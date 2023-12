MINI Countryman C – giá rẻ mạnh 168 mã lực chỉ 1,072 tỷ đồng

Được hãng MINI quảng cáo là một chiếc xe crossover gầm cao thoải mái, rộng rãi và hiệu quả, chiếc MINI Countryman C 2024 mới trang bị động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh, dung tích 1.5L với công nghệ hybrid nhẹ, tức là mô-tơ điện chỉ đóng vai trò hỗ trợ khi khởi động xe và cần tăng tốc gấp. Tổng công suất của mẫu xe crossover MINI Countryman C có thể đạt được là 168 mã lực (125 kW) và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, kết nối với hộp số ly hợp kép 7 cấp truyền sức mạnh tới bánh trước. Thiết lập này cho phép chiếc crossover tăng tốc 0-100 km/h trong 8,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 212 km/h. Mẫu xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 6,1 lít/100 km. Tại nơi đầu tiên được bán ra là thị trường Đức, xe sẽ có tổng cộng 4 cấu hình khác nhau, trong giá xe MINI Countryman C 2024 bản Essential rẻ nhất có giá khởi điểm chỉ 39.900 euro (tương đương 1,072 tỷ đồng). Đây là mức giá thấp bậc nhất đối với một mẫu MINI gầm cao như dòng Countryman này suốt nhiều năm qua, mang đến cơ hội cho những người yêu thích MINI có thể tiếp cận thương hiệu. Countryman C cấu hình Essential sở hữu ngoại thất tương đối cơ bản với ốp nhựa màu đen và mâm hợp kim 17 inch, bảng màu hạn chế bao gồm màu bạc hoặc kim loại đen tùy chọn. Bên trong cabin có thiết kế hai tông màu đầy phong cách và ghế bọc vải nhiều màu sắc. Tiện ích gồm màn hình OLED tròn có đường kính 9,5 inch, hoạt động như một cụm đồng hồ kỹ thuật số và một hệ thống thông tin giải trí kết hợp. Mẫu xe này còn có ghế sau có thể trượt lên tới 13 cm, giúp chủ sở hữu ưu tiên chỗ để chân cho hàng ghế sau hoặc sức chứa hàng hóa. Ở khoang hành lý, mẫu xe này có thể chứa tới 1.460 lít đồ đạc, đủ không gian cho những chuyến du lịch dài ngày của cả gia đình. Video: Chi tiết MINI Countryman C – giá rẻ mạnh 168 mã lực.

