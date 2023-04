MG7 “bằng xương, bằng thịt” chỉ từ 410 triệu đồng, sắp về Việt Nam

MG7 2023 hoàn toàn mới là mẫu sedan hạng C đã lần đầu tiên được vén màn tại Trung Quốc vào hồi tháng 8/2022. Tuy nhiên, phải đến cuối tháng 3 năm nay, mẫu xe này mới được tung ra tại thị trường sát cạnh Việt Nam. Tham gia triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023, hãng MG đã mang MG7 đến trưng bày và giới thiệu. Nhờ đó, chúng ta có thể ngắm nhìn thiết kế chân thực của mẫu sedan hạng C này. Như thông tin đã đưa, mẫu xe sedan MG7 2023 được định như sản phẩm đầu bảng của thương hiệu MG ở thị trường Trung Quốc. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên thuộc dòng sản phẩm Black Label mới của thương hiệu này. Do đó, các logo bên ngoài của MG7 đều được sơn màu đen như dấu hiệu nhận biết. So với những mẫu sedan hạng C điển hình như Honda Civic, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis, MG7 có kích thước lớn hơn đáng kể. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.884 mm, chiều rộng 1.889 mm, chiều cao 1.447 mm và chiều dài cơ sở 2.778 mm. Không chỉ có kích thước lớn, mẫu sedan hạng C này còn thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình thể thao. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, MG7 đi kèm lưới tản nhiệt cỡ lớn với những mắt lưới nằm ngang màu đen bóng, cụm đèn pha LED vuốt mượt mà về phía sau và 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" sắc sảo. Thêm vào đó là khe gió hình chữ "C" ôm lấy hai góc đầu xe và hốc gió trung tâm hẹp nằm bên dưới lưới tản nhiệt. Tương tự đầu xe, khu vực bên sườn của MG7 cũng gây ấn tượng nhờ phong cách fastback, thể hiện qua nóc dốc về phía sau, nối mượt mà với cánh gió đuôi và gầm thấp, tương tự mẫu xe sang Audi A7 Sportback. Bên cạnh đó là những đường dập gân mạnh mẽ, bộ vành hợp kim 5 chấu khỏe khoắn và cùm phanh thể thao. Vành la-zăng của mẫu xe này có đường kính lớn nhất là 19 inch. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu LED với tạo hình nhịp đập bên trong. Cụm đèn hậu này có thiết kế xuyên suốt, vắt ngang trên đuôi xe khiến khu vực này như rộng hơn. Bên dưới là cản sau tích hợp khe gió giả và 4 đầu ống xả hình bầu dục, chia đều sang hai bên. Cánh gió đuôi của MG7 là loại chủ động, có thể nâng lên, hạ xuống tùy theo tốc độ của xe. Bên trong MG7 là không gian nội thất tạo cảm giác khá sang trọng vào cao cấp. Để làm được điều đó, hãng MG đã trang bị nội thất bọc da Dinamica hoặc da lộn, vô lăng 3 chấu vát đáy thể thao và 2 màn hình nối liền với nhau, đặt nổi trên mặt táp-lô. Trong đó, bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm là 12,3 inch. Ghế trước của xe được thiết kế theo phong cách thể thao, ôm lấy thân người ngồi. Chưa hết, MG7 còn có chip Qualcomm Snapdragon 8155, màn hình hiển thị thông tin kính lái với công nghệ thực tế ảo AR-HUD, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và tính năng đỗ xe nhớ vị trí. Thêm vào đó là những tính năng an toàn như camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ lái thông minh Navigation Guided Pilot, đỗ xe tự động và đỗ xe điều khiển từ xa. "Trái tim" của mẫu sedan hạng C này là 2 loại động cơ xăng 4 xi-lanh khác nhau. Đầu tiên là động cơ tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 192 kW (khoảng 262 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 9 cấp mới do tập đoàn mẹ SAIC sản xuất. Nhờ đó, MG7 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,5 giây và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 6,2 lít/100 km. Thứ hai là động cơ 1.5L với công suất tối đa 180 mã lực. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Tại thị trường Trung Quốc, xe có tổng cộng 6 phiên bản. Mức giá xe MG7 2023 bán dao động từ 119.800 - 169.800 Nhân dân tệ (khoảng 410 - 581 triệu đồng). Theo một số nguồn tin, tập đoàn xe lớn nhất Trung Quốc SAIC sẽ trực tiếp phân phối xe MG tại Việt Nam sau khi chấm dứt thỏa thuận với Tan Chong Motor từ đầu tháng 7/2023. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng về việc những mẫu xe MG mới như MG7 sẽ được đưa về Việt Nam phân phối trong tương lai. Video: MG7 2023 dự kiến từ 750 triệu tại Việt Nam.

