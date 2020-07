Mercedes-Benz GLB từ 2,1 tỷ đồng tại Thái, sắp về Việt Nam

Mercedes-Benz vừa trình làng chiếc SUV 7 chỗ cỡ nhỏ GLB 200 Progressive tại thị trường Thái Lan với giá bán 2,86 triệu baht, tương đương 2,1 tỷ đồng. Mercedes-Benz GLB 2020 mới sử dụng cùng nền tảng MFA2 với A-Class hoặc GLA, nhưng chiều dài cơ sở tăng 10 cm. Đây là mẫu xe nằm giữa GLA và GLC. Ngoại hình của Mercedes-Benz GLB hoàn toàn mới mang ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity đặc trưng. Các đường dập nổi trên khắp thân xe đậm chất SUV. Phần đầu với các đường nét cắt thẳng thay vì chéo, tạo cái nhìn cứng cáp và mạnh mẽ. Nắp capo có các mảng cơ bắp khá gân guốc. Lưới tản nhiệt vuông vắn dạng tổ ong với 2 thanh ngang trang trí mạ chrome. Phía dưới cản trước còn có tấm chắn bảo vệ gầm, một đặc trưng trên những mẫu SUV hơi hướm địa hình. Đèn pha dạng LED hiệu suất cao, đèn ban ngày LED vừa có chức năng là đèn báo rẽ. Nhìn từ bên hông, các đường dập nổi nhẹ nhàng hơn so với phần đầu nhưng vẫn mang lại cảm giác khỏe khoắn. Trên mui xe được trang bị 2 thanh ràng. Ốp sườn màu đen được trang trí bằng một thanh chrome sáng bóng, chi tiết này hạn chế những vết bẩn khi ra vào xe. Mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLB trang bị bộ mâm hợp kim 5 chấu kép 18 inch, đi kèm với lốp 235/55 R18. Phần đuôi xe có thiết kế phẳng, rộng. Đèn hậu dạng LED kéo dài, tương tự những "đàn anh" GLC, GLS. Cản sau cũng được trang trí bằng ốp chrome, hệ thống ống xả kép chia đều mỗi bên. Cốp sau có chức năng đóng/mở điện. GLB còn có cánh gió sau tích hợp đèn phanh thứ 3. Kích thước dài x rộng x cao của Mercedes-Benz GLB 200 Progressive lần lượt là 4.634 x 1.834 x 1.663 mm, trục cơ sở 2.829 mm, khoảng sáng gầm 200 mm. Xe có khối lượng 1.480 kg. Nếu so với GLC thế hệ mới, GLB ngắn hơn 40 mm, hẹp hơn 60 mm và cao hơn 20 mm, khối lượng nhẹ hơn khoảng 100 kg. Bên trong, cabin của xe được thiết kế theo hướng thể thao, mạnh mẽ nhưng kém sang trọng hơn những "người anh em" khác trong gia đình. Ghế được bọc da Artico, các chi tiết trang trí màu kim loại mờ kết hợp với các đường chỉ màu cam tạo sự tương phản. Hàng ghế trước chỉnh điện có chức năng nhớ vị trí ghế lái. Cần số vẫn được đặt ở bên phải vô lăng. Mặt đồng hồ và màn hình giải trí trung tâm dạng LCD thiết kế liền khối. Cụm điều khiển dạng cảm ứng hoặc bàn di chuột, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Đèn nội thất có thể thay đổi 64 màu. Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể điều chỉnh theo nhiều cách, có thể gập 40:20:40, vị trí giữa hàng ghế thứ 2 có thể hạ xuống tạo thành bệ tỳ tay, có khây đựng cốc. Hàng ghế thứ 3 chỉ phù hợp với người có chiều cao 1m68 trở xuống, có thể gập phẳng để tăng không gian chứa đồ. Hai hàng ghế sau đều có những trang bị tiện nghi như ổ cắm điện và khây đựng cốc riêng. Dung tích cốp của Mercedes-Benz GLB là từ 630-1.800 lít tùy theo cách gập ghế. Hệ thống kết nối "Mercedes me connect" cho phép người lái theo dõi tình trạng xe thông qua điện thoại thông minh, tạo một hồ sơ các nhân để hệ thống ghi nhớ phong cách lái xe hoặc đài phát thanh yêu thích. Hệ thống này còn có chức năng thông tin vị trí đỗ xe, định vị và thông báo điều kiện giao thông. Mercedes-Benz GLB 200 Progressive được trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh M282, 16 van, DOHC, CAMTRONIC, dung tích 1.3L. Khối động cơ này cho công suất 163 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại 1.620-4.000 vòng/phút, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro6. Xe trang bị hộp số tự động 7 cấp 7G-DCT, hệ dẫn động cầu trước. Mercedes-Benz GLB 200 Progressive có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 207 km/h, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 6,02 lít/100 km. Theo một số nguồn tin, Mercedes-Benz sắp phân phối GLB tại Việt Nam. Cụ thể, mẫu SUV 7 chỗ có thể được bán ra từ quý IV với duy nhất phiên bản GLB 200 đi kèm mức giá dự kiến khoảng 2 tỷ đồng. Xe được nhập trực tiếp từ Đức. Nếu ra mắt tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLB sẽ cạnh tranh với BMW X1 (1,86 tỷ đồng), Audi Q3 (1,9 tỷ đồng), Volvo XC40 (1,75 tỷ đồng) và Volkswagen Tiguan Allspace (1,85 tỷ đồng). Video: 10 điều cần biết về Mercedes GLB 2020.

