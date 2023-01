"Soi" Mitsubishi Outlander 40th Anniversary Edition từ 39.995 USD

2021 là năm kỷ niệm 40 năm gia nhập thị trường Mỹ của thương hiệu Mitsubishi. Tuy nhiên, mãi 2 năm sau, tức là đầu năm 2023, hãng Mitsubishi mới tung ra phiên bản kỷ niệm 40 năm của dòng SUV cỡ C Outlander ở thị trường Mỹ. Đây có lẽ cũng là điểm đặc biệt nhất của Mitsubishi Outlander 40th Anniversary Edition đặc biệt. Phiên bản đặc biệt mới này được phát triển dựa trên bản SEL Premium của dòng xe SUV Mitsubishi Outlander 2023 hiện đang bán tại thị trường Mỹ. Ngoài việc ra mắt muộn 2 năm, Mitsubishi Outlander 40th Anniversary Edition còn sở hữu một số chi tiết khác biệt so với bản SEL Premium. Cụ thể, Mitsubishi Outlander 40th Anniversary Edition 2023 được sơn màu đen Black Diamond với nóc màu đồng. Tiếp đến là lưới tản nhiệt và ốp bậc cửa đều tích hợp đèn để sáng lên trong đêm. Thay đổi còn lại là logo "Mitsubishi Motors 40 Years In America" ở cột C và cụm điều khiển trung tâm trong xe. Bước vào bên trong Mitsubishi Outlander 40th Anniversary Edition 2023, người dùng sẽ bắt gặp nội thất bọc bằng chất liệu da semi-aniline màu đen phối nâu cam tương phản khá bắt mắt. Ghế trước và ghế sau của xe đều có tính năng sưởi. Thêm vào đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10,8 inch. Vô lăng sưởi, hệ thống âm thanh Bose cao cấp 10 loa và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cũng xuất hiện bên trong mẫu SUV cỡ C này. Khi mua Mitsubishi Outlander 40th Anniversary Edition 2023, khách hàng Mỹ có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid PHEV, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.4L, 2 mô-tơ điện và cụm pin 20 kWh. Hệ truyền động này có công suất tổng cộng 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Nhờ đó, Mitsubishi Outlander PHEV 40th Anniversary Edition 2023 có thể chạy được 61 km chỉ bằng pin. Tại thị trường Mỹ, giá xe Mitsubishi Outlander 40th Anniversary Edition 2023 từ 39.995 USD. Con số tương ứng của Mitsubishi Outlander PHEV 40th Anniversary Edition 2023 là 49.995 USD. Mitsubishi bắt đầu bán xe ở thị trường Mỹ dưới thương hiệu riêng vào năm 1981. Hiện nay, Mitsubishi có gần 330 đại lý và doanh số cộng dồn khoảng 5,5 triệu xe tại thị trường Mỹ. Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander hiện đang được phân phối vẫn là thế hệ cũ. Trong năm 2022, Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã bị bắt gặp khi đang chạy thử tại Thái Lan. Do đó, rất có thể thế hệ mới của mẫu SUV cỡ C này cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Trong năm 2022, hãng Mitsubishi đã bán được tổng cộng 4.725 chiếc Outlander cho khách hàng Việt Nam, chỉ thua Hyundai Santa Fe và Honda CR-V trong phân khúc crossover 5+2. Ưu điểm của Mitsubishi Outlander chính là giá bán thuộc hàng rẻ nhất phân khúc, dao động từ 825 triệu đến 1,11 tỷ đồng. Video: Chi tiết Mitsubishi Outlander 40th Anniversary Edition 2023.

