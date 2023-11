MG6 2024 bản X-Line chỉ từ 402 triệu đồng, rẻ như Kia Morning

Tại triển lãm ô tô Quảng Châu 2023, có rất nhiều mẫu xe hot của nhiều hãng được trưng bày, 1 trong số đó có MG6 X-Line 2024 mới, chiếc sedan hạng C cỡ lớn hơn MG5 đang bán chính hãng tại Việt Nam. Việc bổ sung MG6 2024 bản X-Line cũng giúp chiếc sedan hạng C MG6 đa dạng sản phẩm, khách hàng dễ tiếp cận nhiều hơn. MG6 X-Line ra mắt tại triển lãm ô tô Quảng Châu 2023 với giá 123.800 nhân dân tệ (tương đương 402 triệu đồng), khá hấp dẫn. Đồng thời, thông tin từ hãng xe MG đưa ra cho thấy, họ còn chạy thêm 1 chương trình giảm giá tiền mặt trong thời gian giới hạn cho khách đặt mua xe MG6 X-Line với mức giảm tiền mặt lên đến 15.000 nhân dân tệ, tương đương gần 50 triệu đồng. Về ngoại hình, thiết kế tổng thể của MG6 X-Line 2024 giá rẻ không có nhiều thay đổi so với mẫu hiện tại, vẫn có lưới tản nhiệt đa giác phía trước với đèn pha sắc nét, nhưng viền bao quanh phía trước có thiết kế thể thao hơn, mang đến tổng thể phía trước cá tính so với các bản còn lại. Ở phía sau xe, đèn hậu của MG6 X-Line có hình dạng màu đen, viền sau được trang trí trang trí bộ khuếch tán phía sau và bố trí ống xả hình bầu dục với hai cửa thoát khí ở hai bên. Ở phiên bản X-Line, chiếc xe MG6 còn có họa tiết nguồn sáng bên trong đèn hậu cũng sẽ tạo thành hình chữ X rất dễ nhận biết khi chiếu sáng. Về sức mạnh, MG6 2024 bản X-Line mới sẽ được trang bị động cơ tăng áp 1,5T với công suất tối đa 155 Kw, tương đương 208 mã lực, không có gì thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Video: Chi tiết xe sedan MG6 2024 bản X-Line giá rẻ.

