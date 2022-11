Mercedes-Benz E-Class 2024 lộ diện với thiết kế như “tiểu” S-Class

Đúng với những dự đoán trước đây, phần đầu xe Mercedes-Benz E-Class 2024 mới khá giống với mẫu S-Class thế hệ mới. Theo những bức ảnh chụp lén từ Autohome và Xincheping, lưới tản nhiệt E-Class thế hệ mới có viền mạ chrome to bản gợi nhớ về những mẫu sedan to lớn, trong khi tạo hình theo kiểu lục giác. Đèn pha Mercedes-Benz E-Class 2024 cũng sẽ kết hợp với cụm lưới tản nhiệt tạo nên hình đôi cánh, tương tự với những dòng xe Mercedes-Benz ra mắt thời gian gần đây. Những bức ảnh cũng hé lộ toàn bộ thiết kế bảng táp lô của E-Class mới với điểm nhấn là cụm màn hình thông tin giải trí trung tâm với kích thước cực lớn. Đặc biệt cụm màn hình có giao diện vuông vức, khác biệt hoàn toàn với kiểu màn hình đặt dọc trên chiếc S-Class mới. Bên trên màn hình trung tâm là những khe gió điều hòa có thiết kế mảnh, kết hợp cùng viền kim loại chạy ngang suốt bảng táp lô và kéo dài đến tận viền cửa hai bên. Ngoài ra, đồng hồ lái phía sau vô lăng cũng là dạng kỹ thuật số với màn hình chữ nhật. Các hình ảnh chụp lén trước đây cũng cho thấy gần như trọn vẹn thiết kế tổng thể về Mercedes-Benz E-Class 2024 thế hệ mới. Chạy dọc thân xe vẫn là đường dập nổi đặc trưng, kéo dài từ đèn pha, đèn hậu và song song với cạnh cửa sổ, nhưng chìm dần ở chính giữa xe. Ngoài ra, chiều dài của E-Class mới cũng được dự đoán nhỉnh hơn thế hệ tiền nhiệm. Chi tiết đuôi xe Mercedes-Benz E-Class 2024 là chi tiết duy nhất vẫn chưa bị hé lộ. Tuy nhiên như những dòng xe hiện đại, mẫu sedan mới của Mercedes-Benz nhiều khả năng sẽ trang bị cụm đèn hậu LED viền mảnh và được nối liền với nhau. Ngoài ra, cản sau cũng sẽ có thiết kế mới khác biệt so với thế hệ hiện tại. Bên dưới nắp capo, Mercedes-Benz E-Class 2024 được dự đoán trang bị 3 lựa chọn động cơ, bao gồm động cơ xăng 2.0L tăng áp, động cơ diesel 2.0L và động cơ Plug-in Hybrid thân thiện với môi trường. Mẫu xe sedan Mercedes-Benz E-Class 2024 được kỳ vọng sẽ ra mắt ngay trong năm 2023. Trong khi mẫu E53 E-Performance sẽ được lên lịch ra mắt ngay sau đó, đi kèm động cơ Plug-in Hybrid cho công suất 671 mã lực và mô-men xoắn 750Nm. Video: Xem trước Mercedes-Benz E-Class 2024 mới.

