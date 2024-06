Mitsubishi XFORCE Ultimate giá 705 triệu tại Việt Nam có gì hay?

Hãng xe Nhật Bản mới đây đã công bố giá bán chính thức của Mitsubishi XFORCE Ultimate 2024 mới – một trong các hoạt động quan trọng kỷ niệm 30 năm – “Vững tiến mỗi hành trình” của Mitsubishi Motors Việt Nam. Giá xe Mitsubishi XFORCE Ultimate phiên bản cao cấp nhất niêm yết là 705 triệu đồng (cho bản một tông màu Đen, Trắng) và 710 triệu đồng (cho bản hai tông màu Đỏ – Đen, Vàng – Đen). Xe sẽ bắt đầu bàn giao đến khách hàng ngay trong tháng 6 này, hoàn thiện 4 phiên bản của XFORCE tại Việt Nam. Nổi bật, XFORCE Ultimate được trang bị gói hệ thống an toàn chủ động Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS), bao gồm: Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Hệ thống đèn pha tự động (AHB), Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) và cảnh báo khi có phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA). Điều này không chỉ tăng cường sự an toàn cho người lái và hành khách, mà còn giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi cho người lái khi có được sự hỗ trợ trong việc dự đoán và xử lý tình huống khi lái xe, đặc biệt là trong những cung đường dài hay giao thông tắc nghẽn. Cùng với đó, mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce Ultimate cũng có những điểm nhận diện riêng về ngoại hình so với các bản dưới. Sự khác biệt này nằm ở logo “Ultimate” xuất hiện ngay phần cửa cốp; camera mắt đọc trên kính chắn gió và hệ thống radar quét đặt ở bên dưới logo phía đầu xe. Nội thất xe nổi bật với ghế da thể thao cùng những đường chỉ khâu màu tương phản. Vô-lăng 3 chấu, bọc da, tích hợp các phím bấm chức năng. Phía sau là đồng hồ tốc độ dạng màn hình 8 inch, bố trí chung với màn hình trung tâm 12,3 inch cảm ứng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống điều hòa 2 vùng tự động, có chức năng lọc không khí NanoeX. Hộc chứa đồ tích hợp sạc không dây... Điểm nâng cấp đáng chú ý tiếp theo trên Mitsubishi Xforce Ultimate là hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium là kết quả của sự hợp tác giữa Mitsubishi Motors và tập đoàn Yamaha. Hệ thống âm thanh 8 loa này bao gồm loa tweeter hai bên trên cột A, loa âm trầm ở cửa phía trước và loa đồng trục ở cửa sau. Điều đặc biệt, hệ thống âm thanh này đã được điều chỉnh kỹ lưỡng để tối ưu hóa chất lượng âm thanh bên trong không gian nội thất của xe. Âm lượng và chất lượng âm thanh cũng được điều chỉnh tự động dựa trên tốc độ của xe, giúp người dùng có trải nghiệm âm nhạc tốt nhất. Mitsubishi Xforce Ultimate được trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước, sinh công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm. Xe có 4 chế độ lái gồm đường trường, đường ngập nước, đường sỏi đá và đường bùn lầy cho phép người điều khiển tùy chọn với từng điều kiện giao thông thực tế. Ngoài những khác biệt trên, thông số và thiết kế trên Xforce Ultimate tương tự 3 bản còn lại với số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở 2.650 mm, khoảng sáng gầm 222 mm lớn nhất phân khúc. Kích thước la-zăng xe cũng lớn nhất phân khúc khi đạt 18 inch, phanh đĩa cả 4 bánh. Gia nhập thị trường ô tô Việt từ tháng 01/2024, Xforce lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng trong nước. Kể từ thời điểm bàn giao xe vào tháng 3, Xforce đã có 3 tháng liên tiếp (tháng 3, 4 và 5) nằm trong top 10 ô tô bán chạy nhất thị trường. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh số bán xe Mitsubishi Xforce đã đạt 2.942 chiếc, tạm dẫn đầu toàn phân khúc. Sự xuất hiện của phiên bản Ultimate với kế hoạch bàn giao xe từ ngày 18/6/2024 được kỳ vọng sẽ giúp Xforce nối dài thành công trên đường đua doanh số. Khách hàng mua xe trong tháng 6 sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn từ chính hãng như: miễn phí bảo dưỡng 1 năm, 01 năm bảo hiểm vật chất, Gói hỗ trợ lãi suất vay, 01 mô hình Xforce. Video: Đánh giá nhanh Mitsubishi Xforce Ultimate tại Việt Nam.

