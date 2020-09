Mercedes GLC chạy 11.00km đắt hơn xe "đập hộp" ở Việt Nam

Lại có thêm một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 AMG 2020 nhập Đức đang được chào bán trên sàn xe cũ. Chiếc GLC 300 AMG màu trắng này đã lăn bánh được khoảng 11.000km, hiện đang được chào bán với giá 2,589 tỷ đồng, tức cao hơn khoảng 30 triệu đồng so với mức giá niêm yết ban đầu 2,559 tỷ đồng. Sử dụng chưa đầy một năm, chủ nhân chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 300 AMG nhập Đức đã “lỗ” hơn 300 triệu đồng vào chi phí lăn bánh, bên cạnh nhiều chi phí khác như đồ chơi, phụ kiện... Được biết, Mercedes-Benz GLC 300 AMG 2020 nhập Đức có giá lăn bánh trước đó khoảng 2,9 tỷ đồng. Thậm chí, mức giá 2,58 tỷ đồng để mua GLC 300 AMG nhập Đức đã qua sử dụng có thể “đập hộp” và lăn bánh một chiếc GLC 300 AMG lắp ráp trong nước (giá 2,399 tỷ đồng), hiện tại có giá lăn bánh (ưu đãi 50% phí trước bạ) rơi vào khoảng 2,56 tỷ đồng.Thậm chí, mức giá 2,58 tỷ đồng để mua GLC 300 AMG nhập Đức đã qua sử dụng có thể “đập hộp” và lăn bánh một chiếc GLC 300 AMG lắp ráp trong nước (giá 2,399 tỷ đồng), hiện tại có giá lăn bánh (ưu đãi 50% phí trước bạ) rơi vào khoảng 2,56 tỷ đồng. Nhìn chung, xe GLC nhập khẩu vẫn mang sức hút hấp dẫn khách hàng Việt hơn bất chấp giá bán cao, vì tâm lý số đông người Việt vẫn chuộng xe nhập. Trên thực tế, GLC nhập khẩu chỉ đáp ứng nhu cầu cho một nhóm nhỏ khách hàng khi 200 chiếc GLC 300 AMG nhập Đức đã được bán hết, và hiện tại MBV chỉ phân phối các phiên bản GLC SUV lắp ráp và GLC Coupe (nhập khẩu). Có thể nói, đây là một trong những chiếc GLC 300 nhập khẩu hiếm hoi đang được rao bán trên thị trường, chiếc GLC 300 này sẵn sàng “về nhà mới” bất chấp giá cao, nếu may mắn tìm được chủ nhân chịu chơi.Mercedes-Benz GLC 300 2020 mới nhập Đức có nhiều trang bị độc đáo và khác biệt hơn so với phiên bản lắp ráp trong nước sắp như ngoại thất đã có sẵn gói trang trí “AMG Line” và gói “Night Package” đi kèm với mâm xe AMG 20 inch. “Dàn chân” dùng mâm 20 inch của GLC 300 4Matic facelift nhập khẩu là chi tiết giúp dễ dàng phân biệt so với phiên bản lắp ráp dùng mâm 5 chấu (19 inch).

Video: Khám phá chiếc GLC 300 model 2020 nhập khẩu giới hạn.









Lại có thêm một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 AMG 2020 nhập Đức đang được chào bán trên sàn xe cũ. Chiếc GLC 300 AMG màu trắng này đã lăn bánh được khoảng 11.000km, hiện đang được chào bán với giá 2,589 tỷ đồng, tức cao hơn khoảng 30 triệu đồng so với mức giá niêm yết ban đầu 2,559 tỷ đồng. Sử dụng chưa đầy một năm, chủ nhân chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 300 AMG nhập Đức đã “lỗ” hơn 300 triệu đồng vào chi phí lăn bánh, bên cạnh nhiều chi phí khác như đồ chơi, phụ kiện... Được biết, Mercedes-Benz GLC 300 AMG 2020 nhập Đức có giá lăn bánh trước đó khoảng 2,9 tỷ đồng. Thậm chí, mức giá 2,58 tỷ đồng để mua GLC 300 AMG nhập Đức đã qua sử dụng có thể “đập hộp” và lăn bánh một chiếc GLC 300 AMG lắp ráp trong nước (giá 2,399 tỷ đồng), hiện tại có giá lăn bánh (ưu đãi 50% phí trước bạ) rơi vào khoảng 2,56 tỷ đồng.Thậm chí, mức giá 2,58 tỷ đồng để mua GLC 300 AMG nhập Đức đã qua sử dụng có thể “đập hộp” và lăn bánh một chiếc GLC 300 AMG lắp ráp trong nước (giá 2,399 tỷ đồng), hiện tại có giá lăn bánh (ưu đãi 50% phí trước bạ) rơi vào khoảng 2,56 tỷ đồng. Nhìn chung, xe GLC nhập khẩu vẫn mang sức hút hấp dẫn khách hàng Việt hơn bất chấp giá bán cao, vì tâm lý số đông người Việt vẫn chuộng xe nhập. Trên thực tế, GLC nhập khẩu chỉ đáp ứng nhu cầu cho một nhóm nhỏ khách hàng khi 200 chiếc GLC 300 AMG nhập Đức đã được bán hết, và hiện tại MBV chỉ phân phối các phiên bản GLC SUV lắp ráp và GLC Coupe (nhập khẩu). Có thể nói, đây là một trong những chiếc GLC 300 nhập khẩu hiếm hoi đang được rao bán trên thị trường, chiếc GLC 300 này sẵn sàng “về nhà mới” bất chấp giá cao, nếu may mắn tìm được chủ nhân chịu chơi. Mercedes-Benz GLC 300 2020 mới nhập Đức có nhiều trang bị độc đáo và khác biệt hơn so với phiên bản lắp ráp trong nước sắp như ngoại thất đã có sẵn gói trang trí “AMG Line” và gói “Night Package” đi kèm với mâm xe AMG 20 inch. “Dàn chân” dùng mâm 20 inch của GLC 300 4Matic facelift nhập khẩu là chi tiết giúp dễ dàng phân biệt so với phiên bản lắp ráp dùng mâm 5 chấu (19 inch).

Video: Khám phá chiếc GLC 300 model 2020 nhập khẩu giới hạn.