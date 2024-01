Minh Nhựa sẽ chi 62 tỷ tậu Lamborghini Revuelto và Rolls-Royce Spectre?

Revuelto khẳng định đam mê Lamborghini

Khác với người bạn thân là Cường Đô la rất đam mê trải nghiệm các dòng siêu xe của hãng Ferrari, tay chơi siêu xe 8X Minh Nhựa lại thể hiện niềm đam mê đặc biệt với các mẫu xe đến từ thương hiệu "bò tót" là Lamborghini, chiếc siêu xe đầu tiên Minh Nhựa tậu là Lamborghini Murcielago LP670-4 SV, bản sản xuất giới hạn 186 trên toàn thế giới Khi về nước, tên tuổi của Minh Nhựa nổi như cồn trên khắp các mặt báo. Sau đó, Minh Nhựa còn trải nghiệm qua 3 chiếc siêu xe Lamborghini khác bao gồm Aventador LP700-4, Aventador LP750-4 SV bản giới hạn 600 xe Coupe trên toàn thế giới và siêu SUV Urus. Hiện trong garage xe của Minh Nhựa không còn bất kỳ chiếc Lamborghini nào, nhưng trong thời gian tới, dân chơi này sẽ sớm mang siêu xe Lamborghini Revuelto về nhà. Lamborghini Revuelto của Minh Nhựa sắp tậu là 1 cuộc cách mạnh của hãng siêu xe Lamborghini khi lần đầu tiên, họ sản xuất ra 1 chiếc siêu xe với hệ dẫn độngplug-in hybrid, dù đối thủ Ferrari đã đi trước vài năm. Lamborghini Revuelto cũng là mẫu xe nối tiếp thành công của Aventador để lại sau 11 năm xuất hiện, Tại thị trường nước ngoài, dòng siêu xe Lamborghini Revuelto có giá bán chính hãng hơn 13,5 tỷ đồng. Là siêu xe thương mại đầu tiên của Lamborghini được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) Vì thế, Revuelto nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó, siêu bò này dù vẫn dùng máy xăng V12 như các bản đàn anh nhưng lại nhẹ hơn 17 kg, đồng thời lại tạo ra công suất tối đa lớn hơn, đạt 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút, cao hơn 125 mã lực so với Aventador. Kết hợp với mô-tơ điện, động cơ của siêu xe này tạo ra công suất tổng cộng 1.015 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Những thông số ấn tượng trên đã giúp cho siêu xe Lamborghini Revuelto LB744 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. So với đàn anh Lamborghini Aventador Ultimae, siêu xe mới này tăng tốc nhanh hơn nhưng vận tốc tối đa thấp hơn 5 km/h, thậm chí so với đối thủ Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Revuelto dù dùng máy mạnh hơn, công suất cao hơn nhưng 0-100 km/h tương đương nhau. Spectre điện đầu tiên của Rolls-Royce có gì hay?

Ngoài Lamborghini, thương hiệu xe yêu thích tiếp theo của Minh Nhựa chính là Rolls-Royce, bố con đại gia Phạm Văn Mười từng sở hữu 2 chiếc xe của Anh quốc cùng lúc, đó là Rolls-Royce Phantom và Rolls-Royce Ghost Tuy nhiên, sau đó đã bán đi cả 2, nhưng thú vị là 1 năm sau, chiếc Rolls-Royce Ghost trở về với gia đình Minh Nhựa và đến nay vẫn gắn bó lâu dài. Ngoài ra, Minh Nhựa còn từng mua chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan, nhưng không hiểu sao nhiều năm qua, xe chưa ra được biển số. Có lẽ đây là sự lận đận, làm tay chơi này không thể trải nghiệm chiếc xe SUV siêu sang đỉnh cao nhất của thế giới. Nhưng không sao, với việc Minh Nhựa bật mí mua Rolls-Royce Spectre, tay chơi này sẽ lại có dịp ngồi sau tay lái chiếc coupe siêu sang đầu tiên trên thế giới không tốn 1 giọt xăng nào. Khác với những chiếc xe Rolls-Royce mà Minh Nhựa sở hữu trước đó được mệnh danh "uống xăng như nước lã", mẫu xe Spectre là bản thuần điện, vì thế, quan tâm của tay chơi này chỉ là vấn đề sạc và quãng đường xe đi được. Cụ thể, xe có động cơ điện sản sinh ra công suất tối đa lên đến 577 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Xe điện đầu tiên của Rolls-Royce có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100km/h chỉ trong 4,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn là 250 km/h. Rolls-Royce Spectre chạy được 515 km theo chu trình thử nghiệm của EPA tại Mỹ, tức có thể phượt từ Sài Gòn đi Nha Trang chỉ sau 1 lần sạc đầy pin. Hãng xe Anh quốc chia sẻ 515 km là quá đủ cho khách hàng của mình sau khi nghiên cứu đầy đủ, bởi "thượng đế" của Rolls-Royce trong garage có vài chiếc xe trong garage, nên việc họ thường xuyên phải lái Rolls-Royce Spectre ra đường không nhiều. Như vậy, cả 2 chiếc xe được Minh Nhựa đăng tải sẽ sớm mang về Việt Nam đều có điểm chung là bản coupe, nhưng Lamborghini Revuelto sẽ là siêu xe, còn Rolls-Royce Spectre sẽ là xe điện, tổng giá trị cho cặp xe này ước tính trên 62 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Revuelto.

Revuelto khẳng định đam mê Lamborghini

Khác với người bạn thân là Cường Đô la rất đam mê trải nghiệm các dòng siêu xe của hãng Ferrari, tay chơi siêu xe 8X Minh Nhựa lại thể hiện niềm đam mê đặc biệt với các mẫu xe đến từ thương hiệu "bò tót" là Lamborghini, chiếc siêu xe đầu tiên Minh Nhựa tậu là Lamborghini Murcielago LP670-4 SV, bản sản xuất giới hạn 186 trên toàn thế giới Khi về nước, tên tuổi của Minh Nhựa nổi như cồn trên khắp các mặt báo. Sau đó, Minh Nhựa còn trải nghiệm qua 3 chiếc siêu xe Lamborghini khác bao gồm Aventador LP700-4, Aventador LP750-4 SV bản giới hạn 600 xe Coupe trên toàn thế giới và siêu SUV Urus. Hiện trong garage xe của Minh Nhựa không còn bất kỳ chiếc Lamborghini nào, nhưng trong thời gian tới, dân chơi này sẽ sớm mang siêu xe Lamborghini Revuelto về nhà. Lamborghini Revuelto của Minh Nhựa sắp tậu là 1 cuộc cách mạnh của hãng siêu xe Lamborghini khi lần đầu tiên, họ sản xuất ra 1 chiếc siêu xe với hệ dẫn độngplug-in hybrid, dù đối thủ Ferrari đã đi trước vài năm. Lamborghini Revuelto cũng là mẫu xe nối tiếp thành công của Aventador để lại sau 11 năm xuất hiện, Tại thị trường nước ngoài, dòng siêu xe Lamborghini Revuelto có giá bán chính hãng hơn 13,5 tỷ đồng. Là siêu xe thương mại đầu tiên của Lamborghini được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) Vì thế, Revuelto nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó, siêu bò này dù vẫn dùng máy xăng V12 như các bản đàn anh nhưng lại nhẹ hơn 17 kg, đồng thời lại tạo ra công suất tối đa lớn hơn, đạt 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút, cao hơn 125 mã lực so với Aventador. Kết hợp với mô-tơ điện, động cơ của siêu xe này tạo ra công suất tổng cộng 1.015 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Những thông số ấn tượng trên đã giúp cho siêu xe Lamborghini Revuelto LB744 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. So với đàn anh Lamborghini Aventador Ultimae, siêu xe mới này tăng tốc nhanh hơn nhưng vận tốc tối đa thấp hơn 5 km/h, thậm chí so với đối thủ Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Revuelto dù dùng máy mạnh hơn, công suất cao hơn nhưng 0-100 km/h tương đương nhau. Spectre điện đầu tiên của Rolls-Royce có gì hay?

Ngoài Lamborghini, thương hiệu xe yêu thích tiếp theo của Minh Nhựa chính là Rolls-Royce, bố con đại gia Phạm Văn Mười từng sở hữu 2 chiếc xe của Anh quốc cùng lúc, đó là Rolls-Royce Phantom và Rolls-Royce Ghost Tuy nhiên, sau đó đã bán đi cả 2, nhưng thú vị là 1 năm sau, chiếc Rolls-Royce Ghost trở về với gia đình Minh Nhựa và đến nay vẫn gắn bó lâu dài. Ngoài ra, Minh Nhựa còn từng mua chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan, nhưng không hiểu sao nhiều năm qua, xe chưa ra được biển số. Có lẽ đây là sự lận đận, làm tay chơi này không thể trải nghiệm chiếc xe SUV siêu sang đỉnh cao nhất của thế giới. Nhưng không sao, với việc Minh Nhựa bật mí mua Rolls-Royce Spectre , tay chơi này sẽ lại có dịp ngồi sau tay lái chiếc coupe siêu sang đầu tiên trên thế giới không tốn 1 giọt xăng nào. Khác với những chiếc xe Rolls-Royce mà Minh Nhựa sở hữu trước đó được mệnh danh "uống xăng như nước lã", mẫu xe Spectre là bản thuần điện, vì thế, quan tâm của tay chơi này chỉ là vấn đề sạc và quãng đường xe đi được. Cụ thể, xe có động cơ điện sản sinh ra công suất tối đa lên đến 577 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Xe điện đầu tiên của Rolls-Royce có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100km/h chỉ trong 4,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn là 250 km/h. Rolls-Royce Spectre chạy được 515 km theo chu trình thử nghiệm của EPA tại Mỹ, tức có thể phượt từ Sài Gòn đi Nha Trang chỉ sau 1 lần sạc đầy pin. Hãng xe Anh quốc chia sẻ 515 km là quá đủ cho khách hàng của mình sau khi nghiên cứu đầy đủ, bởi "thượng đế" của Rolls-Royce trong garage có vài chiếc xe trong garage, nên việc họ thường xuyên phải lái Rolls-Royce Spectre ra đường không nhiều. Như vậy, cả 2 chiếc xe được Minh Nhựa đăng tải sẽ sớm mang về Việt Nam đều có điểm chung là bản coupe, nhưng Lamborghini Revuelto sẽ là siêu xe, còn Rolls-Royce Spectre sẽ là xe điện, tổng giá trị cho cặp xe này ước tính trên 62 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Revuelto.