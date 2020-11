Mitsubishi Xpander "hạ gục" hàng loạt đối thủ tại thị trường Việt

Mẫu xe Mitsubishi Xpander 7 chỗ vẫn thể hiện sự thống trị tuyệt đối trong tháng 10/2020 với doanh số đạt 1.683 xe giữ khoảng cách khá xa so với các đối thủ, tăng 114% so với tháng trước. Kể từ khi ra mắt, Mitsubishi Xpander liên tục tạo ấn tượng đặc biệt với giới chuyên môn và khách hàng. Nhờ đó, mẫu xe này luôn dẫn đầu phân khúc MPV và ghi danh trong Top 10 xe bán chạy. Kết quả tháng 10/2020 vừa qua tại Việt Nam và dẫn đầu phân khúc cũng là minh chứng cho thấy, sự nhanh nhạy trong chính sách điều chỉnh về giá đối với hai phiên bản nhập khẩu. Thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua xe tương tự các dòng xe lắp ráp đang được hưởng, với mức giảm cao nhất lên tới gần 40 triệu đồng. Hiện, Mitsibishi Xpander có hai bản là 1.5 MT và 1.5 AT, có giá bán lần lượt là 555 triệu và 630 triệu đồng. Riêng bản AT vừa được Mitsubishi Việt Nam sản xuất trong nước và phân phối song song với bản nhập khẩu từ Indonesia. Suzuki nổi lên của XL7 được đánh giá như một đối thủ đáng gờm của Mitsubishi trong phân khúc xe đa dụng tại Việt Nam. Tháng 10, XL7 với doanh số 799 xe, tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng doanh số liên tiếp với mức tăng 143 xe so với tháng trước. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến tháng 10/2020 thì Toyota vẫn là thương hiệu đứng thứ hai tại sân chơi này, bởi đối thủ mới như Suzuki XL7 chỉ thực sự bứt tốc trong mấy tháng gần đây. Nếu như trước đây Toyota Innova 2020 mới được xem là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe đa dụng bền bỉ thì bây giờ, quan điểm đó đã thay đổi. Giá trị thương hiệu không thể giúp Innova nắm giữ "trái tim" của khách hàng dù cho có bản nâng cấp mới. Tháng 10 vừa qua, chỉ có 505 xe Innova được giao đến tay khách hàng, tăng 266 xe so với tháng trước. Kết thúc 10 tháng năm 2020, Toyota Innova bán được 3.843 xe, trong khi đó đối thủ Xpander đạt 11.683 xe gần gấp 3 doanh số của Innova. Từ vị trí là 1 trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường năm 2019, Innova tiếp tục để Xpander vượt mặt và mẫu xe này cũng khá lâu chưa xuất hiện trong Top 10. Mẫu xe đa dụng của Kia đứng thứ 4 trong phân khúc khi đạt 157 xe, tăng 26 xe so với tháng 9/2020. Tổng doanh số 10 tháng đầu năm của Kia Sedona đạt 1.399 xe. Mẫu MPV cỡ lớn này hiện đang được lắp ráp và phân phối bởi Thaco. Ở thế hệ cũ, Kia Sedona tại Việt Nam là dòng MPV ăn khách với 2 loại động cơ xăng và dầu. Xe có 3 phiên bản: Đắt nhất là máy xăng 3.3 Platinum G hơn 1,4 tỷ đồng. Máy dầu 2.2L có giá dễ chịu hơn với bản dầu cao cấp Platinum D là 1,2 tỷ đồng và Luxury là 1,129 tỷ đồng. Đứng thứ 5 trong danh sách những mẫu MPV bán chạy nhất tháng 10/2020 là mẫu Suzuki Ertiga với doanh số 132 xe, giảm 92 xe so với tháng liền trước và thứ hạng cũng rơi từ vị trí số 4 xuống vị trí số 6 trong danh sách. Tính từ đầu năm đến nay, tổng doanh số của Suzuki Ertiga chỉ đạt 2.054 xe, một con số khá khiêm tốn, không đủ để mở ra tương lai tươi sáng cho thương hiệu Suzuki. Là sản phẩm của thương hiệu ôtô nổi tiếng Nhật Bản, Toyota Avanza vẫn không thoát ế ẩm. Toyota Avanza xếp cuối danh sách với doanh số 23 xe bán ra trong tháng 10, giảm 19 xe so với tháng trước. Từ đầu năm đến nay, doạnh số Avanza chỉ vỏn vẹn 273 xe được giao đến tay khách hàng. Mẫu xe này thường xuyên lọp Top 10 xe bán chậm nhất. Có nhiều nguyên nhân khiến khách hàng Việt không mấy mặn mà với Avanza dù đây là xe gắn mác Toyota, lại có giá rẻ và không kém phần thực dụng. Có thể kế đến đó là thiết kế nghèo nàn đến mức lỗi thời, thậm chí Avanza còn kém hiện đại hơn khi so với một chiếc Innova đời 2004. Video: Top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2020.

Mẫu xe Mitsubishi Xpander 7 chỗ vẫn thể hiện sự thống trị tuyệt đối trong tháng 10/2020 với doanh số đạt 1.683 xe giữ khoảng cách khá xa so với các đối thủ, tăng 114% so với tháng trước. Kể từ khi ra mắt, Mitsubishi Xpander liên tục tạo ấn tượng đặc biệt với giới chuyên môn và khách hàng. Nhờ đó, mẫu xe này luôn dẫn đầu phân khúc MPV và ghi danh trong Top 10 xe bán chạy. Kết quả tháng 10/2020 vừa qua tại Việt Nam và dẫn đầu phân khúc cũng là minh chứng cho thấy, sự nhanh nhạy trong chính sách điều chỉnh về giá đối với hai phiên bản nhập khẩu. Thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua xe tương tự các dòng xe lắp ráp đang được hưởng, với mức giảm cao nhất lên tới gần 40 triệu đồng. Hiện, Mitsibishi Xpander có hai bản là 1.5 MT và 1.5 AT, có giá bán lần lượt là 555 triệu và 630 triệu đồng. Riêng bản AT vừa được Mitsubishi Việt Nam sản xuất trong nước và phân phối song song với bản nhập khẩu từ Indonesia. Suzuki nổi lên của XL7 được đánh giá như một đối thủ đáng gờm của Mitsubishi trong phân khúc xe đa dụng tại Việt Nam. Tháng 10, XL7 với doanh số 799 xe, tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng doanh số liên tiếp với mức tăng 143 xe so với tháng trước. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến tháng 10/2020 thì Toyota vẫn là thương hiệu đứng thứ hai tại sân chơi này, bởi đối thủ mới như Suzuki XL7 chỉ thực sự bứt tốc trong mấy tháng gần đây. Nếu như trước đây Toyota Innova 2020 mới được xem là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe đa dụng bền bỉ thì bây giờ, quan điểm đó đã thay đổi. Giá trị thương hiệu không thể giúp Innova nắm giữ "trái tim" của khách hàng dù cho có bản nâng cấp mới. Tháng 10 vừa qua, chỉ có 505 xe Innova được giao đến tay khách hàng, tăng 266 xe so với tháng trước. Kết thúc 10 tháng năm 2020, Toyota Innova bán được 3.843 xe, trong khi đó đối thủ Xpander đạt 11.683 xe gần gấp 3 doanh số của Innova. Từ vị trí là 1 trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường năm 2019, Innova tiếp tục để Xpander vượt mặt và mẫu xe này cũng khá lâu chưa xuất hiện trong Top 10. Mẫu xe đa dụng của Kia đứng thứ 4 trong phân khúc khi đạt 157 xe, tăng 26 xe so với tháng 9/2020. Tổng doanh số 10 tháng đầu năm của Kia Sedona đạt 1.399 xe. Mẫu MPV cỡ lớn này hiện đang được lắp ráp và phân phối bởi Thaco. Ở thế hệ cũ, Kia Sedona tại Việt Nam là dòng MPV ăn khách với 2 loại động cơ xăng và dầu. Xe có 3 phiên bản: Đắt nhất là máy xăng 3.3 Platinum G hơn 1,4 tỷ đồng. Máy dầu 2.2L có giá dễ chịu hơn với bản dầu cao cấp Platinum D là 1,2 tỷ đồng và Luxury là 1,129 tỷ đồng. Đứng thứ 5 trong danh sách những mẫu MPV bán chạy nhất tháng 10/2020 là mẫu Suzuki Ertiga với doanh số 132 xe, giảm 92 xe so với tháng liền trước và thứ hạng cũng rơi từ vị trí số 4 xuống vị trí số 6 trong danh sách. Tính từ đầu năm đến nay, tổng doanh số của Suzuki Ertiga chỉ đạt 2.054 xe, một con số khá khiêm tốn, không đủ để mở ra tương lai tươi sáng cho thương hiệu Suzuki. Là sản phẩm của thương hiệu ôtô nổi tiếng Nhật Bản, Toyota Avanza vẫn không thoát ế ẩm. Toyota Avanza xếp cuối danh sách với doanh số 23 xe bán ra trong tháng 10, giảm 19 xe so với tháng trước. Từ đầu năm đến nay, doạnh số Avanza chỉ vỏn vẹn 273 xe được giao đến tay khách hàng. Mẫu xe này thường xuyên lọp Top 10 xe bán chậm nhất. Có nhiều nguyên nhân khiến khách hàng Việt không mấy mặn mà với Avanza dù đây là xe gắn mác Toyota, lại có giá rẻ và không kém phần thực dụng. Có thể kế đến đó là thiết kế nghèo nàn đến mức lỗi thời, thậm chí Avanza còn kém hiện đại hơn khi so với một chiếc Innova đời 2004. Video: Top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2020.