubishi Xpander và Xpander Cross phiên bản đặc biệt. Bộ đôi Mitsubishi Xpander và Mitsubishi Xpander Cross phiên bản đặc biệt vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam sẽ được bổ sung những trang bị nâng cấp thiết thực, tiện nghi với giá bán không đổi, sẵn sàng đồng hành cùng gia đình trên mọi hành trình. Bản đặc biệt của bộ đôi Mitsubishi Xpander 2022 đặc biệt lần này có thêm một vài thứ mới so với bản đặc biệt trước, như camera hành trình kỹ thuật số cho cả phía trước và sau, cùng bộ tem thể thao mới ở ngoài. Ngoài ra, 3 trang bị nâng cấp khác có trên bản đặc biệt lần này giống với bản đặc biệt cũ bao gồm màn hình cảm ứng 10 inch, cảm biến lùi và camera 360 độ. Trong đó, màn hình vẫn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, camera 360 độ có nút bật/tắt gần vô-lăng. Màn hình giải trí cảm ứng của xe cũng đã được nâng cấp lên đến 10-inch của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross phiên bản đặc biệt có khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị hơn dành cho cả gia đình trên mọi hành trình. Được trang bị thêm camera hành trình kỹ thuật số trước/sau giúp người lái dễ dàng giám sát vị trí xe, ghi lại toàn bộ quãng đường di chuyển và tăng cường an toàn khi tham gia giao thông, Mitsubishi Xpander và Xpander Cross phiên bản đặc biệt sẽ góp phần giúp khách hàng an tâm, vững tay lái hơn xuyên suốt mỗi chuyến đi. Ngoài 5 điểm mới được nâng cấp, các trang bị còn lại trên Xpander và Xpander Cross vẫn như cũ. Xe vẫn sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng LED, bên trong có đề nổ bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, điều hòa cơ, ghế bọc da... Động cơ của cả hai mẫu xe này cũng không thay đổi so với bản hiện tại, vẫn là loại 1,5 lít, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số tự động 4 cấp. Bản đặc biệt này chỉ có với bản Xpander AT, còn bản MT vẫn giữ nguyên trang bị như cũ. Giá xe Mitsubishi Xpander 2022 đặc biệt là 630 triệu và 670 triệu đồng cho phiên bản Xpander Cross. Mặc dù giá niêm yết không đổi, ưu đãi cho bản đặc biệt của Xpander là 50% lệ phí trước bạ tương đương 31 triệu đồng kèm phiếu đổ xăng trị giá 7 triệu đồng, còn với bản Xpander Cross đặc biệt là 50% trước bạ tương đương 33 triệu đồng. Trong khi đó các bản thường của Xpander có ưu đãi 100% trước bạ, tương đương 56 triệu đồng với bản MT và 63 triệu đồng với bản AT, còn với Xpander Cross thường thì ưu đãi là 50% trước bạ tương đương 33 triệu đồng cùng phiếu đổ xăng trị giá 25 triệu đồng. Video: Đanh giá chi tiết Mitsubishi Xpander 2022 mới.

