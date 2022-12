Mercedes-Benz G-Class 2023 lộ diện, hé lộ nội thất nâng cấp “khủng“

Mặc dù được ngụy trang khá kín nhưng nguyên mẫu thử nghiệm của G-Class phiên bản facelift vẫn để lộ ra một số chi tiết khác biệt so với mẫu xe tiền nhiệm. Cụ thể, phần đầu xe Mercedes-Benz G-Class 2023 mới có các khe hút gió mới, cản trước cũng được thiết kế lại. Vị trí camera lùi cũng đã được chuyển về cản sau, bên dưới là ống xả kép. Cụm đèn pha và đèn hậu LED không có nhiều thay đổi. Lưới tản nhiệt có các nan dọc đặc trưng. SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class 2023 hứa hẹn sẽ được nâng cấp đáng kể về trang bị phía bên trong khoang cabin. Mẫu SUV có thể được trang bị màn hình Hyperscreen trải dài hết khu vực mặt taplo. Ngoài ra, gần như chắc chắn G-Class facelift sẽ được bổ sung hệ thống thông tin giải trí MBUX phiên bản mới nhất, khi G-Class hiện là sản phẩm duy nhất của Mercedes-Benz chưa được trang bị hệ thống này. Do là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, trang bị động cơ của mẫu SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class phiên bản facelifft 2023 dự kiến không có sự thay đổi nhiều so với hiện tại. Bên cạnh đó, Mercedes-EQG – phiên bản thuần điện của G-Class hiện đang được phát triển và sẽ ra mắt vào năm 2024, trang bị hệ dẫn động AWD với 4 động cơ điện trên mỗi bánh, cung cấp khả năng vượt địa hình vượt trội. Mercedes-Benz G-Class facelift dự kiến ra mắt vào đầu năm 2023. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mẫu SUV này là Land Rover Defender, Range Rover, Audi RS Q8, Aston Martin DBX và Bentley Bentayga. Tại Việt Nam, Mercedes-Benz phân phối chính hãng duy nhất phiên bản G63, với giá bán lên tới 10,95 tỷ đồng. Video: SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class 2023 chạy thử tại Đức.

