Mercedes-Benz W 196 R Streamliner huyền thoại hơn 1.233 tỷ đồng

Một trong những chiếc xe Công thức 1 mang tính biểu tượng nhất từng được chế tạo đang chuẩn bị được đưa ra đấu giá vào đầu năm sau là chiếc Mercedes-Benz W 196 R Streamliner huyền thoại, với mức giá ước tính vượt quá 50 triệu euro (khoảng 52 triệu USD - khoảng hơn 1233 tỷ đồng). Nếu mức giá xe Mercedes-Benz W 196 R Streamliner thành công như dự tính, nó sẽ nhanh chóng đi vào "ngôi đền" các mẫu xe F1 đắt đỏ nhất từng được bán, bên cạnh những mẫu xe F1 do các tượng đài như Michael Schumacher và Lewis Hamilton cầm lái. Chiếc xe mà chúng tôi đang nói đến ở đây là chiếc Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen đời 1954, chiếc xe không chỉ được lái bởi hai trong số những tay đua huyền thoại nhất trong lịch sử đua xe thể thao, Juan Manuel Fangio và Sir Stirling Moss, mà còn là chiếc xe đóng vai trò quan trọng trong việc định hình di sản ban đầu của F1. Được cung cấp bởi Bảo tàng Indianapolis Motor Speedway, đây là chiếc W 196 R đầu tiên được bán cho tư nhân. Nó sẽ không phá vỡ kỷ lục bán hàng mọi thời đại do Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe lập được với giá 143 triệu đô la, nhưng có lẽ sẽ là chiếc xe F1 đắt nhất từng được bán. Chiếc Mercedes W 196 R Streamliner ra mắt tại Giải đua ô tô Công thức 1 Pháp năm 1954, với 3 xe được đưa vào đường đua, một trong số đó do Fangio lái. Chiếc xe đã thành công ngay lập tức và Fangio đã giành được chức vô địch thế giới thứ hai của mình với chiếc xe này. Chiếc W 196 R đặc biệt này, số khung 00009/54, đã ra mắt vào mùa giải năm 1955. Vào ngày 30 tháng 1 năm 1955, chiếc xe được Fangio lái trong Giải đua xe Công thức 1 Buenos Aires và giành chiến thắng. Chiếc xe cũng tham gia Giải đua xe Công thức 1 Ý cùng năm, nơi nó được Stirling Moss lái. Tay đua người Anh này đủ điều kiện ở vị trí thứ hai sau Fangio và sau một khởi đầu mạnh mẽ, anh đã tụt xuống vị trí thứ 8 sau khi vào pit stop để thay kính chắn gió. Sau 27 vòng đua, chiếc xe đã phải dừng lại vì xi-lanh thứ năm bị hỏng. Vào thời điểm chiếc xe nghỉ hưu vào năm 1955, có mười chiếc W 196 R hoàn chỉnh đang tồn tại và tất cả đều được bảo tàng Daimler-Benz giữ lại. Bốn trong số này, bao gồm cả khung gầm 00009/54, đã được tặng cho các bảo tàng trên khắp thế giới. Từ năm 1965, chiếc xe đã được lưu giữ tại bảo tàng Indianapolis Motor Speedway. Nó đã được tân trang lại vào năm 2015 bởi các chuyên gia tại Canepa Motorsports và vẫn giữ nguyên màu sơn từ Giải đua ô tô Công thức 1 Ý năm 1955. Video: Xem chi tiết Mercedes-Benz W 196 R Streamliner huyền thoại.

