Mitsubishi XFC 2024 mới sẽ lắp ráp tại Indonesia, chờ về Việt Nam?

Tại triển lãm IIMS 2023 diễn ra tại Indonesia, hãng Mitsubishi đã mang mẫu xe concept XFC đến trưng bày. Đây là mẫu xe concept Mitsubishi XFC hoàn toàn mới, lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Việt Nam 2022 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái. Tuy mẫu xe concept này ra mắt tại Việt Nam trước tiên nhưng Mitsubishi XFC pbản thương mại lại được phát triển theo thị hiếu của người tiêu dùng Indonesia. Theo Mitsubishi, hãng muốn phát triển XFC theo cách đã từng áp dụng thành công cho Xpander, đó là thu thập phản hồi của khách hàng Indonesia. Theo ông Hikaru Mii, Giám đốc chiến lược sản phẩm của Mitsubishi Indonesia, phát biểu tại triển lãm IIMS 2023 - "Sự đóng góp đến từ Indonesia sẽ được áp dụng cho nhiều khía cạnh như thiết kế, tính năng hay hiệu suất vận hành. Chúng tôi sẽ lắng nghe phản hồi của các khách hàng tiềm năng tại Indonesia". "Chúng tôi cũng sẽ thử nghiệm mẫu xe Mitsubishi XFC trên đường phố Indonesia. Tương tự cách triển khai với Xpander, chúng tôi sẽ lấy ý kiến của khách hàng Indonesia" ông Hikaru Mii cho biết thêm. Khi được hỏi về thiết kế của Mitsubishi XFC bản thương mại, ông Hikaru Mii tiết lộ: "Chúng tôi sẽ giữ thiết kế sát với phiên bản concept". Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một sự bổ sung thú vị cho dải sản phẩm của hãng Mitsubishi trong thời gian tới. XFC sẽ là một ứng cử viên mới của thương hiệu Mitsubishi trong phân khúc SUV cỡ nhỏ với 5 chỗ ngồi. Hiện hãng Mitsubishi chưa công bố thông số và những thông tin chi tiết về động cơ của mẫu SUV cỡ B này. Tuy nhiên, ông Guntur Harling, Tổng giám đốc chiến lược sản phẩm của Mitsubishi Indonesia, khẳng định XFC là mẫu xe cỡ nhỏ với thiết kế rắn rỏi và những tính năng đặc trưng của phân khúc SUV. Cụ thể hơn, mẫu xe SUV Mitsubishi XFC sẽ có 4 chế độ lái, bao gồm Normal (thông thường), Wet (đường ướt), Gravel (đường sỏi) và Mud (đường bùn). "Xe có gầm cao cùng 4 chế độ lái Normal, Wet, Gravel và Mud. Những chế độ lái này mang đến khả năng vận hành an toàn, thú vị trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Đây là lần đầu tiên hãng Mitsubishi giới thiệu chế độ Wet, được thiết kế nhắm đến khu vực Đông Nam Á nói chung", ông Guntur cho biết. Mitsubishi XFC dự kiến sẽ là đối thủ của những mẫu SUV cỡ B quen thuộc với người tiêu dùng Đông Nam Á như Kia Seltos, Hyundai Creta và Honda HR-V. Tuy nhiên, ông Hikaru Mii cho biết tân binh nhà Mitsubishi sẽ sở hữu kích thước lớn hơn các mẫu SUV cỡ B điển hình "Về kích thước, chúng tôi hi vọng xe sẽ lớn hơn các mẫu SUV cỡ B khác. Tuy nhiên, xe vẫn sẽ khá nhỏ gọn", ông Hikaru Mii giải thích. Hiện hãng Mitsubishi chưa hé lộ thời điểm bán XFC phiên bản thương mại ra thị trường. Chỉ biết rằng hãng Mitsubishi dự định sẽ sản xuất XFC tại nhà máy ở Indonesia để phục vụ thị trường này và xuất khẩu, tương tự chiến lược áp dụng với Xpander. Do đó, Mitsubishi XFC dành cho Việt Nam dự kiến sẽ là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Trong năm 2022, các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý ở Việt Nam cũng đã bắt đầu mở cọc cho mẫu SUV cỡ B này. Mức giá dự kiến mà nhân viên tư vấn bán hàng đưa ra dành cho Mitsubishi XFC là khoảng 600 - 700 triệu đồng. Video: Mẫu xe SUV Mitsubishi XFC đã nhận cọc tại Việt Nam.

