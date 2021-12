MG EX181 đời 1959 chỉ 300 mã lực, nhưng mạnh như Bugatti Chiron

Bugatti Veyron cần đến động cơ 16 xi-lanh, dung tích 16,4 lít, và 1.001 mã lực để đột phá mốc 400 km/h, nhưng chiếc MG EX181 cổ điển chỉ cần một nhỏ của công suất đó để làm điều tương tự. Dựa theo một video khám phá từ kênh YouTube “DriveTribe”, mẫu xe MG EX181 đời 1959 thử nghiệm tốc độ cao này đã được thiết kế để theo đuổi các kỷ lục tốc độ trên đất liền vào cuối những năm 50. Để phô diễn công nghệ vượt trội của công ty, họ đã quyết định làm điều đó với một phiên bản độ của động cơ trong MGA. Khối động cơ dung tích 1.5 lít chỉ tạo ra 68 mã lực khi lần đầu tiên nó được lắp vào trong khoang động cơ của MGA, nhưng vào thời điểm MG bổ sung một bộ siêu nạp cực lớn, và bơm thêm khoảng 14,5 kg lực đẩy, nó có thể tạo ra 300 mã lực. Đó là một sự nâng cấp khá ấn tượng, nhưng nó tất nhiên không là gì khi so với những siêu xe hiện đại, và 300 mã lực chỉ là mức công suất tương đương một chiếc hatchback hiệu suất cao ngày nay. Vì vậy, tốc độ tối đa phi thường của MG EX181 đời 1959 không phải là chỉ nhờ vào công suất thuần túy. Như bạn có suy đoán, đây là một chiếc xe có thân vỏ cực kỳ trơn mượt, tối ưu khí động học. Nhờ vào hình dáng khác lạ, có được bằng cách làm cho chiều rộng trục bánh sau hẹp hơn phía trước, một số nguồn tư liệu cho rằng chiếc xe có hệ số cản chỉ 0,12 Cd. Để so sánh, mẫu Mercedes EQS hiện đại cũng chỉ có hệ số lực cản 0,2 Cd. Điều đó đồng nghĩa là chiếc xe chỉ cần 29 mã lực để đạt tốc độ 160 km/h, theo tuyên bố của MG tại thời điểm đó. Tay lái đã giúp chiếc xe đạt tốc độ kỷ lục 409 km/h, Phil Hill, tuyên bố rằng chiếc xe trơn mượt đến mức nó gần như không hề chậm lại khi ông ấy nhả chân ga. So với những mẫu xe đi đường phố tốc độ cao hiện đại, MG EX181 dường như đã sử dụng hiệu quả đáng kinh ngạc công suất của nó. Cụ thể cỗ máy đặc biệt này này có thể đi được 1,35 km/h cho mỗi mã lực mà động cơ của nó tạo ra. Mặt khác, siêu xe Bugatti Veyron chỉ đạt 0,37 km/h mỗi mã lực. MG EX181 1959 là một minh chứng cho những điều phi thường có thể đạt được nếu mục tiêu duy nhất của bạn là chạy càng nhanh càng tốt. Video: Thử nghiệm xe MG EX181 đời 1959 mạnh 300 mã lực.

