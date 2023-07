Mercedes-Benz G500 Final Edition - lời tạm biệt cho động cơ xăng V8

Mercedes-Benz đã chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt mới của dòng SUV hạng sang G-Class mang tên G500 Final Edition như một lời tạm biệt dành cho động cơ xăng V8. Phiên bản này được ra đời sau 30 năm thương hiệu ngôi sao 3 cánh trang bị động cơ V8 cho "vua việt dã" G-Class bằng màn trình làng của Mercedes-Benz 500 GE V8 tại Geneva 1993. "Phiên bản Mercedes-Benz G500 Final Edition 2023 mới là món quà sinh nhật dành cho G500 - mẫu xe được coi là thiết lập xu hướng và báo hiệu cho phân khúc xe off-road hạng sang vào năm 1993. Với những trang bị độc quyền, phiên bản giới hạn này còn đóng vai trò như món quà tạm biệt dành cho động cơ V8 tăng áp kép của G500", ông Emmerich Schiller, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Mercedes-Benz G GmbH kiêm Giám đốc bộ phận xe off-road của thương hiệu Đức, phát biểu. Tương tự G500 thông thường, Mercedes-Benz G500 Final Edition cũng được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 416 mã lực và mô-men xoắn cực đại 610 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 9G-Tronic 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic. So với bản thường, Mercedes-Benz G500 Final Edition có những điểm nhấn khác biệt như vành hợp kim AMG 20 inch với thiết kế 5 chấu kép khỏe khoắn. Vành la-zăng sẽ được sơn màu đen Obsidian Black, trắng Opalith White hoặc xanh lá Olive, tùy theo màu thân xe. Ngoài ra, hãng Mercedes-Benz còn chuẩn bị đến 500 tùy chọn màu sơn cho mẫu SUV hạng sang phiên bản đặc biệt này. Dù sơn màu nào, xe cũng có dòng chữ "Final Edition" trên tay nắm cửa và vỏ lốp dự phòng. Bên cạnh đó là gương ngoại thất tích hợp đèn chiếu chữ "G" và dòng chữ "Stronger Than Time" xuống mặt đất. Cuối cùng là viền mạ crôm mới bao quanh vỏ lốp dự phòng trên cửa cốp sau.Bước vào bên trong Mercedes-Benz G500 Final Edition, người lái sẽ bắt gặp ốp bệ cửa phát sáng và dòng chữ "Final Edition" xuất hiện ở tay nắm cửa trên mặt táp-lô. Trong khi đó, chìa khóa của xe có thêm đồng xu bằng bạc thật, dập chữ "G" chỉ dành cho phiên bản đặc biệt. Những trang bị tiêu chuẩn còn lại của Mercedes-Benz G500 Final Edition đều thuộc gói phụ kiện Superior Line. Xe sở hữu hệ thống âm thanh vòm Burmester, ghế Active Multicontour Seat Package Plus và gói chất liệu da Manufaktur mới. Nhờ đó, phần lớn các khu vực bên trong xe đều được bọc bằng chất liệu da Nappa sang trọng, bao gồm cả trần xe và khoang hành lý. Da nội thất sẽ có màu tương thích với sơn ngoại thất. Theo kế hoạch, Mercedes-Benz G500 Final Edition sẽ bắt đầu được sản xuất vào tháng 9 năm nay cho đến tháng 3/2024 với số lượng đúng 1.500 chiếc. Giá bán của phiên bản đặc biệt này khởi điểm từ 196.350 Euro (khoảng 5,05 tỷ đồng). Sau khi những chiếc xe SUV Mercedes-Benz G500 Final Edition bán hết, nếu muốn mua G-Class trang bị động cơ xăng V8, khách hàng chỉ còn 1 lựa chọn là Mercedes-AMG G63. Động cơ V8 của Mercedes-AMG G63 mạnh hơn với công suất tối đa 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Mercedes-Benz G500 Final Edition.

