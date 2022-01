Mitsubishi Delica 2022 - MPV gầm cao, máy thoáng "giống" Xpander

Vừa được giới thiệu tại thị trường nội địa - Mitsubishi Delica 2022 mới với tên gọi đầy đủ Mitsubishi New Delica D:5, mẫu MPV 7 chỗ là bản facelift của chiếc Delica ra mắt lần đầu vào năm 2019. Mẫu xe MPV Mitsubishi Delica 2022 có ngoại hình mạnh mẽ và hầm hố hơn với mặt trước sửa đổi gồm lưới tản nhiệt tạo hình cứng cáp kết hợp cùng cụm đèn pha vuông vức xếp tầng giống Xpander. Nhìn ngang, phần hông xe Mitsubishi Delica 2022 không có nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm, ngoại trừ bộ mâm hợp kim đa chấu mới. Trong khi ở đuôi xe là cụm đèn hậu và đèn phanh mới, cản va trước cũng được tái thiết kế với tạo hình mềm mại, tinh tế hơn. Ở bên trong, Delica vẫn có sẵn với cấu hình 7 ghế ngồi cùng hai tùy chọn màu nội thất là đen và be. Là mẫu MPV phổ thông nên khoang nội thất của Mitsubishi Delica 2022 chủ yếu sử dụng các chất liệu như vải và da tổng hợp. Các trang bị đáng chú ý trên Delica bao gồm vô lăng 4 chấu quen thuộc tích hợp lẫy chuyển số phía sau (ở một số phiên bản), màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, màn hình đa thông tin ở cụm công cụ kỹ thuật số, camera 360 độ, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, phanh tay điện tử,... Về hệ truyền động, Mitsubishi Delica 2022 được trang bị động cơ tăng áp dầu 2.2L cho ra công suất tối đa 145 mã lực và momen xoắn cực đại 380 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Tại Nhật Bản, giá xe Mitsubishi Delica 2022 chưa công bố nhưng sẽ có 2 phiên bản là Standard (Tiêu chuẩn) và Urban Gear, với các tùy chọn màu sơn: Diamond White, Diamond Black và Sterling Silver Metallic, Black Mica và Graphite Grey Metallic. Video: Chi tiết Mitsubishi New Delica D:5 thế hệ mới.

