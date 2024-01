MG3 2024 giá rẻ lộ diện bản hatchback, "đối thủ" của Mazda2

Theo kế hoạch, vào ngày 26/2 tới đây, hãng MG của Trung Quốc sẽ chính thức vén màn dòng xe MG3 thế hệ mới tại triển lãm Ô tô Geneva 2024. Trước thời điểm đó, hãng MG đã hé lộ thiết kế của mẫu xe hatchback cỡ nhỏ này. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, MG3 2024 mới sở hữu ngoại hình như phiên bản thu nhỏ của 2 đàn anh MG5 và MG7. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu MG, mẫu xe này sở hữu thiết kế sắc sảo phía trước. Tại đây, xe được trang bị cụm đèn pha LED dữ dằn hơn và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Bên cạnh đó là khe gió rộng nằm hai bên lưới tản nhiệt và cánh lướt gió thể thao dưới cản trước. Bên sườn, MG3 2024 được trang bị nhiều đường dập gân và cắt xẻ hơn trước. Tất nhiên, xe cũng sẽ có thêm vành la-zăng mới với thiết kế 5 chấu kép hình chữ "Y" và phay xước 2 màu khỏe khoắn. Ngoài ra, xe còn có cụm đèn hậu nhỏ gọn với thiết kế tương tự đèn pha. Hiện hình ảnh nội thất của mẫu xe hatchback này chưa được công bố. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu nội thất của xe được làm mới cả về thiết kế lẫn trang bị nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ. Theo một số nguồn tin mới nhất, MG3 2024 sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid tự sạc với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, một mô-tơ điện và pin lithium-ion. Hệ truyền động này sẽ giúp xe khởi động nhẹ nhàng, êm ái hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thông số cụ thể của động cơ mới trên MG3 2024 chưa được công bố. Tuy nhiên, theo tin đồn, xe sẽ dùng hệ truyền động hybrid giống MG VS hiện đang bán ở thị trường Thái Lan với công suất tối đa 130 kW (khoảng 174 mã lực). Về mặt an toàn, mẫu xe này được dự đoán sẽ có thêm những tính năng trợ lái nâng cao như hệ thống phanh khẩn cấp tự động. Điều này không có gì bất ngờ vì đây là tính năng an toàn bắt buộc phải có trên xe mới tại thị trường Úc từ tháng 3/2023. Ngoài châu Âu, MG3 2024 dự kiến sẽ ra mắt tại thị trường Úc vào cùng thời điểm. Tại thị trường Úc, đây hiện là mẫu xe đang thống trị trong phân khúc xe hatchback cỡ nhỏ nhờ giá rẻ nhất. Với những trang bị an toàn bổ sung, giá xe MG3 2024 chắc chắn sẽ không còn rẻ như trước. Khi có mặt trên thị trường, mẫu xe này sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Yaris, Hyundai i20 và Mazda2. Sau khi MG3 2024 được giới thiệu triển lãm Ô tô Geneva 2024 diễn ra vào ngày 26/02 tới đây, dự đoán mẫu xe này sẽ sớm có mặt tại các thị trường khác trong đó có cả Việt Nam, nơi đang phân phối các dòng xe MG chính hãng. Video: MG3 2024 giá rẻ lộ diện bản hatchback.

