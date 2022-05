Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster độc nhất Việt Nam của "Qua" Vũ

Thời gian gần đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ thường xuyên tự cầm lái những siêu phẩm trong garage của mình xuống phố, như Ferrari Roma, Porsche 911 Turbo S hay Aston Martin Vanquish,… . Và mới đây nhất, giới mê xe lại bắt gặp Chủ tịch Trung Nguyên điều khiển chiếc Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster hàng độc tới một showroom kinh doanh siêu xe, xe thể thao có tiếng tại Q5, TP HCM. Đây là lần hiếm hoi Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster của Qua Vũ xuống phố, kể từ lần cuối chiếc xe này xuất hiện công khai tại sự kiện của tập đoàn Trung Nguyên hồi tháng 1/2021. Về chung một nhà với ông Vũ vào tháng 5/2016. Nguyên bản xe sở hữu màu sơn ngoại thất trắng nhưng đã được chuyển sang màu bạc. Ngoài ra, cùm phanh của xe cũng đã được chuyển sang màu bạc “ton sur ton” với lớp “áo” ngoại thất. Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 20 inch do AMG chế tạo, bao bởi bộ lốp 265/35 ZR 19 phía trước và 295/30 ZR 20 phía sau. Nhìn chung về mặt thiết kế, Mercedes-Benz SLS AMG GT bản mui mềm không có quá nhiều khác biệt so với mui cứng. Điểm khác biệt lớn nhất là phần mui vải có thể gọn ở cốp sau trong vòng 11 giây, thậm chí khi xe đang chạy vận tốc dưới 50 km/h. Tiếp đến là xe không được trang bị cửa cánh chim quen thuộc, mà thay vào đó là cửa mở ngang bình thường. Về truyền động, xe sử dụng động cơ V8, dung tích 6.2L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 591 mã lực tại 6.800 vòng/phút và 650 Nm mô-men xoắn tại 4.750 vòng/phút. Động cơ này đi kèm hộp số bán tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây, tốc độ tối đa 317 km/h. Mặc dù được sử dụng động cơ dung tích 6.2L nhưng Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster tại Việt Nam vẫn được gắn huy hiệu 6.3 trên thân xe nhằm kỷ niệm dòng động cơ dung tích 6.3L M100 nổi tiếng của Mercedes-Benz, vốn là động cơ V8 đầu tiên do bộ phận AMG tự sản xuất. Video: Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition tại Việt Nam.

