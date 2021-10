Mitsubishi Pajero đời 2016 chạy chán, bán hơn 1,4 tỷ tại Việt Nam

Ra mắt thế hệ đầu tiên từ năm 1982, đến nay dòng xe SUV Mitsubishi Pajero đã bị khai tử để lại nhiều tiếc nuối cho những người yêu xe SUV của Mitsubishi. Trải qua gần 4 thập kỷ với 4 thế hệ nối tiếp, Mitsubishi Pajero đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người yêu xe ở khả năng vận hành linh hoạt, độ bền bỉ đáng tin cậy cao. Hiện tại, người yêu Mitsubishi Pajero huyền thoại có thể tìm lại các mẫu xe cũ đang được chào bán rộng rãi trên thị trường, trong đó biến thể chở tiền hướng đến người mua với chi phí thấp. Trong khi bản cao cấp full “đồ chơi” như chiếc Mitsubishi Pajero đời 2016 này thích hợp để phục vụ cho khách mua xe có điều kiện kinh tế hơn, đặc biệt là yêu thích dòng xe này. Theo tìm hiểu, chiếc Mitsubishi Pajero đời 2016, phiên bản V6 3.8 MIVEC này có giá khoảng 1,4 tỷ đồng, ngang tầm giá của một chiếc Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 (1,388 tỷ đồng). Tại thời điểm mua mới, chiếc Pajero V6 3.8 MIVEC này có giá bán niêm yết – chưa lăn bánh 2,079 tỷ đồng, nhập khẩu từ Nhật Bản. Thuộc thế hệ Mitsubishi Pajero thứ 4, ngoại thất xe được tinh chỉnh lại theo phong cách sang trọng hơn trước. Phần đầu xe nổi bật với các chi tiết mạ crôm ở lưới tản nhiệt, cùng bộ đèn pha bóng xenon dạng thấu kính và cặp đèn LED chiếu sáng ban ngày. “Dàn chân” sử dụng bộ mâm 18 inch thiết kế mạnh mẽ. Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ xăng V6 dung tích 3.8L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 247 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 329Nm tại 2.750 vòng/phút. Kết hợp cùng hộp số tự động 5 cấp INVECS II Sport-mode. Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh qua hệ dẫn động 4WD Super Select II. Hệ dẫn động 4WD Super Select II (SS4 II) có khóa vi sai trung tâm và vi sai chống trượt (VCU) với nhiều lựa chọn các chế độ vận hành linh hoạt. Có thể chuyển cầu với các chế độ 2H, 4H và 4HLc ngay cả khi xe đang chạy với tốc độ lên đến 100 km/h. Hệ dẫn động 4WD Super Select II (SS4 II) là “đặc sản” được ưa thích trên dòng xe này. Hơn nữa, Pajero còn được trang bị hệ thống kiểm soát 4 bánh chủ động AWC (All-Wheel-Control) giúp phân phối lực kéo đến từng bánh, đồng thời kết hợp với các hệ thống an toàn khác như cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo chủ động (ASTC) nhằm tăng cường khả năng chống trượt và ổn định thân xe hiệu quả khi đi đường xấu. Ngoài ra, Mitsubishi Pajero có khả năng lội nước 700mm. Bên cạnh góc tiếp cận, góc thoát, góc vượt đỉnh dốc lớn giúp mẫu xe này mang khả năng di chuyển tốt trên mọi loại địa hình. Mitsubishi Pajero sở hữu nội thất mang nhiều tiện nghi gồm ghế Da, hàng ghế trước chỉnh điện và có cả sưởi ghế, hệ thống điều hòa tự động, đồng hồ đa thông tin, nút chỉnh âm thanh trên vô lăng, hệ thống âm thanh 12 loa Rockford công suất 860W. Xe đi kèm với các trang bị hỗ trợ vận hành gồm: đồng hồ đa thông tin, ga tự động – cruise control, đèn pha tự động điều chỉnh pha/cốt, camera và cảm biến lùi. Mặc dù chiếc Mitsubishi Pajero đời 2016 ngang tầm giá “đập hộp” với các mẫu SUV 7 chỗ phổ thông trên thị trường như Ford Everest hay Toyota Fortuner. Tuy nhiên, độ rộng rãi và chất lượng của Pajero này “bỏ xa” các mẫu SUV cỡ trung mới trong tầm giá. Với giá bán hơn 1,4 tỷ đồng, chiếc Mitsubishi Pajero này là mẫu xe không dành cho số đông. Mặc dù giá bán chưa đến 1,5 tỷ đồng vừa túi tiền của nhiều người, nhưng số đông sẽ bỏ qua mẫu xe này vì động cơ xăng V6 “ăn uống” khá nhiều nhiên liệu, không thực dụng. Chính vì thế, mẫu xe này chỉ thích hợp với các khách hàng ưa thích và am hiểu về dòng Mitsubishi Pajero, lựa chọn mua về để chơi, cất giữ trong garage, giữ lại những hoài niệm đẹp về dòng Mitsubishi Pajero khi dòng xe này đã bị khai tử. Video: Đánh giá Mitsubishi Pajero Sport 2015.

