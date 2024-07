Mitsubishi Pajero 2027 đậm chất Toyota Land Cruiser, đấu Lexus GX

Theo Carscoops, thông tin Mitsubishi Pajero thế hệ mới có thể trở lại vào năm 2027 đã được lan truyền tại Nhật Bản từ đầu năm nay. Các nguồn tin trong nước cho rằng thế hệ mới của Pajero sẽ được tái xuất dưới dạng SUV plug-in hybrid cao cấp, dựa trên nền tảng của Outlander. Hiện tại, thiết kế của Mitsubishi Pajero 2027 mới vẫn là điều bí ẩn, tuy nhiên, nhiều người tin rằng ngoại hình mẫu xe này sẽ đi theo xu hướng hình hộp vuông vức giống như Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới. Dựa trên những thông tin rò rỉ, Enoch Gonzales, nhà thiết kế người Philippines, đã phác họa ngoại thất Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Bản đồ họa của Enoch Gonzales cho thấy Pajero đời mới vẫn mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc của hãng Mitsubishi. Mặt ca lăng to hơn so với đời cũ, kết hợp với hai thanh mạ crom làm điểm nhấn. Trong khi đó, đèn pha có thiết kế hình chữ T đặt dọc, khá giống với Hyundai Santa Fe bản facelift. Thân xe mang đậm phong cách SUV cổ điển với những đường nét vuông vức. Ở phía sau, đèn hậu cũng có có kiểu dáng hình chữ T giống như đèn pha, đi kèm phần ốp giả hộp lốp dự phòng. Nhằm tăng vẻ sang trọng cho mẫu SUV này, nhà thiết kế đã lựa chọn lớp sơn phủ cùng màu thân xe, tay nắm cửa nằm gọn và nắp ca-pô dạng vỏ sò. Định hướng thiết kế này hoàn toàn phù hợp với những thông tin gần đây từ Nhật Bản cho biết thế hệ Pajero tiếp theo có thể sẽ được nâng lên phân khúc xe sang. Mitsubishi Pajero thế hệ mới nhiều khả năng vẫn sẽ sử dụng nền tảng khung gầm rời dạng bậc thang. Đây là điều mà những khách hàng yêu mền dòng SUV này luôn mong đợi. Và với sự hỗ trợ của 2 đối tác Renault và Nissan, việc hiện thực hóa ý tưởng này là điều hoàn toàn khả thi. Pajero mới có thể chia sẻ nhiều chi tiết với Infiniti QX80 hoặc Nissan Patrol sắp ra mắt, qua đó tạo ra đối thủ xứng tầm với Toyota Land Cruiser J300. Bên cạnh đó, cũng có khả năng mẫu SUV full-size của Mitsubishi sẽ sở hữu động cơ V6 tăng áp kép của Infiniti kết hợp với hệ dẫn động 4x4. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản trong thời gian gần đây lại dự đoán rằng Pajero mới sẽ được xây dựng trên nền tảng CMF-C/D cùng với đó là động cơ 2.4L hybrid sạc điện của Outlander. Mặc dù không được ấn tượng như động cơ V6, nhưng điều này giúp cho Pajero có thể tiếp cận nhiều thị trường hơn. Với định vị phân khúc cao hơn, các đối thủ cạnh tranh chính của mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 có thể bao gồm: Lexus GX, Land Rover Defender, Jeep Grand Cherokee, Range Rover Sport, Audi Q7, BMW X7 và Infiniti QX80. Video: Chi tiết Mitsubishi Pajero All New 2025.

Theo Carscoops, thông tin Mitsubishi Pajero thế hệ mới có thể trở lại vào năm 2027 đã được lan truyền tại Nhật Bản từ đầu năm nay. Các nguồn tin trong nước cho rằng thế hệ mới của Pajero sẽ được tái xuất dưới dạng SUV plug-in hybrid cao cấp, dựa trên nền tảng của Outlander. Hiện tại, thiết kế của Mitsubishi Pajero 2027 mới vẫn là điều bí ẩn, tuy nhiên, nhiều người tin rằng ngoại hình mẫu xe này sẽ đi theo xu hướng hình hộp vuông vức giống như Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới. Dựa trên những thông tin rò rỉ, Enoch Gonzales, nhà thiết kế người Philippines, đã phác họa ngoại thất Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Bản đồ họa của Enoch Gonzales cho thấy Pajero đời mới vẫn mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc của hãng Mitsubishi. Mặt ca lăng to hơn so với đời cũ, kết hợp với hai thanh mạ crom làm điểm nhấn. Trong khi đó, đèn pha có thiết kế hình chữ T đặt dọc, khá giống với Hyundai Santa Fe bản facelift. Thân xe mang đậm phong cách SUV cổ điển với những đường nét vuông vức. Ở phía sau, đèn hậu cũng có có kiểu dáng hình chữ T giống như đèn pha, đi kèm phần ốp giả hộp lốp dự phòng. Nhằm tăng vẻ sang trọng cho mẫu SUV này, nhà thiết kế đã lựa chọn lớp sơn phủ cùng màu thân xe, tay nắm cửa nằm gọn và nắp ca-pô dạng vỏ sò. Định hướng thiết kế này hoàn toàn phù hợp với những thông tin gần đây từ Nhật Bản cho biết thế hệ Pajero tiếp theo có thể sẽ được nâng lên phân khúc xe sang. Mitsubishi Pajero thế hệ mới nhiều khả năng vẫn sẽ sử dụng nền tảng khung gầm rời dạng bậc thang. Đây là điều mà những khách hàng yêu mền dòng SUV này luôn mong đợi. Và với sự hỗ trợ của 2 đối tác Renault và Nissan, việc hiện thực hóa ý tưởng này là điều hoàn toàn khả thi. Pajero mới có thể chia sẻ nhiều chi tiết với Infiniti QX80 hoặc Nissan Patrol sắp ra mắt, qua đó tạo ra đối thủ xứng tầm với Toyota Land Cruiser J300. Bên cạnh đó, cũng có khả năng mẫu SUV full-size của Mitsubishi sẽ sở hữu động cơ V6 tăng áp kép của Infiniti kết hợp với hệ dẫn động 4x4. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản trong thời gian gần đây lại dự đoán rằng Pajero mới sẽ được xây dựng trên nền tảng CMF-C/D cùng với đó là động cơ 2.4L hybrid sạc điện của Outlander. Mặc dù không được ấn tượng như động cơ V6, nhưng điều này giúp cho Pajero có thể tiếp cận nhiều thị trường hơn. Với định vị phân khúc cao hơn, các đối thủ cạnh tranh chính của mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 có thể bao gồm: Lexus GX, Land Rover Defender, Jeep Grand Cherokee, Range Rover Sport, Audi Q7, BMW X7 và Infiniti QX80. Video: Chi tiết Mitsubishi Pajero All New 2025.