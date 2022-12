Minh Nhựa tậu Range Rover SVAutobiography tiền tỷ biển cặp "thần tài"

Mới đây, cư dân mạng lại được một phen trầm trồ với những hình ảnh và dòng trạng thái mà đại gia Minh Nhựa chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Cụ thể, chiếc Range Rover SVAutobiography của Minh Nhựa đã được chủ nhân xác nhận bổ sung vào bộ bộ sưu tập xe siêu đắt đỏ của mình. Như vậy, trong tay của Minh Nhựa giờ có ít nhất 3 chiếc xe SUV đó chính là Mercedes-AMG G63 Edition One, Range Rover SVAutobiography biển cặp thần tài và cuối cùng là SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan mua hơn 2 năm nhưng vẫn không thể đăng ký được biển số. Việc Minh Nhựa tậu Range Rover SVAutobiography biển khủng này đã gây bất ngờ cho nhiều người, trước đó, Minh Nhựa từng trải nghiệm 2 chiếc xe Range Rover Autobiography khác nhau nhưng xe mới tậu lại đặc biệt vì thuộc bản Range Rover SVAutobiography siêu đắt đỏ, có giá lăn bánh trên 20 tỷ đồng lúc mới về nước. Hình ảnh mới nhất của chiếc SUV hạng sang Range Rover SVAutobiography do Minh Nhựa chia sẻ cho thấy xe được được dán phần nắp capo với màu xanh dương, 1 trong 3 tông màu yêu thích của con trai đại gia Phạm Văn Mười, tiếp đến là cản va trước dán màu đỏ cùng logo Nhựa Long Thành ở đuôi xe. Range Rover SVAutobiography không phải là chiếc xe hiếm hoi vào bộ sưu tập xe của đại gia ngannhf nhựa, trước đó Minh Nhựa đã mua Audi A8L 2022 nhưng bán lại chưa đầy 2 tháng sở hữu, tiếp đến là xe sang Mercedes-Benz S450L Luxury 2022, siêu xe Mercedes-AMG GTR Pro nhưng đã sang tay khi xe vừa về nước và còn đó tin đồn về việc Minh Nhựa đã đặt cọc mua xe McLaren Elva. Thông tin chúng tôi tìm hiểu có được, chiếc SUV hạng sang Range Rover SVAutobiography Minh Nhựa khoe hàng sở hữu biển số "thần tài (51H - 939.39)" dễ nhớ bởi cặp 39 này từng thuộc sở hữu của 1 doanh nhân 8x Sài thành, anh là 1 trong những nhà sưu tập siêu xe khá khủng tại Việt Nam và rất mê biển thần tài 39-79. So với bản cũ, thiết kế của Range Rover SVAutobiography của Minh Nhựa có sự khác biệt ở đèn pha Full LED, đèn hậu cũng được thiết kế lại. Khá đáng tiếc là dòng xe Range Rover SVAutobiography sử dụng ống xả vuông vức thay cho cặp ống xả tròn ở đời cũ và logo SVAutobiography trên xe cũng có một số khác biệt. Bên trong khoang lái xe Range Rover SVAutobiography mang biển cặp thần tài nhỏ còn có các trang bị nổi bật như hệ thống giải trí InControl Touch Pro Duo sử dụng 2 màn hình cảm ứng 10 inch trên bảng điều khiển trung tâm. Hàng ghế sau có thêm 2 màn hình giải trí, đồng hồ Zenith, bàn làm việc và hộc đựng đồ lớn khá tiện ích. SUV hạng sang Range Rover SVAutobiography mới được Minh Nhựa mua lại ngoài việc sở hữu biển đẹp thần tài nhỏ còn được trang bị khối động cơ "khủng" V8, dung tích 5.0 lít, siêu nạp, sản sinh ra công suất tối đa 565 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 700 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó, chiếc xe SUV hạng sang Range Rover SVAutobiography của chủ xe Pagani Huayra có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa lên tới 225 km/h. SUV hạng sang Range Rover SVAutobiography biển cặp thần tài nhỏ cũng chính là phiên bản sang và đắt đỏ nhất của thương hiệu xe Range Rover đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Mức giá xe Range Rover SVAutobiography đời cũ tại Việt Nam có thể hơn 17,5 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí biển đẹp, trong khi đó, giá xe Range Rover SV 2022 mới nhất lên đến trên 23 tỷ đồng. Video: Đánh giá Range Rover SVAutobiography tại Việt Nam.

