Mercedes-Benz GLA thế hệ mới bán ra gần 1 tỷ đồng tại Anh

Sau 3 tháng ra mắt toàn cầu, Mercedes-Benz GLA thế hệ mới đã có giá chính thức tại thị trường Anh. Xe sẽ được giao đến khách hàng từ mùa hè. Phiên bản tiêu chuẩn GLA 200 Sport có giá từ 42.400 USD (khoảng 972 triệu đồng), đi kèm các trang bị như đèn pha LED, mâm hợp kim 18 inch, hàng ghế trước có sưởi ấm, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình thông tin giải trí 7 inch tích hợp MBUX, hệ thống điều hòa không khí 2 vùng... Đắt hơn 2.000 USD là phiên bản GLA 200 Sport Executive. Với phiên bản này, khách hàng có thêm màn hình thông tin giải trí kích thước 10,25 inch, sạc điện thoại không dây và cảm biến đỗ xe. Gói AMG Line bổ sung bộ mâm hợp kim thể thao 5 chấu kích thước 19 inch cùng các chi tiết ngoại thất của AMG, ghế thể thao may chỉ đỏ... Cao cấp nhất là giá xe Mercedes-Benz GLA 2021 phiên bàn Line Premium Plus bán ra 50.200 USD (hơn 1,16 tỷ đồng). Phiên bản này được trang bị "full option" của các phiên bản thấp hơn, kết hợp với cửa sổ trời toàn cảnh, ghế có thể nhớ vị trí và hệ thống đèn Multibeam LED thích ứng. Nếu bạn muốn sức mạnh lớn hơn, chiếc GLA 250 AMG Line có giá 46.400 USD (khoảng 1,07 tỷ đồng) sẽ là lựa chọn thích hợp. Phiên bản này được trang bị động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Bên cạnh động cơ xăng, Mercedes-Benz cũng cung cấp phiên bản sử dụng động cơ diesel. Mercedes-Benz GLA 200 d được trang bị động cơ 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Xe đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản GLA 200 d 4Matic sử dụng động cơ tương tự GLA 200 d nhưng cho ra sức mạnh 187 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Thế hệ mới của Mercedes-Benz GLA ra mắt cuối năm 2019. Được định hình trong phân khúc NGCC - New Generation Compact Car, GLA hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, vừa tiếp cận với thương hiệu ngôi sao ba cánh. Do đó, GLA ảnh hưởng bởi thiết kế chung của dòng NGCC, bao gồm A-Class, B-Class, CLA và GLB, mang lại cảm giác trẻ trung và năng động. GLA cạnh tranh trực tiếp với Audi Q2, Q3, Ford Focus Active và BM X1. Khu vực bảng đồng hồ kỹ thuật số có khả năng thay đổi nhiều giao diện khác nhau. GLA cũng được trang bị vô-lăng thế hệ mới, với 2 phím cảm ứng Touch Control giúp người lái có thể điều khiển cả 2 màn hình taplo và màn hình giải trí trung tâm mà không cần phải buông tay lái. Tất cả phiên bản của Mercedes-Benz GLA 2021 đều sở hữu hệ thống MBUX với các tùy chọn như màn hình HUD, hệ thống định vị GPS, chức năng điều khiển bằng giọng nói… Các tính năng hỗ trợ lái trên GLA thế hệ mới bao gồm hệ thống giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC, hệ thống đánh lái chủ động, chức năng giới hạn tốc độ và kiểm soát hành trình, chức năng cảnh báo lệch làn đường, chức năng phanh chủ động cùng với cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống tự động bảo vệ PRE-SAFE Tương tự đàn anh GLS 2020, GLA thế hệ mới được trang bị thêm tính năng hỗ trợ khi rửa xe tự động Car Wash. Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ tự động gập gương ngoại thất cũng như kéo kín tất cả các cửa sổ và cửa sổ trời, tắt tính năng cần gạt mưa tự động và chuyển điều hòa sang tính năng lấy gió trong. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLA thế hệ mới.

