Minh Nhựa bán chiếc BMW cuối cùng để tậu Audi A8L 2022 hơn 6 tỷ

Vào cuối năm 2020, đại gia Minh Nhựa đã thu hút nhiều người khi lái xe siêu sang Rolls-Royce Ghost đời cũ đi mua một lô xe BMW bao gồm X3, X7 và xe thể thao mui trần Z4 thế hệ mới rất đẹp mắt. Dàn xe sang BMW của Minh Nhựa với tổng trị giá trên 12,6 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Vào tháng 3/2021, tức chỉ sau hơn 3 tháng mua lô xe BMW gây choáng cộng đồng mạng, tay chơi xe Minh Nhựa đã bán xe BMW X3 xDrive30i M Sport, và tháng 11 cùng năm, chiếc xe thể thao mui trần đẹp mắt BMW sDrive30i M Sport cũng đã được chủ xe Pagani Huayra thanh lý. Đến nay, chiếc xe BMW cuối cùng trong lô xe mà đại gia Minh Nhựa mua vào năm 2020 là X7 xDrive 40i Pure Excellence cũng đã bị bán đi chỉ sau vài ngày anh sở hữu chiếc xe sang đầu bảng của hãng xe Audi là mẫu A8L thế hệ mới được phân phối chính hãng trên 6 tỷ đồng. Việc bán đi chiếc SUV hạng sang BMW X7 đã khiến garage hiện tại của chủ xe Pagani Huayra độc nhất Việt Nam chỉ còn đúng một chiếc xe SUV để anh tiện di chuyển đó là Mercedes-AMG G63 Edition One, còn SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan chỉ để làm cảnh vì 2 năm vẫn chưa ra được biển số do trục trặc giấy tờ. Những hình ảnh do đơn vị chuyên thu mua và bán xe sang ở quận 7, TP HCM chia sẻ cho thấy, chiếc BMW X7 xDrive 40i Pure Excellence mới được Minh Nhựa thanh lý đi chỉ mới lăn bánh khoảng 24.402 km Tức trung bình mỗi tháng, chiếc xe BMW X7 của Minh Nhựa đã lăn bánh khoảng 1.110 km. Hiện chưa rõ Minh Nhựa đã bán lại chiếc xe SUV hạng sang BMW X7 xDrive 40i Pure Excellence 2020 với giá ra sao, chỉ biết rằng, tại thời điểm mua về, đại gia này phải chi ra số tiền không dưới 6,7 tỷ đồng cho chiếc xe này, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và "lạc" kèm theo, nếu có. Chiếc xe BMW X7 mới được Minh Nhựa bán lại sau khi mua xe sang Audi A8L thế hệ mới về trải nghiệm được trang bị khối động cơ xăng Inline, dung tích 3.0 lít, sản sinh ra công suất cực đại 340 mã lực tại vòng tua 5.500-6.500 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 450 Nm tại 1.500-5.200 vòng/phút. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Mẫu hạng sang BMW X7 xDrive 40i Pure Excellence 2020 có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ khoảng 6,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 245 km/h. Video: Minh Nhựa lái Rolls-Royce đi tậu 3 xe sang BMW chính hãng.

Vào cuối năm 2020, đại gia Minh Nhựa đã thu hút nhiều người khi lái xe siêu sang Rolls-Royce Ghost đời cũ đi mua một lô xe BMW bao gồm X3, X7 và xe thể thao mui trần Z4 thế hệ mới rất đẹp mắt. Dàn xe sang BMW của Minh Nhựa với tổng trị giá trên 12,6 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Vào tháng 3/2021, tức chỉ sau hơn 3 tháng mua lô xe BMW gây choáng cộng đồng mạng, tay chơi xe Minh Nhựa đã bán xe BMW X3 xDrive30i M Sport, và tháng 11 cùng năm, chiếc xe thể thao mui trần đẹp mắt BMW sDrive30i M Sport cũng đã được chủ xe Pagani Huayra thanh lý. Đến nay, chiếc xe BMW cuối cùng trong lô xe mà đại gia Minh Nhựa mua vào năm 2020 là X7 xDrive 40i Pure Excellence cũng đã bị bán đi chỉ sau vài ngày anh sở hữu chiếc xe sang đầu bảng của hãng xe Audi là mẫu A8L thế hệ mới được phân phối chính hãng trên 6 tỷ đồng. Việc bán đi chiếc SUV hạng sang BMW X7 đã khiến garage hiện tại của chủ xe Pagani Huayra độc nhất Việt Nam chỉ còn đúng một chiếc xe SUV để anh tiện di chuyển đó là Mercedes-AMG G63 Edition One, còn SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan chỉ để làm cảnh vì 2 năm vẫn chưa ra được biển số do trục trặc giấy tờ. Những hình ảnh do đơn vị chuyên thu mua và bán xe sang ở quận 7, TP HCM chia sẻ cho thấy, chiếc BMW X7 xDrive 40i Pure Excellence mới được Minh Nhựa thanh lý đi chỉ mới lăn bánh khoảng 24.402 km Tức trung bình mỗi tháng, chiếc xe BMW X7 của Minh Nhựa đã lăn bánh khoảng 1.110 km. Hiện chưa rõ Minh Nhựa đã bán lại chiếc xe SUV hạng sang BMW X7 xDrive 40i Pure Excellence 2020 với giá ra sao, chỉ biết rằng, tại thời điểm mua về, đại gia này phải chi ra số tiền không dưới 6,7 tỷ đồng cho chiếc xe này, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và "lạc" kèm theo, nếu có. Chiếc xe BMW X7 mới được Minh Nhựa bán lại sau khi mua xe sang Audi A8L thế hệ mới về trải nghiệm được trang bị khối động cơ xăng Inline, dung tích 3.0 lít, sản sinh ra công suất cực đại 340 mã lực tại vòng tua 5.500-6.500 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 450 Nm tại 1.500-5.200 vòng/phút. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Mẫu hạng sang BMW X7 xDrive 40i Pure Excellence 2020 có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ khoảng 6,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 245 km/h. Video: Minh Nhựa lái Rolls-Royce đi tậu 3 xe sang BMW chính hãng.