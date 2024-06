Mini Cooper 2025 bản 5 cửa mới trình làng có gì đặc biệt?

Vì được nâng cấp thêm cửa nên chiều dài cơ sở của Mini Cooper 2025 bản 5 cửa đã được tăng thêm 71 mm và kéo dài thân xe gần 180 mm. Thể tích khoang hành lý của xe giờ đây cũng được tăng lên 923 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, thiết kế của xe cũng không khác biệt nhiều so với bản 3 cửa. Phần đầu xe Mini Cooper 2025 mới gây ấn tượng với lưới tản nhiệt được thiết kế lớn, đi cùng cụm đèn pha LED tròn đặc trưng. Bên ngoài là đèn ban ngày LED ôm trọn với kết cấu tương tự. Phía đuôi xe có đèn hậu LED dạng ma trận, lấy cảm hứng từ quốc kỳ Anh đặc trưng. Về nội thất, khoang cabin của Mini Cooper bản 5 cửa vẫn được thiết kế tối giản nhưng không kém phần ấn tượng với màn hình giải trí trung tâm hình tròn loại OLED 9,4 inch, tích hợp bảng đồng hồ và hệ thống điều hòa. Màn hình này tích hợp hệ điều hành Mini 9 dựa trên Android, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Xe được trang bị hệ thống Parking Assistant Plus bao gồm bốn camera ngoài và 12 cảm biến siêu âm, giúp người lái di chuyển chiếc Mini trong các không gian hẹp. Cung cấp sức mạnh cho mẫu Mini Cooper 5 cửa vẫn là hai tùy chọn động cơ như bản 3 cửa. Bản tiêu chuẩn Cooper C được trang bị động cơ ba xi-lanh tăng áp 1.5 lít với công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm. Trong khi đó, bản Cooper S sẽ là động cơ loại tăng áp bốn xi-lanh 2.0 lít sản sinh công suất 201 mã lực và mô men xoắn 300 Nm. Để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h, Mini Cooper 5 cửa bản tiêu chuẩn sẽ mất 8 giây và bản S sẽ là 6.8 giây. Hiện giá xe Mini Cooper 5 cửa 2025 chưa được công bố, nhưng sẽ được mở bán ở Châu Âu đầu tiên. Video: Giới thiệu Mini Cooper 2025 bản 5 cửa mới .

Vì được nâng cấp thêm cửa nên chiều dài cơ sở của Mini Cooper 2025 bản 5 cửa đã được tăng thêm 71 mm và kéo dài thân xe gần 180 mm. Thể tích khoang hành lý của xe giờ đây cũng được tăng lên 923 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, thiết kế của xe cũng không khác biệt nhiều so với bản 3 cửa. Phần đầu xe Mini Cooper 2025 mới gây ấn tượng với lưới tản nhiệt được thiết kế lớn, đi cùng cụm đèn pha LED tròn đặc trưng. Bên ngoài là đèn ban ngày LED ôm trọn với kết cấu tương tự. Phía đuôi xe có đèn hậu LED dạng ma trận, lấy cảm hứng từ quốc kỳ Anh đặc trưng. Về nội thất, khoang cabin của Mini Cooper bản 5 cửa vẫn được thiết kế tối giản nhưng không kém phần ấn tượng với màn hình giải trí trung tâm hình tròn loại OLED 9,4 inch, tích hợp bảng đồng hồ và hệ thống điều hòa. Màn hình này tích hợp hệ điều hành Mini 9 dựa trên Android, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Xe được trang bị hệ thống Parking Assistant Plus bao gồm bốn camera ngoài và 12 cảm biến siêu âm, giúp người lái di chuyển chiếc Mini trong các không gian hẹp. Cung cấp sức mạnh cho mẫu Mini Cooper 5 cửa vẫn là hai tùy chọn động cơ như bản 3 cửa. Bản tiêu chuẩn Cooper C được trang bị động cơ ba xi-lanh tăng áp 1.5 lít với công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm. Trong khi đó, bản Cooper S sẽ là động cơ loại tăng áp bốn xi-lanh 2.0 lít sản sinh công suất 201 mã lực và mô men xoắn 300 Nm. Để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h, Mini Cooper 5 cửa bản tiêu chuẩn sẽ mất 8 giây và bản S sẽ là 6.8 giây. Hiện giá xe Mini Cooper 5 cửa 2025 chưa được công bố, nhưng sẽ được mở bán ở Châu Âu đầu tiên. Video: Giới thiệu Mini Cooper 2025 bản 5 cửa mới .