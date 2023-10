Mercedes-Benz E-Class L 2024 hạng sang chào hàng tại Trung Quốc

Sau khi ra mắt Mercedes-Benz E-Class (W214) giữa năm nay, Mercedes tiếp tục giới thiêu E-Class phiên bản L thế hệ mới dành cho khách hàng Trung Quốc. Mercedes-Benz E-Class L 2024 mới được xem là lựa chọn thay thế giá rẻ cho mẫu S-Class đầu bảng, với không gian nội thất rộng hơn, trang bị hiện đại và hàng ghế sau đặc biệt thoải mái. Ngoại thất mẫu sedan hạng sang Mercedes-Benz E-Class L 2024 cũng sẽ khác biệt so với phiên bản thường qua cửa sau dài hơn, cột C và cửa sổ phụ hàng ghế sau cũng lớn hơn, mang dáng dấp khá giống một chiếc Maybach thu nhỏ. Các chi tiết còn lại trên E-Class L 2024 gần như không có khác biệt so với phiên bản thông thường, từ thiết kế lưới tản nhiệt, đèn hậu LED cho đến đèn chào mừng. Mercedes-Benz E-Class L 2024 cũng cung cấp tùy chọn gói trang trí AMG Line với thiết kế la-zăng khác biệt, cản trước thể thao hơn và lưới tản nhiệt phát sáng… Bên trong trong nội thất, bảng điều khiển Mercedes-Benz E-Class L 2024 cũng sẽ tương đồng với E-Class tiêu chuẩn. Nổi bật là màn hình Hyperscreen với bộ ba màn hình kết hợp, đi kèm với ứng dụng và giao diện dành riêng cho từng khu vực. Ngoài ra, với trục cơ sở kéo dài, hàng ghế phía sau có không gian để chân rộng hơn, lưng ghế và đỡ bắp chân trang bị điều chỉnh điện. So với phiên bản tiêu chuẩn, E-Class L 2024 còn bổ sung chức năng sưởi trên tựa đầu phía sau, đế sạc không dây kép tích hợp trên tựa tay và hệ thống âm thanh Hi-end Burmester hỗ trợ hiệu ứng rung ghế. Ngoài ra, hành khách phía sau còn được trang bị nút gập ghế hành khách phía trước bằng điện, để tăng thêm không gian phía trước khi không sử dụng. Các chi tiết ốp cửa trên Mercedes-Benz E-Class L 2024 cũng sẽ khác biệt, trong khi đèn viền nội thất hướng lên trên và phía sau tựa đầu được hoàn thiện cao cấp hơn. Tuy nhiên, hàng ghế sau E-Class L 2024 không trang bị màn hình giải trí dành riêng. Tại Trung Quốc, Mercedes-Benz E-Class L 2024 được trang bị động cơ 4 xi lanh cho 2 mức công suất khác nhau. Phiên bản E270L có công suất tối đa 201 mã lực, trong khi phiên bản E300L có công suất 255 mã lực. Danh mục động cơ dự kiến sẽ có thêm tùy chọn trong tương lai. Ngoài ra, Mercedes-Benz E-Class L 2024 hạng sang cũng trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén và hệ thống đánh lái bánh sau. Mercedes-Benz E-Class L 2024 sẽ được mở bán tại Trung Quốc trong những tháng tới. Mẫu xe này cũng sẽ ra mắt tại Ấn Độ vào giữa năm 2024 dựa theo báo cáo của Autocar India. Với lần ra mắt tại Trung Quốc, E-Class L 2024 trở thành biến thể thứ tư của dòng sedan hạng E này, sau khi trình làng các biến thể Sedan, Estate và All-Terrain wagon trước đây. Tại Việt Nam, Mercedes-Benz E-Class vẫn đang thuộc thế hệ thứ 5 với mã W213. Mẫu xe này đang được bán ra với 3 phiên bản E 180, E 200 Exclusive và E 300 AMG với giá bán từ 2,159 – 3.209 tỷ đồng. Video: Chi tiết Mercedes-Benz E-Class 2024 thế hệ mới.

