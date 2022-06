Mitsubishi Outlander 2022 vừa ra mắt "sát vách" Việt Nam có gì hay?

Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Mỹ vào hồi tháng 2/2021. Sau hơn 1 năm, mẫu SUV cỡ C này mới ra mắt thị trường Trung Quốc tại triển lãm Ô tô Trùng Khánh 2022. Tại thị trường sát cạnh Việt Nam, Mitsubishi Outlander 2022 mới được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L. Động cơ đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ, xe sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp giả lập 8 cấp số, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Ngoài ra ở những thị trường khác, mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander 2022 còn có hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.4L, 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu và cụm pin lithium-ion 20 kWh. Mô-tơ điện trên cầu trước có công suất tối đa 114 mã lực và con số tương ứng của mô-tơ còn lại là 134 mã lực. Trừ động cơ, Mitsubishi Outlander 2022 dành cho Trung Quốc không khác biệt nhiều về thiết kế nội - ngoại thất. Xe cũng được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với 3 nẹp mạ crôm nằm ngang trên đầu xe. Lưới tản nhiệt được bao quanh bằng 2 nẹp mạ crôm tạo thành hình chữ "X" đặc trưng. Thêm vào đó là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn xi nhan được đặt bên trên và đèn pha nằm dọc bên dưới. Hốc gió trung tâm của xe được thiết kế hình thang với viền màu bạc. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế đa chấu, lốp 255/45 R20, vòm bánh xe "cơ bắp", cửa sổ thẳng đứng cũng như cột D dày dặn. Đường chân kính mạ crôm, kéo dài lên cột D giúp tăng vẻ cao cấp cho mẫu SUV hạng C này. Đằng sau xe, Mitsubishi Outlander 2022 đi kèm cụm đèn hậu nằm ngang với thiết kế thanh mảnh, cửa cốp thẳng đứng, 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật và ốp gầm màu bạc giống ở đầu xe. Bước vào bên trong Mitsubishi Outlander 2022, người dùng sẽ thấy không gian nội thất sang trọng và hiện đại hơn trước. Chiếc xe trưng bày trong triển lãm Ô tô Trùng Khánh được trang bị nội thất bọc da lộn màu đen với chỉ khâu tương phản. Bên cạnh đó là những trang bị đáng chú ý như vô lăng 4 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, màn hình chỉnh điều hòa, màn hình hiển thị thông tin kính lái 10,8 inch, cần số điện tử, hệ thống âm thanh Bose 10 loa và cửa sổ trời toàn cảnh. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Hiện giá xe Mitsubishi Outlander 2022 tại thị trường Trung Quốc chưa được công bố. Xe sẽ do liên doanh GAC Mitsubishi sản xuất và bán ra tại thị trường tỷ dân này. Video: Xem nhanh Mitsubishi Outlander PHEV 2022 mới.

