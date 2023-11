MG5 2023 tại Việt Nam tưởng "ngon, bổ, rẻ" nhưng ế ẩm, đại hạ giá

Ở thời điểm trước khi ra mắt, New MG5 2023 tại Việt Nam được dự đoán sẽ lấy thị phần của phân khúc xe hạng A và B. Tuy nhiên có vẻ không được như kỳ vọng bởi sau khi trình làng được hơn 1 tháng mẫu xe này đã ế ẩm và có những chương trình giảm giá để kích cầu doanh số. Cụ thể 3 phiên bản của New MG5 2023 mới gồm L MT, CVT STD và CVT Delux đều đang được giảm 25 triệu đồng tiền mặt. Nhờ đó mà phiên bản số sàn tiêu chuẩn chỉ còn 374 triệu đồng, phiên bản cao nhất còn 499 triệu đồng, sau khuyến mãi thì giá bán của dòng xe này chỉ đắt hơn 1 chút so với Hyundai Grand i10 hay Kia Morning. Theo thông số kỹ thuật thì mẫu xe sedan MG5 2023 giá rẻ có chiều dài rộng cao lần lượt 4.601 x 1.818 x 1.489 mm, trục cơ sở 2.680 mm, các con số trên giúp New MG5 được định vị trong phân khúc sedan cỡ C với các đối thủ như Kia K3 hay Hyundai Elantra. New MG 5 gây chú ý khi trình làng với một giao diện có phần kém xa với mẫu MG5 được giới thiệu trước đó, các trang bị thiết kế cũng có phần cải lùi nhằm tối ưu giá bán rẻ nhất có thể. Dựa trên các thông tin tổng hợp thì New MG5 chính là mẫu xe Roewe i5 thuộc đời 2018 ở Trung Quốc. Roewe i5 có doanh số không mấy tốt đẹp ngay tại thị trường Trung Quốc, dù có mức giá khá rẻ khi chỉ quy đổi khoảng 240 triệu đồng. Có thể đây là ví nôm na đây là cách bán hàng kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó” khi chỉ có logo mang thương hiệu Anh Quốc nhưng bên trong đều có thể là các linh kiện, phụ tùng Trung Quốc. Không chỉ tại thị trường Việt Nam, mà SAIC cũng áp dụng việc đổi logo cho mẫu Roewe i5 ngay tại thị trường Philippines với tên gọi MG 5 Core 1.5. Tuy nhiên việc này cũng không cải thiện doanh số của mẫu xe MG5 này, khi có sức bán không mấy nổi bật tương tự như thị trường nội địa Trung Quốc. Trước đó, mẫu MG5 được xem là phiên bản “cũ” của nhà phân phối “cũ” dù có một chút mập mờ ở thời điểm ra mắt nhưng với thiết kế thể thao, option hiện đại, lắp ráp tại Thái Lan đã thu hút được sự chú ý của người dùng, đặc biệt là tệp khách trẻ thích các kiểu xe có cá tính mạnh. MG5 2023 phiên bản số sàn sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh bản số sàn, MG5 2023 mới ra mắt thị trường Việt Nam còn có 2 bản khác sử dụng hộp số vô cấp CVT. Video: MG5 tại Việt Nam có đáng mua trong năm 2023?

