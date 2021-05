Mitsubishi Pajero Final Edition 2021 mới, từ 977 triệu đồng

Người dùng thế giới hiện nay có xu hướng chung là thích SUV hơn xe du lịch. Tuy nhiên, người mua xe lại thường ưa chuộng những mẫu crossover hơn là SUV việt dã truyền thống. Điều này khiến những mẫu SUV đúng nghĩa như Mitsubishi Pajero việt dã mất dần chỗ đứng trên thị trường. Sau gần 40 năm có mặt trên thị trường, Mitsubishi Pajero cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, hãng Mitsubishi đã tuyên bố ngừng sản xuất mẫu xe 4x4 huyền thoại này. Để nói lời tạm biệt với Pajero, hãng Mitsubishi mới đây đã tung ra phiên bản đặc biệt cuối cùng của dòng SUV này, mang tên Final Edition, tại thị trường Úc. Đây không phải là lần đầu tiên Mitsubishi Pajero Final Edition được tung ra thị trường. Vào năm 2019, phiên bản có tên giống hệt cũng đã ra mắt thị trường quê nhà Nhật Bản và có số lượng sản xuất đúng 700 chiếc. Trong khi đó, Mitsubishi Pajero Final Edition 2021 mới ra mắt thị trường Úc có số lượng sản xuất 800 chiếc. So với bản thường, Mitsubishi Pajero Final Edition 2021 có một số khác biệt nhờ những phụ kiện do đại lý lắp thêm. Theo đó, phiên bản này được trang bị miếng cản côn trùng màu đen trên nắp ca-pô, thảm sàn, thảm khoang hành lý bằng nhựa và thảm trải từ cốp xuống cản sau để tránh xước sơn trong quá trình dỡ đồ khỏi xe. Tất nhiên, cũng không thể thiếu logo “Final Edition” trên thân xe như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản đặc biệt. Ngoài những trang bị trên, Mitsubishi Pajero Final Edition 2021 không còn gì khác so với bản thường. Tại thị trường Úc, Mitsubishi Pajero Final Edition 2021 sẽ được chia thành 3 bản trang bị là GLS, Exceed và GLX.Trong đó, bản GLX được trang bị vành 17 inch, nội thất 7 chỗ, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn, camera lùi cũng như khóa vi sai chống trượt. Tiếp đến là bản GLS với vành hợp kim 18 inch, cảm biến lùi, ghế chỉnh điện/sưởi ấm, đèn pha và cần gạt nước tự động cùng hệ thống âm thanh cao cấp Rocker Fosgate. Riêng bản Exceed có nhiều chi tiết ngoại thất mạ crôm hơn, nội thất bọc da, cửa sổ trời và bộ bàn đạp bằng nhôm. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Pajero Final Edition 2021 tại thị trường Úc là khối động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 3.2L, sản sinh công suất tối đa 189 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm như cũ. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động INVECS-II 5 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Super Select II. Tại thị trường Úc, giá xe Mitsubishi Pajero Final Edition 2021 có mức dao động từ 54.900 - 63.490 AUD (khoảng 977 triệu đến 1,13 tỷ đồng). Video: Chi tiết Mitsubishi Pajero Final Edition 2021 mới.

