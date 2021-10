Mitsubishi Outlander 2022 bản "uống xăng như ngửi" tiếp tục lộ diện

Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 2 đầu năm nay. Dự kiến, sang năm sau, dòng SUV cỡ C này mới được bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) mới. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hãng Mitsubishi đã liên tục tung ra những hình ảnh "úp mở" của Outlander PHEV 2022. Qua những hình ảnh này, có thể thấy Mitsubishi Outlander PHEV 2022 mới sở hữu thiết kế khá giống với bản thường. Cụ thể, xe cũng được trang bị thiết kế đầu xe Dynamic Shield với 2 dải mạ crôm hình chữ C, kéo dài từ dải đèn LED định vị ban ngày xuống đèn sương mù và ôm lấy lưới tản nhiệt. Tiếp đến là đèn pha chính nằm trên cản trước, được thiết kế dọc và chia thành 3 tầng, bao gồm đèn chiếu xa, chiếu gần, đèn sương mù. Nằm bên trên đèn pha và sát với nắp ca-pô là dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ. Ở bên sườn, Mitsubishi Outlander PHEV 2022 sẽ có đường dập gân nổi bật, kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Bên cạnh đó là hốc bánh "cơ bắp", cửa sổ thẳng đứng và đường chân kính mạ crôm ôm lấy cột D dày dặn. Đằng sau Mitsubishi Outlander PHEV 2022 xuất hiện cụm đèn hậu LED thanh mảnh, đèn phản quang nằm ngang, 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật, ốp gầm màu bạc giống trên đầu xe và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Sự khác biệt rõ rệt nhất của Mitsubishi Outlander PHEV 2022 so với bản thường nằm ở logo “Plug-in Hybrid EV” và “PHEV” cũng như cổng sạc bên sườn phải. Nguyên nhân là do mẫu xe này được trang bị hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng và 2 mô-tơ điện. Dự đoán, động cơ xăng của Mitsubishi Outlander PHEV 2022 sẽ là loại 4 xi-lanh, dung tích 2.4L. Thêm vào đó là cụm pin lithium-ion 20 kWh, cho phép xe chạy 70 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Ngoài ra, 2 mô-tơ điện của Mitsubishi Outlander PHEV 2022 sẽ nằm trên cầu trước và cầu sau, mang đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Super-All Wheel Control cải tiến cho xe. Hãng Mitsubishi hứa hẹn mẫu xe này sẽ có khả năng xoay xở tốt hơn, ôm cua an toàn hơn và phanh "ăn" hơn. Trong đó, bánh sau sẽ đi kèm hệ thống kiểm soát phanh độc nhất, giúp giảm tải cho bánh trước. Chưa hết, Mitsubishi Outlander PHEV 2022 còn có 7 chế độ lái khác nhau, bao gồm Normal (thông thường), Gravel (đường sỏi), Snow (đường tuyết), Power (mạnh mẽ) và Eco (tiết kiệm). Hiện hãng Mitsubishi chưa hé lộ 2 chế độ lái còn lại của xe. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu Mitsubishi Outlander PHEV 2022 có chế độ lái EV như thế hệ cũ. Theo kế hoạch, Mitsubishi Outlander bản tiết kiệm xăng sẽ chính thức ra mắt thị trường Nhật Bản vào tháng 3 năm sau. Dự kiến, sau Nhật Bản, xe sẽ tiếp tục trình làng tại thị trường Mỹ vào nửa cuối năm sau. Video: Chi tiết xe SUV Mitsubishi Outlander 2022 thế hệ mới.

