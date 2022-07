MG6 Pro 2023 "lộ hàng" - sedan hạng C cỡ lớn, cao cấp hơn MG5

MG6 Pro là mẫu sedan hạng C đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào hồi năm 2021 như phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe MG6. Dự kiến, trong năm nay, hãng MG sẽ tiếp tục tung ra phiên bản mới của MG6 Pro ở thị trường tỷ dân này. Những hình ảnh rò rỉ được cho là của MG6 Pro 2023 mới đã chứng tỏ điều đó. Qua những hình ảnh rò rỉ từ tài liệu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và trên đường thử, có thể thấy mẫu xe sedan MG6 Pro 2023 sở hữu thiết kế khác biệt đáng kể so với phiên bản cũ. Đồng thời, mẫu sedan hạng C có kích thước lớn hơn MG5 này cũng mang trên mình ngoại hình thể thao hơn nhằm thu hút giới trẻ. Ở đầu xe, MG6 Pro 2023 nâng cấp được trang bị cụm đèn pha hình tam giác sắc sảo và có kích thước khá hẹp. Bên dưới đèn pha là lưới tản nhiệt cỡ lớn, được bao quanh bằng nẹp hình chữ "C". Bên cạnh đó là khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe. Chưa hết, MG6 Pro 2023 còn sở hữu thiết kế fastback mượt mà với nóc dốc về phía sau. Thêm vào đó là 2 đường vai xe nổi bật và bộ vành hợp kim 5 chấu hình ngôi sao. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe, ngay bên dưới cánh gió đuôi. Cụm đèn hậu còn được bao quanh bằng đường cắt hình chữ "C". Dưới nữa là 4 ống xả hình bầu dục và 2 khe gió khá lớn. Đặc biệt, trong một hình ảnh chụp xe trên đường chạy thử, có thể thấy một chiếc MG6 Pro 2023 màu đỏ được trang bị cả cánh gió sau cỡ lớn và nẹp mạ crôm bên dưới đèn hậu. Có vẻ như đây là sẽ trang bị tùy chọn dành cho mẫu sedan hạng C này. Hiện chưa có thông số kỹ thuật và hình ảnh nội thất của MG6 Pro mới. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.695 mm, chiều rộng 1.848 mm, chiều cao 1.462 - 1.466 mm và chiều dài cơ sở 2.715 mm. So với những đối thủ cùng phân khúc sedan hạng C, MG6 Pro có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn. Theo tin đồn, MG6 Pro 2023 sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và 2.0L. Ở phiên bản cũ, mẫu xe này đã được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L với công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Khi có mặt trên thị trường, MG6 Pro 2023 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda Civic và Hyundai Elantra. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe sedan MG6 Pro mới.

