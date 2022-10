Mitsubishi Outlander Black Edition PHEV 2023 ra mắt, từ 833 triệu đồng

Kể từ khi bước sang thế hệ mới, Mitsubishi Outlander đã được khách hàng đón nhận khá nhiệt tình, ngay cả ở thị trường nội địa Nhật Bản, nhất là phiên bản plug-in hybrid (PHEV). Để duy trì sức hút của mẫu xe này, Mitsubishi Outlander 2023 mới đã ra mắt thị trường Nhật Bản. Bước sang phiên bản mới, mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander 2023 chỉ thay đổi nhẹ về trang bị. Theo đó, bản tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ C này được bổ sung hệ thống kết nối Wi-Fi bên trong xe. Nhờ đó, hành khách có thể thoải mái xem video, nghe nhạc hoặc chơi game trực truyến... Thay đổi tiếp theo là tính năng "mở/khóa cửa từ xa" được bổ sung cho ứng dụng My Mitsubishi Connect trên điện thoại thông minh của chủ xe. Nhờ đó, người dùng có thể mở cửa hoặc khóa cửa của Mitsubishi Outlander 2023 từ xa thông qua điện thoại thông minh. Chưa hết, Mitsubishi Outlander 2023 còn được bổ sung 2 màu sơn ngoại thất mới là đỏ Red Diamond - nóc đen Black Mica và bạc Sterling Silver Metallic - nóc đen Black Mica. Tổng cộng, mẫu SUV hạng C này hiện có 13 màu sơn ngoại thất khác nhau. Không chỉ nâng cấp nhẹ về tính năng, Mitsubishi Outlander PHEV 2023 còn có thêm phiên bản đặc biệt mới mang tên Black Edition. Sau khi ra mắt thị trường Nhật Bản vào tháng 12 năm ngoái, Mitsubishi Outlander PHEV đã trở thành mẫu xe plug-in hybrid bán chạy nhất ở xứ sở hoa anh đào trong năm tài khóa 2021, kết thúc vào tháng 3/2022, với doanh số 5.338 xe. Tính từ tháng 4-9/2022, Mitsubishi đã bán được hơn 10.000 chiếc Outlander PHEV cho khách hàng nội địa. So với bản thường, Mitsubishi Outlander Black Edition PHEV 2023 tạo sự khác biệt bằng những chi tiết ngoại thất màu đen như lưới tản nhiệt, tấm ốp gầm trước/sau, ốp gương chiếu hậu, các cột bên sườn và bộ vành hợp kim 20 inch. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Nhật Bản chỉ có thể chọn màu sơn xám Titanium Gray phối nóc đen Black Mica. Bên trong Mitsubishi Outlander Black Edition PHEV 2023 là không gian nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ. Nội thất của phiên bản đặc biệt này đi kèm trần xe màu đen và cụm điều khiển trung tâm riêng với những họa tiết khắc bằng laser. Trong khi đó, động cơ của Mitsubishi Outlander 2023 tại thị trường Nhật Bản không có gì thay đổi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mitsubishi Outlander 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp giả lập 8 cấp số. Riêng Mitsubishi Outlander PHEV 2023 lại dùng hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.4L và 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu. Mô-tơ điện trên cầu trước có công suất tối đa 114 mã lực và con số tương ứng của mô-tơ còn lại là 134 mã lực. Hệ truyền động này cho phép xe có thể chạy hết 87 km chỉ bằng mô-tơ điện. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Mitsubishi Outlander 2023 có mức bán ra dao động từ 4.621.100 - 5.485.700 Yên (khoảng 762 - 905 triệu đồng). Trong khi đó, Mitsubishi Outlander Black Edition PHEV 2023 có giá từ 5.047.900 - 5.139.200 Yên (833 - 848 triệu đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander PHEV 2023 mới.

