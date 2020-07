MINI John Cooper Works GP “ngổ ngáo” nhờ nhà độ Manhart

Đầu tiên, MINI John Cooper Works GP mới được tinh chỉnh động cơ, cụ thể, cỗ máy xăng tăng áp dung tích 2.0L 4 xi-lanh (mã B48) được hỗ trợ bởi bộ làm mát mới đến từ hiệu Airtec, ECU cũng được làm lại và có thêm MHtronik Powerbox. Tất cả những điều này giúp chiếc hatchback mới của Manhart mạnh lên 350 mã lực và có mô-men xoắn cực đại 530Nm, tăng 44 mã lực và 80Nm so với nguyên bản. Những thay đổi tiếp tục trên bản độ MINI John Cooper Works GP với một đường ống thay thế cho bộ lọc hạt xăng và hệ thống ống xả cat-back Remus có các nắp đầu ống bốn giai đoạn nhằm mang đến những âm thanh động cơ mạnh mẽ hơn so với hệ thống tiêu chuẩn. Chưa dừng lại ở đó, Manhart cũng trang bị cho MINI John Cooper Works GP một hệ thống treo lò xo hạ thấp (AST Suspension) để giảm chiều cao gầm bớt 20 mm ở phía trước và 15 mm ở phía sau. Gói GP3 F350 còn bao gồm bộ mâm Manhart Concave One 19 inch được thiết kế riêng và bọc gọn trong các lốp kích thước 235/35. Các cải tiến về thẩm mỹ ngoại thất của xe được làm tròn với các vòm bánh xe tinh chỉnh, cánh gió lớn phía sau, toàn bộ thân xe sơn đen mờ kết hợp cùng các sọc trang trí thể thao màu tối và những điểm nhấn màu vàng Gold. Đối với nội thất, chiếc xe ngay lập tức được nhận dạng nhờ thanh cân bằng có dòng chữ Manhart màu đen. Hãng độ cho biết hãng còn muốn cung cấp một thước đo đa chức năng kỹ thuật số từ P3Cars cũng như các bộ phận nội ngoại thất khác nhau từ Cravenspeed cho MINI John Cooper Works GP. Cuối cùng, trong tương lai, Manhart sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều tùy chọn khác như ống dẫn khí sợi carbon từ ARMAspeed, hệ thống ống xả bằng thép không gỉ có điều khiển van, hai tùy chọn ống xả (có hoặc không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các ống xả có kích thước 100 mm với lớp phủ carbon hoặc gốm. Mức giá xe MINI John Cooper Works GP sau độ hiện chưa được công bố cụ thể. Video: MINI John Cooper Works GP thế hệ mới.

Đầu tiên, MINI John Cooper Works GP mới được tinh chỉnh động cơ, cụ thể, cỗ máy xăng tăng áp dung tích 2.0L 4 xi-lanh (mã B48) được hỗ trợ bởi bộ làm mát mới đến từ hiệu Airtec, ECU cũng được làm lại và có thêm MHtronik Powerbox. Tất cả những điều này giúp chiếc hatchback mới của Manhart mạnh lên 350 mã lực và có mô-men xoắn cực đại 530Nm, tăng 44 mã lực và 80Nm so với nguyên bản. Những thay đổi tiếp tục trên bản độ MINI John Cooper Works GP với một đường ống thay thế cho bộ lọc hạt xăng và hệ thống ống xả cat-back Remus có các nắp đầu ống bốn giai đoạn nhằm mang đến những âm thanh động cơ mạnh mẽ hơn so với hệ thống tiêu chuẩn. Chưa dừng lại ở đó, Manhart cũng trang bị cho MINI John Cooper Works GP một hệ thống treo lò xo hạ thấp (AST Suspension) để giảm chiều cao gầm bớt 20 mm ở phía trước và 15 mm ở phía sau. Gói GP3 F350 còn bao gồm bộ mâm Manhart Concave One 19 inch được thiết kế riêng và bọc gọn trong các lốp kích thước 235/35. Các cải tiến về thẩm mỹ ngoại thất của xe được làm tròn với các vòm bánh xe tinh chỉnh, cánh gió lớn phía sau, toàn bộ thân xe sơn đen mờ kết hợp cùng các sọc trang trí thể thao màu tối và những điểm nhấn màu vàng Gold. Đối với nội thất, chiếc xe ngay lập tức được nhận dạng nhờ thanh cân bằng có dòng chữ Manhart màu đen. Hãng độ cho biết hãng còn muốn cung cấp một thước đo đa chức năng kỹ thuật số từ P3Cars cũng như các bộ phận nội ngoại thất khác nhau từ Cravenspeed cho MINI John Cooper Works GP. Cuối cùng, trong tương lai, Manhart sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều tùy chọn khác như ống dẫn khí sợi carbon từ ARMAspeed, hệ thống ống xả bằng thép không gỉ có điều khiển van, hai tùy chọn ống xả (có hoặc không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các ống xả có kích thước 100 mm với lớp phủ carbon hoặc gốm. Mức giá xe MINI John Cooper Works GP sau độ hiện chưa được công bố cụ thể. Video: MINI John Cooper Works GP thế hệ mới.