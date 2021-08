Mercedes-Benz GLC 2022 lộ diện, kích thước lớn hơn thế hệ cũ

Mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLC bán chạy nhất của thương hiệu Mercedes-Benz toàn cầu trong nhiều năm vừa qua. Chính vì vậy, không có lý do gì có thể phủ nhận được việc thương hiệu Ngôi sao ba cánh nước Đức sẽ dành nhiều sự ưu ái cho dòng xe này hơn. Đơn cử như việc GLC sẽ sớm có phiên bản thế hệ mới với nhiều cải tiến nhằm đáp ứng sự đổi mới cho người dùng. Mercedes-Benz GLC được ra mắt lần đầu vào năm 2015 và là mẫu xe kế nhiệm của dòng tên GLK. Tính tới thời điểm này, GLC đã trải qua 1 lần nâng cấp giữa vòng đời và chuẩn bị được cập nhật thế hệ mới, dự kiến vào cuối năm 2022. Theo những hình ảnh kèm thông tin rò rỉ, Mercedes-Benz GLC thế hệ mới sẽ được phát triển trên nền tảng khung gầm MRA 2, tương tự người anh em C-Class và S-Class mới. Điều này khẳng định việc kích thước của GLC thế hệ mới cũng sẽ to lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Về phần ngoại hình, GLC thế hệ mới cũng sẽ thừa hưởng phong cách thiết kế đương thời của Mercedes-Benz với kiểu tạo hình đèn trước/sau góc cạnh và vát mỏng, đi kèm với đó là cản dưới trước/sau hay bộ mặt ca-lang tinh chỉnh để phù hợp hơn với thiết kế đèn mới. Ngoài ra, vóc dáng tổng thể cũng như thiết kế bên ngoài của Mercedes-Benz GLC 2022 mới được cho là không có nhiều thay đổi so với phiên bản hiện đang bán ra thị trường. Với việc chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm MRA 2, Mercedes-Benz GLC thế hệ mới nhiều khả năng sẽ không có các tuỳ chọn động cơ 6 xy-lanh hay 8 xy-lanh mà chỉ có loại 4 xy-lanh. Tất nhiên, phiên bản chạy điện hybrid vẫn sẽ xuất hiện cùng biến thể đỉnh cao nhất là AMG GLC 63. VIdeo: SUV Mercedes-Benz GLC 2022 mới trên đường thử.

