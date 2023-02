Mitsubishi Outlander Ralliart 2024 mạnh gần 300 mã lực sắp ra mắt

Vào năm ngoái, hãng xe Nhật Bản, Mitsubishi đã trình làng mẫu xe Vision Ralliart Concept để khách hàng có thể chiêm ngưỡng được thiết kế thể thao cùng những công nghệ hàng đầu và tương lai. Mới đây hãng cho biết sẽ ứng dụng vào các mẫu xe sản xuất Mitsubishi Outlander Ralliart bản thương mại. Đến nay, đã có thông tin xoay quanh về việc phiên bản sản xuất của mẫu xe ý tưởng này sẽ ra mắt vào năm sau. Cụ thể, một báo cáo từ tạp chí Best Car ở Nhật Bản cho thấy rằng Mitsubishi sẽ biến Vision Ralliart Concept thành một mô hình sản xuất dựa trên Outlander PHEV. Mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander Ralliart 2024 mới có thể được tung ra thị trường với một động cơ mạnh mẽ hơn cũng như nhiều bản cập nhật trực quan tương tự như bản concept. Phiên bản Ralliart của Mitsubishi Outlander PHEV có thể cung cấp công suất lên tới 286 mã lực, mạnh nhất trong các mẫu xe Mitsubishi Outlander đang bán hiện tại, tạp chí Nhật Bản cho rằng xe vẫn sẽ có động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.4 lít hoạt động cùng với một cặp động cơ điện. Bản thân động cơ đốt trong có thể tạo ra công suất 133 mã lực kết hợp cùng động cơ điện sẽ tạo ra tổng công suất 286 mã lực. Điều đó nghe có vẻ không nhiều trong thế giới SUV hiệu suất cao hiện tại nhưng nó cũng ngang ngửa với các biến thể hàng đầu trước đây của Lancer Evolution. Ngoài ra, mẫu xe này có thể sẽ có cùng gói pin 20 kWh như phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài sức mạnh ra, 1 số tin đồn cho rằng Mitsubishi Outlander PHEV Ralliart còn sẽ có ngoại hình huyền bí khi được sơn màu đen nhám cùng các điểm nhấn vốn được mạ crôm. Đến nay, nó cũng được sơn màu xám nhám để tăng sự mạnh mẽ hơn cho xe, tất nhiên ai cũng muốn được nhìn thấy la-zăng 22 inch thiết kế rất phá cách của bản xe concept sẽ xuất hiện trên phiên bản thương mại. Lần gần đây nhất, Mitsubishi Outlander đã có 1 phiên bản đặc biệt mang tên gọi 40th Anniversary Edition.với điểm nhấn là ngoại thất xe được sơn màu đen Black Diamond với nóc màu đồng logo "Mitsubishi Motors 40 Years In America" ở cột C và cụm điều khiển trung tâm trong xe... Video: Chi tiết Mitsubishi Outlander Ralliart Sporty SUV 2024.

