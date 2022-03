Mitsubishi Mirage Ralliart 2022 chỉ 366 triệu đồng có về Việt Nam?

Hãng Mitsubishi hiện đang hồi sinh bộ phận độ xe và chế tạo xe đua nội bộ Ralliart. Do đó, hãng Mitsubishi liên tục tung ra các gói phụ kiện Ralliart cho xe của mình. Sau Outlander, Triton, Pajero Sport, Eclipse Cross, ASX và Delica D:5, đến lượt mẫu xe đô thị cỡ nhỏ Mitsubishi Mirage 2022 mới được bổ sung gói phụ kiện Ralliart. Tương tự Triton Ralliart và Pajero Sport Ralliart, Mitsubishi Mirage bản Ralliart 2022 cũng ra mắt ở thị trường Thái Lan, cụ thể là trong triển lãm Bangkok International Motor Show 2022 (BIMS 2022). Trong khi đó, Outlander, Eclipse Cross, ASX và Delica D:5 phiên bản Ralliart lại trình làng ở thị trường quê nhà Nhật Bản. So với bản thường, Mitsubishi Mirage Ralliart 2022 đương nhiên sở hữu ngoại hình nổi bật hơn. Có được điều đó là nhờ những trang bị do gói phụ kiện Ralliart mang lại như ốp cua lốp với vân sợi carbon thể thao và chắn bùn màu đỏ sau 4 bánh xe. Ngoài ra, trên thân xe còn có đề-can Ralliart màu đỏ, xám và đen mới. Bước vào bên trong Mitsubishi Mirage Ralliart 2022, người lái sẽ một số thay đổi nhỏ như thảm sàn với logo Ralliart. Ngoài ra, mẫu xe hạng A này còn được trang bị nội thất phối 2 màu đen - đỏ tương phản nhằm tăng tính thể thao. Những trang bị còn lại của Mirage Ralliart 2022 tại thị trường Thái Lan không khác gì bản thường. Xe cũng đi kèm lưới tản nhiệt có 2 đường kẻ màu đỏ làm điểm nhấn, đèn pha Halogen, đèn hậu LED, gương chiếu hậu gập chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, vành hợp kim 15 inch màu đen, cánh gió mui với đèn phanh thứ ba, nóc màu đen và ống xả mạ crôm. Trong khi đó, trang bị nội thất của xe gồm có màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, vô lăng bọc da, chỉnh độ cao và tích hợp phím chức năng, cần số bọc da, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ra lệnh bằng giọng nói, cổng USB, ghế lái chỉnh 6 hướng cũng như ghế sau gập 60:40. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn khá cơ bản như 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. "Trái tim" của Mitsubishi Mirage Ralliart 2022 vẫn là động cơ xăng 3 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 78 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Mitsubishi Mirage Ralliart 2022 khởi điểm từ 537.000 Baht (khoảng 366 triệu đồng). Xe có 2 màu sơn ngoại thất là trắng - nóc đen và đỏ - nóc đen. Dự đoán Mitsubishi Mirage Ralliart 2022 sẽ khó về Việt Nam, bởi dòng xe này đã bị ngừng bán từ hồi tháng 8/2020 do doanh số không như vọng. Tuy sở hữu một số ưu điểm như động cơ tiết kiệm xăng nhưng Mitsubishi Mirage lại không thể cạnh tranh được với những đối thủ cùng phân khúc. Video: Mitsubishi Mirage Ralliart 2022 ra mắt tại Thái Lan.

