Mercedes Sprinter AddAromor, nhà di động an toàn nhất thế giới

Chúng ta không còn xa lạ gì với những chiếc Mercedes-Benz Sprinter hạng sang được độ hào nhoáng nhưng để nói về cấp độ an toàn nhưng vẫn đủ sang trọng, tiện nghi thì có lẽ không chiếc Sprinter nào vượt qua được sản phẩm của AddAromor. Chiếc xe được bọc thép và trang bị đủ thứ cần thiết cho một căn phòng di động, nhằm bảo vệ những vị tổng tài hay những người nổi tiếng, chính trị gia thường lo ngại về sự an toàn của họ. Ngoài việc "phòng vệ", chiếc Mercedes-Benz Sprinter AddAromor mới này còn có nhiều biện pháp tấn công như màn hỏa mù, ống xịt hơi cay và đại bác âm thanh. Thậm chí, AddAromor còn cung cấp cho xe tùy chọn tay nắm cửa sốc điện hay các cổng súng ẩn trong cabin và cửa thoát hiểm khẩn cấp. Về tiện nghi, Sprinter của AddAromor có thể trở thành một ngôi nhà di động cực kỳ an toàn với đầy đủ nhà bếp, phòng tắm và khu vực ngủ nghỉ. Một lựa chọn khác là biến chiếc xe thành căn phòng để giải trí với các màn hình lớn bên trong. AddAromor cung cấp hai cách trang trí nội thất cho Sprinter, một gồm các ghế màu đen đi kèm đường chỉ khâu tương phản, sàn tối màu, đèn chiếu sáng màu xanh lam trên trần và một chiếc tủ gắn trên tường chứa những chai rượu sâm banh và ly. Cấu hình còn lại có các ghế màu trắng và được làm đẹp theo phong cách doanh nhân với màn hình lớn ở phía sau, tủ màu đen chạy dọc theo chiều dài các bức vách. Trong khi đó, nhìn từ bên ngoài, rất khó để nhận thấy sự khác biệt giữa Sprinter của AddAromor và những chiếc Sprinter thông thường khác.Giá gói độ AddArmor Mercedes-Benz Sprinter từ 28.000 USD (khoảng 648 triệu đồng), giá này chưa bao gồm các tùy chỉnh nội thất. Video: Ngắm bản độ Mercedes-Benz Sprinter mới đầy sang chảnh.

