Mitsubishi Outlander PHEV 2022 “cháy hàng”, lượng đặt xe tăng 7 lần

Mitsubishi Outlander PHEV 2022 mới đã chính thức trình làng tại thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 10 năm nay. Đến hôm 16/12 vừa qua, mẫu SUV cỡ C này mới bắt đầu được bày bán tại Nhật Bản. Tuy nhiên, trong hơn 1 tháng qua, tính từ ngày mở cọc đầu tiên là 28/10, Mitsubishi Outlander PHEV 2022 đã trở thành lựa chọn của 6.915 khách hàng Nhật Bản. Vào thời điểm ra mắt xe, hãng Mitsubishi chỉ hi vọng bán được 1.000 chiếc Outlander PHEV 2022 mỗi tháng tại thị trường nội địa. Như vậy, lượng khách đặt mua mẫu xe này hiện gấp khoảng 7 lần so với kỳ vọng của hãng. Tại thị trường Nhật Bản, hãng Mitsubishi hiện đang bán 2 mẫu xe plug-in hybrid là Outlander PHEV và Eclipse Cross PHEV. So với Eclipse Cross PHEV, Mitsubishi Outlander PHEV 2022 được định vị cao hơn. Mẫu xe này được thừa hưởng thiết kế đẹp mắt và hiện đại hơn của Mitsubishi Outlander thế hệ mới. Cộng với đó là hệ truyền động plug-in hybrid tiết kiệm xăng hơn. Cụ thể, Mitsubishi Outlander PHEV 2022 được trang bị máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.4L và 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu. Mô-tơ điện trên cầu trước có công suất tối đa 114 mã lực và con số tương ứng của mô-tơ còn lại là 134 mã lực. Hệ truyền động này cho phép xe có thể chạy hết 87 km chỉ bằng mô-tơ điện. Thời gian sạc pin tiêu chuẩn của xe là 7,5 tiếng đồng hồ. Nếu người lái dùng sạc nhanh, thời gian sạc pin lên 80% là 38 phút. Ngoài ra, hệ thống phanh tái sinh năng lượng của xe có thể sạc 80% pin trong 94 phút. Một điểm nhấn nữa của mẫu xe plug-in hybrid này là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Super-All Wheel Control (S-AWC) cải tiến, kết hợp với hệ thống điều hướng mô-men xoắn Active Yaw Control mới ở bánh sau. Xe có tổng cộng 7 chế độ lái, bao gồm Normal (thông thường), Tarmac (đường nhựa), Gravel (sỏi), Snow (đường tuyết), Mud (bùn), Power (mạnh mẽ) và Eco (tiết kiệm). Ngoài ra, Mitsubishi Outlander PHEV 2022 tại thị trường Nhật Bản còn có những trang bị đáng chú ý khác như đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, vành la-zăng có đường kính lên đến 20 inch và đèn hậu LED. Bên trong xe là không gian nội thất 7 chỗ thay vì 5 chỗ như thế hệ cũ nhờ chiều dài tăng 15 mm, chiều rộng nới thêm 60 mm và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 35 mm. Tất nhiên, nếu muốn thì khách hàng Nhật Bản vẫn có thể mua Mitsubishi Outlander PHEV 2022 bản 5 chỗ. Không chỉ rộng hơn, nội thất của Mitsubishi Outlander PHEV 2022 còn được thiết kế sang trọng hơn. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng với kích thước 9 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái 10,8 inch. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động MI-PILOT nâng cấp, mang đến hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường cho xe. Tại thị trường Nhật Bản, mẫu SUV cỡ C này có 3 bản trang bị là M (5 chỗ), G (5 chỗ hoặc 7 chỗ) và P (7 chỗ). Giá xe Mitsubishi Outlander 2022 PHEV khởi điểm từ 4.621.100 Yên (khoảng 919 triệu đồng). Video: Giới thiệu chi tiết Mitsubishi Outlander PHEV 2022.

