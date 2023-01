Mercedes-Benz GLC phiên bản 7 chỗ ra mắt "sát vách" Việt Nam

Thị trường Trung Quốc luôn ưa chuộng những mẫu xe dài, rộng. Đó là lý do vì sao các hãng xe thường tung ra phiên bản trục cơ sở dài dành riêng cho thị trường tỷ dân này. Mercedes-Benz cũng không phải là ngoại lệ khi mới đây thiết kế của Mercedes-Benz GLC phiên bản 7 chỗ trục cơ sở dài đã được hé lộ. Qua những hình ảnh chụp thực tế tại Trung Quốc, có thể thấy Mercedes-Benz GLC L 2023 mới sở hữu ngoại hình về cơ bản là giống phiên bản thường. Tuy nhiên, khu vực bên sườn của mẫu SUV hạng sang này, nhất là từ cửa sau đến đuôi xe, đã được kéo dài. Nguyên nhân là bởi kích thước của Mercedes-Benz GLC L đã tăng đáng kể. Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Mercedes-Benz GLC L 2023 sẽ sở hữu chiều dài 4.826 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.714 mm cùng chiều dài cơ sở lên đến 2.977 mm. Như vậy, so với bản thường, mẫu xe này dài hơn 110 mm, cao hơn 74 mm và chiều dài cơ sở tăng 89 mm. Tại thị trường Trung Quốc, Mercedes-Benz GLC L 2023 mới lộ diện 2 phiên bản là GLC 260L và GLC 300L. Hai phiên bản này có một số khác biệt về ngoại hình. Theo đó, Mercedes-Benz GLC 260L 2023 có những chi tiết thiết kế riêng như viền mạ crôm bao quanh hốc gió trung tâm và khe gió ở hai góc cản trước không đi kèm mang cá. Vành la-zăng của bản này có đường kính 18 inch với thiết kế 5 chấu kép đơn giản hơn. Trong khi đó, Mercedes-Benz GLC 300L 2023 được trang bị hốc gió trung tâm hình thang, mang cá ở khe gió trước và vành la-zăng 20 inch với thiết kế đa chấu. Với kích thước lớn hơn nên đương nhiên Mercedes-Benz GLC L 2023 cũng sở hữu nội thất rộng rãi hơn bản thường. Bên trong mẫu xe này sẽ là không gian nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ, tùy theo lựa chọn của người mua. Ngoài ra, Mercedes-Benz GLC L 2023 còn có những trang bị tiện nghi như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và màn hình cảm ứng trung tâm 11,9 inch, tích hợp hệ thống thông tin giải trí MBUX thế hệ thứ hai, hỗ trợ cập nhật phần mềm qua WiFi. Ngoài ra, hệ thống MBUX còn có tính năng điều khiển các thiết bị thông minh tại nhà như điều hòa, đèn, rèm,... Thêm vào đó là ghế trước có tính năng sưởi ấm/thông hơi, hàng ghế giữa trượt lên/xuống, đi kèm điều hòa chỉnh độc lập và cổng USB Type C. Trong khi đó, hàng ghế cuối cùng có 2 cổng USB Type C. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mercedes-Benz GLC L 2023 tại thị trường Trung Quốc là 2 loại động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động mild hybrid 48V với động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 204 mã lực hoặc 258 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Matic tiêu chuẩn. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid thế hệ thứ tư, kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.0L, mô-tơ điện và pin 31,2 kWh. Theo chu trình thử nghiệm WLTP của châu Âu, hệ truyền động plug-in hybrid này cho phép Mercedes-Benz GLC L 2023 chạy được hơn 120 km bằng pin. Xe có thể dùng sạc chậm AC 11 kW hoặc sạc nhanh DC 60 kW. Với sạc nhanh, thời gian sạc đầy pin cho xe là 30 phút. Vào hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Mercedes-Benz GLC L 2023 đã chính thức xuất xưởng tại nhà máy ở Trung Quốc. Dự kiến, xe sẽ được bán ra tại thị trường tỷ dân này vào tháng 3 năm nay. Hiện giá xe Mercedes-Benz GLC phiên bản 7 chỗ ngồi vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu chi tiết xe SUV Mercedes-Benz GLC L 2023.

